Франсин Риверс - Царевич

Риверс - Царевич
Перед вами третий из пяти романов о библейских героях веры, которые служили в тени других. Они были людьми востока, жившими в древние времена, тем не менее, их истории не так уж далеки от нашей жизни и помогают решать нелегкие вопросы, с которыми мы сталкиваемся в наши дни в современном мире. Эти герои ходили по лезвию ножа. Были отважны. Рисковали. Совершали неожиданные, дерзновенные поступки. Иногда они делали ошибки — большие ошибки. Эти люди были несовершенны, и все же Бог по Своей бесконечной милости использовал их в Своем совершенном замысле явить Себя миру.
Мы живем в отчаянное, тяжелое время, когда миллионы людей ищут ответы на свои вопросы. Эти мужи веры указывают нам путь. Уроки их жизни так же актуальны сегодня, как были в современную им эпоху — тысячи лет назад.
Герои повести — исторические личности, все они действительно жили на свете. Их истории рассказаны мной на основании библейского повествования. Факты, известные нам о жизни Ионафана, можно найти в Первой и Второй Книгах Царств.
Книга «Царевич» написана в жанре исторической повести. Основная линия повествования была заимствована из Библии, и я отталкивалась от фактов, которые предоставляет Писание. На этом основании я попыталась воссоздать сюжет, диалоги, внутренние мотивы персонажей, а в некоторых случаях — и дополнительные характеры, которые, как мне кажется, соответствуют библейскому повествованию. Я старалась нигде не отходить от Священного Писания, добавляя только то, что необходимо, чтобы лучше понять его смысл.
В заключение каждой повести мы поместили краткий учебный раздел. Высшим авторитетом в вопросах жизни библейских персонажей является сама Библия. Я рекомендую вам прочитать материал этого раздела и ответить на вопросы — для более глубокого понимания библейских истин, о которых вы прочли в книге. И молюсь, чтобы, читая Библию, вы уразумели целостность, непреложность и неизменность извечного Божьего замысла — на все века — частью которого являетесь и вы сами.
Франсин Риверс
Посвящается мужам веры, служащим в тени других.
Франсиси Риверс - Царевич
«THE PRINCE» by Francine Rivers, 2005
Пер. с англ. — Москва: CER/PXO, 2008. — 304 с.
ISBN 1-933479-12-4 (рус.)
ISBN 0-8423-8267-4 (англ.)
Франсин Риверс - Царевич - Отрывок из книги
Ионафан возвращался домой со списком Закона, тщательно упаковав его перед тем, как пуститься в путь. Часть его, вложенная в кожаный чехол, была спрятана под одеждой — на груди. Все время — у самого сердца.
Он предвкушал, как они с отцом усядутся рядом и станут вместе разбирать Закон, постигая глубину его сути, наслаждаясь неисчерпаемым богатством смысла! Каждый день, переписывая свиток, он думал, как замечательно будет поделиться всем этим с царем.
Он нашел отца все там же — в поле, а воины, разместившиеся в окрестностях Гивы, по-прежнему ожидали царских повелений. Кис совсем осунулся. Ионафан случайно услышал его слова, сказанные Авениру приглушенным негодующим тоном:
— Я не смею говорить Саулу ничего, не предназначенного для чужих ушей, не то эти люди сочтут его еще большим трусом! Чего только ждет мой сын?
Ионафана встревожили эти разговоры. Бог избрал отца царем. Может ли кто в этом усомниться? И Бог сам скажет Саулу, что и когда ему делать.
Чтобы скоротать время, воины сражались друг с другом. Целыми днями оттачивали свое умение, готовясь к войне. И ждали приказа. Саул же не изменял своему обыкновению: утром вставал с рассветом, запрягал волов и шел работать. Возвращался вечером, ужинал дома с семейством и гостями.
Ионафан неоднократно предлагал почитать отцу Закон, но всякий раз слышал в ответ: «Не сейчас. Я устал».
Протянув руку за новым куском хлеба, Кис заговорил с сыном тихим резким шепотом: — Ты должен что-то делать, или эти люди уйдут от тебя! Они не станут вечно дожидаться, когда же ты соизволишь принять бразды правления.
Вокруг глаз Саула собрались напряженные морщины.
— И тогда все твои великие замыслы и жертвы пойдут прахом. Так, отец?
— Я не ради себя старался, — Кис цедил слова сквозь зубы. — Ради тебя, ради твоей семьи, ради нашего народа! Ты тянешь, потому что злишься на меня?
— Нет.
— Тогда что тебя держит?
— Я буду ждать, пока не получу знака, что делать.
— Знака? — Кис отшвырнул свой кусок хлеба. Увидев, что глаза остальных устремлены на него, он осклабился в улыбке и потянулся за финиками. Когда разговоры за столом возобновились, Кис взглянул на Ионафана, затем опять на Саула. — Знака? От кого? Какой еще тебе нужен знак? Тебе мало царского венца на голове и всех этих людей, которые только и ждут, чтобы исполнить твою любую прихоть?
Задетый сарказмом деда, Ионафан подался вперед. — Бог укажет царю, что и когда делать.
— Что за глупая детская вера!
Кровь бросилась Ионафану в лицо.
Саул сжал руку в кулак. — Мой сын говорит более разумные вещи, чем все прочие за этим столом!
Комната замолкла.
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