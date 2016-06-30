Любовь, ненависть, предательство, духовные искания в проблемах — в романе Франсин Риверс - Алая нить. Как преодолеть проблемы, отозвавшись на Божий зов - Он любит и ждет каждого...

Франсин Риверс - Алая нить

Франсин Риверс ; пер. с англ. Н. Свидерской, И. Бабаян. — 2-е изд., испр.— СПб. : Шандал, 2008.— 400 с.

ISBN 0-8423-3568-4 (англ.) Francine Rivers, I996

ISBN 5-94861-108-2 (рус.) Издательство «Шандал», 2007

Перевод Н. Свидерской, И. Бабаян

Оригинал: Francine Rivers «The Scarlet Thread», 1996

Франсин Риверс - Алая нить - Отрывок из книги

Каролина ушла вместе с отцом, Клэнтон же большую часть вечера провел с Дэннисом. Позже пришла Норин и подсела к Сьерре.

— Дети все видят в черно-белом цвете, — заметила она. — Все делят на правильное и неправильное. Они очень чувствительны к таким вещам. Чем старше мы становимся, тем больше оттенков начинаем различать.

— Не знаю, что делать, во всем этом огромная доля моей вины. Алекс хочет получить развод.

Норин ласково положила свою руку поверх руки Сьерры.

— Ты все еще любишь его?

Сьерра грустно улыбнулась:

— Сколько я себя помню, я всегда была влюблена в Алекса, И, по всей видимости, буду любить его, пока не умру. Но ведь это ничего не меняет, правда? Он сказал, что я ему надоела, что он любит другую. Пустился во все тяжкие, чтобы вынудить меня дать согласие на развод. В самом начале, думаю, я отказывала из-за желания насолить ему, обидеть, причинить боль, такую же, какую он причинил мне. Потом уже мною двигало глупое упрямство. А теперь? Не знаю. Просто не знаю.

Норин слегка сжала ее руку.

— Не знаю, поможет тебе это или нет, но мои родители беспрестанно ссорились, пока я росла, я, бывало, засыпала со слезами на глазах под их злобные вопли. Они говорили, что живут вместе из-за нас, меня и моего брата. Я же мечтала, чтобы они разошлись.

— Так они развелись?

— Нет. Они до сих пор вместе и все еще грызутся. Теперь у них другие оправдания, но они по-прежнему смущают всех, кто рискнул оказаться в радиусе десяти футов от них. Я стараюсь редко бывать дома.

Сьерра вспомнила их ссоры с Алексом. Они не кричали друг на друга, но холодная вражда между ними порой длилась месяцами. Во что это все обходилось детям, какую цену за все это приходилось платить им? Она была так поглощена своими собственными страданиями, что оставалась глуха к их переживаниям. И к переживаниям Алекса.

Она снова услышала слова Одры.

«Три года я наблюдала, как вы просто упиваетесь жалостью к собственной персоне и с каким завидным постоянством тешите самое себя детскими капризами. И это нужно было видеть, Сьерра. Настоящее шоу!»

Сьерра закрыла глаза.

«Господи, прости меня. Она права. Я поступала так плохо, Боже. Что я могу сделать? Как исправить это? Как найти правильный путь?»

И решение пришло, пронзив ее болью.

«Отпусти его».

Клэнтон пожаловался на боли в животе, и они решили уйти домой пораньше. Пока он принимал горячую ванну, она сидела в гостиной и молилась. Она уже знала, что ей необходимо делать.

Сьерра уложила сына в постель и смахнула прядь черных волос ему со лба.

— Я так сильно люблю тебя, прости, пожалуйста, что натворила столько глупостей, так все запутала.

— Вовсе нет.

— Ах, Клэнтон, ты еще многого не понимаешь. Я все время гнула свою линию, я так упорствовала, что ни разу не остановилась, не задумалась, что же нужно твоему отцу. Пожалуйста, не повторяй моих ошибок. Ты придешь к тому же, что и я, ты его потеряешь. Он нуждается в тебе, Клэнтон, дай ему возможность любить тебя. Ему так это нужно.

— А что же будет с тобой, мама?

— У меня есть ты и Каролина. У меня есть Майкл и его семья. У меня есть Бог. А что есть у твоего отца, Клэнтон? И часть вины за это лежит на мне. Я хочу, чтобы жизнь стала легче для каждого из нас.

Говорили они больше часа, и Клэнтон все-таки согласился подойти к телефону, когда отец позвонит в следующий раз. Умиротворенная, Сьерра долго стояла под душем, потом переоделась в черные лосины и длинную темно-зеленую тунику. Она расчесывала волосы, когда в дверь позвонили.

На пороге в свете лампы стоял Алекс и держал на руках спящую Каролину.

— Где ее комната?

— Вторая дверь по коридору направо, — сказала Сьерра и отступила назад. Она смотрела, как он несет Каролину в ее комнату, пошла за ним, включила свет, стянула плед с кровати.

Алекс осторожно, чтобы не разбудить, уложил дочь в постель, развязал ей кроссовки, снял их. Затем накрыл Каролину одеялом и поцеловал. Сьерра вышла. Сердце ее лихорадочно забилось, когда Алекс вошел в гостиную. Он огляделся:

— Ты ничего не взяла с собой из новой мебели.

Понять что-либо по его интонации она не сумела, но до нее вдруг дошло, что Алексу, возможно, хотелось бы иметь какие-то вещи, которые раньше были в их общем доме. Так она обнаружила еще одну вопиющую ошибку, еще одно проявление своего эгоизма.

— Роберта предложила продать дом как есть…

Сьерра смущенно помотала головой. Нет, ей не следует обвинять Роберту. Это было ее собственное решение, еще один акт непокорности.

— Прости, Алекс. Я ни разу не подумала спросить тебя, у меня даже не промелькнуло мысли, что тебе, может, хотелось бы иметь какие-то предметы мебели из того дома.

— Я не сказал, что мне что-то нужно, — прервал он резко. Отвел от нее взгляд и оглядел гостиную.

— Обстановка напоминает мне дом в Виндзоре.

Ей вспомнились его слова: «Существуют два подхода к оформлению интерьера — правильный и неправильный».

Сьерра огляделась вокруг. Ей вдруг захотелось посмотреть на все глазами Алекса. Она сохранила диван, который они купили в первый год их брака, обила его заново зеленым сукном в прошлом месяце. Подобрала диванные подушки ярких цветов на распродаже в магазине импортных товаров. У нее все еще сохранился тот самый столик с «люкообразной» крышкой. На нем стояла хрустальная вазочка с морскими камушками, которые были собраны детьми во время их последнего похода на пляж. Старинные медные лампы, которые Алекс назвал смехотворными, расположились на современных подставках и стояли по обе стороны дивана. Сьерра отполировала их до золотого блеска и купила новые плафоны. В углу, возле окна, рос высокий папоротник.