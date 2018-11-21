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Францманн - Слово Божье растет

Мартин Францманн - Слово Божье растет - Происхождение - смысл и значение Нового Завета
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology
Важным аспектом исторической почвы, на которой вырос наш Новый Завет, является тот факт, что церковь осознаёт себя эсхатологическим народом Божьим, т.е. народом Божьим в последние дни мира.
Дух есть дар Божий, данный "в последние дни" (Деян. 2:17). И этот дар даётся для того, чтобы люди могли свидетельствовать о том, что, несомненно, происходит в последние дни, свидетельствовать о воскресении Иисуса из мёртвых (Деян. 32-36). Это означает, что Иисус воцарился как Христос и Господь (Деян. 2:36) и скоро должен вернуться (Деян. 3:20).
"День Господень", о котором говорил Иоиль, уже отчётливо виден (Деян. 2:20), и для нового Божьего народа он будет "днём Господа нашего Иисуса Христа". Царство Божье уже "приблизилось" - гораздо стремительнее и гораздо ближе, чем во времена проповеди Иоанна Крестителя в пустыне (Матф. 3:2) или даже чем когда Иисус провозглашал его в Галилее (Матф. 4:17).
Вознёсшийся Господь объявляет об этом, слово Его посланников утверждает это (Деян. 1:3, 6, 8). Когда благая весть "о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа" провозглашена (Деян. 8:12), это значит, что оно уже здесь, что Христос берёт в Свои руки власть и начинает править, что наступает начало конца. Восходит заря последних дней.

Мартин Францманн - Слово Божье растет - Происхождение - смысл и значение Нового Завета

Публикация Фонда «Лютеранское Наследие»
Перевод с английского А Иншакова
Под редакцией А Комарова
1996 г.

Мартин Францманн - Слово Божье растет - Происхождение - смысл и значение Нового Завета - Содержание

Предисловие
Важнейшие даты
Глава I. Историчность Нового Завета
Глава II. Слово в иудеохристианстве. Послание Иакова
Глава III. Христиане из язычников и иудеев - напряжённость и конфликт. Апостольский собор и Послание Апостола Павла к Галатам
Глава IV. Слово Божье растёт в Европе. Послания Апостола Павла церкви в Фессалонике
Глава V. Послания Апостола Павла из третьего миссионерского путешествия
Глава VI. "Но для слова Божия нет уз". Письма Апостола Павла из заключения
Глава VII. Учитель язычников в вере и истине. Пастырские послания Апостола Павла
Первое Послание к Тимофею
Глава VIII. "Они постоянно пребывали в учении Апостолов". Три первых Евангелия и Книга Деяний
Глава IX. Первое и Второе послания Петра: "Утверди братьев твоих". Послание Апостола Иуды
Глава X. "В последние дни сии говорил нам в Сыне". Послание к Евреям
Глава XI. "Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал". Евангелие, Послания и Откровение Иоанна
Глава XII. Рост новозаветного Слова, как собрания. Канон Нового Завета

Мартин Францманн - Слово Божье растет - Происхождение - смысл и значение Нового Завета - Новый народ Божий в последние дни мира

Всё предыдущее откровение Божье подводит и готовит к этому: "Все пророки..., сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии" (Деян. 3:24) - пророки, преследуемые мятежным Израилем, предсказали "пришествие Праведника" (Деян. 7:52). Вся последующая история определяется этим простым и беспримерным эсхатологическим фактом - воскресением Иисуса. Ведь он состоит не просто в том, что Иисус Назорей жив, что "Он явил Себя живым по страдании Своём" Своим Апостолам (Деян. 1:3). Его воскресение есть величайший поворотный пункт от смерти к жизни для всех людей и всего творения. Он - "Начальник жизни" (Деян. 3:15). Апостолы проповедуют воскрешение из мёртвых "в Иисусе" (Деян. 4:2), то есть - что человек Иисус пересёк границу между смертью и вечной жизнью для всех людей. Вся история идёт с божественной неизбежностью, с неотвратимостью воли Божьей (Деян. 3:21) к цели всех путей Бога - к возвращению Христа, к временам "отрады от лица Господа", восстановлению всего творения и установлению всего так, как Бог "от века" говорил устами Своих святых пророков (Деян. 3:19-21).
С воскресением Иисуса новая жизнь, настоящая и вечная жизнь грядущего мира, становится реальностью, чудесным образом вторгающейся в современный мир людей, живущих под знаком смерти. И миссия Апостола состоит в том, чтобы провозгласить эту новую жизнь, поделиться истиной о ней. Апостолам, свидетелям воскресения Христова (Деян. 1:3; 1:22; 10:41), ангел Господень говорит: "Идите и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни" (Деян. 5:20). Их знамения и чудеса являются подтверждением этих "слов жизни". Они - действующая и сейчас "сила века грядущего", они - символы и провозвестники нового мира Божьего, в котором не будет больше болезней и смерти. "Имя Иисуса" достаточно сильно для спасения и может вернуть полное здоровье хромому, ибо Бог воскресил Его из мёртвых и сделал Его Начальником жизни (Деян. 3:15, 16).
Осознание себя народом Божьим в последние дни мира, свидетелем свершившегося Воскресения и зари последнего дня, уверенность в его наступлении переполняет церковь радостью, которую не может убить ничто, даже смерть. Умирающий Стефан - характерный представитель новозаветной церкви. Церковь видит, как отверзаются небеса, и мир Божий зовёт человека, по правую руку от Бога видит готового вернуться Сына Человеческого - того Сына Человеческого, Который приходил чтобы взыскать и спасти (Лук. 19:10), и церковь знает, что Он исполнит свой долг спасения до конца, что Его пришествие станет концом агонии мира и временем вечной отрады для Его народа (Деян. 3:19, 20). Церковь возродилась "воскресением Иисуса Христа из мёртвых к упованию живому" (1 Пет. 1:3).
Церковь знает также, что "приидет Сын Человеческий" и судом Своим "воздаст каждому по делам его" (Матф. 16:27), поэтому церковь живёт, работает и уповает с трезвой ответственностью. Церковь знает, что настоящее уже несёт в себе будущее, а с ним - спасение и суд. Господь Бог воздвиг в Иисусе предречённого Моисеем Пророка, к Слову Которого люди должны прислушаться, или погибнуть (Деян. 3:22, 23). Апостолы призывают: покайтесь! Спаситесь от суда сейчас, спаситесь в Том, Чьё имя лишь одно может спасти (Деян. 2:21, 38, 40; 4:12), прежде чем Он придёт судить живых и мёртвых (Деян. 10:42).
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Rating 5.0 / 5
Added 21.11.2018
Author palatinus
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