Ця книга - спроба дослідити Біблію з точки зору літературознавця. На самому початку я планував зробити якомога докладніше індуктивне дослідження біблійної образності й наративу, а потім пояснити, як ці елементи Біблії формують ті засади художності, - міфологічний універсум, як я його називаю, - на яких базувалася західна література до вісім­надцятого сторіччя і якими вона великою мірою все ще оперує. Я не випускав з ока цієї мети, проте вона відступила в тінь у процесі минулого пізнання, наслідком якого стала “Анатомія критики” (1957). Деякі попередні питання, які я сподівався вичерпати одним-двома вступними розділами, розрослися спочатку до величезної, як у Геґеля, передмови, а згодом - до окремого повновартісного тому. Докладно поміркувавши, я вирішив зняти з титульної сторінки загроз­ ливий підзаголовок “том перший”, бо намагаюся зробити кожну книжку, яку видаю, завершеним цілим у собі. Тим не менше, жваво готується другий том, а цей вступ частково стосується і його.

Книга, що перед вами, не є працею з біблієзнавства, а тим більше з богослов’я: вона віддзеркалює винятково мої особисті зустрічі з Біблією і в жодному разі не претендує на авторитетність визнаної наукової думки. На питання, чому така книга мала з’явитися, я не можу дати прямої відповіді, можу хіба що пояснити, як вона отримала життя. Моє зацікавлення цією темою виникло на самих початках моєї викладацької кар’єри, коли мені довелося читати Мільтона і досліджувати Блейка - двох авторів, напрочуд біблійних, навіть за мірками англійської літератури. Дуже скоро я зрозумів, що студент, який вивчає англійську літературу, не знаючи Біблії, мало що розуміє з прочитаного: навіть най- ретельніші студенти постійно помиляються у відчитуванні підтексту, ба й основного значення. Отож, я запропонував студентам курс про англійську Біблію як вступ до вивчення англійської літератури і як найбільш ефективний спосіб розібратися в ній самому.

Нортроп Фрай - Великий код - Біблія і література

З англійської переклала Ірина Старовойт

Львів: Літопис, 2010, 362 с.

ISBN 978-966-8853-04-3

Нортроп Фрай - Великий код - Біблія і література - Зміст

Список скорочень біблійних книг

ВСТУП

Примітки

Частина перша ПОРЯДОК СЛІВ

Розділ перший МОВА І

Розділ другий МІФ І

Розділ третій МЕТАФОРА І

Розділ четвертий ТИПОЛОГІЯ І

Примітки

Частина друга ПОРЯДОК ТИПІВ

Розділ п’ятий ТИПОЛОГІЯ II. Фази об’явлення

Розділ шостий МЕТАФОРА II. Образність

Розділ сьомий МІФ II. Оповідь

Розділ восьмий МОВА II. Реторика

Примітки

Покажчик біблійних цитат Іменний та предметний покажчик