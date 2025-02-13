Фрай - Великий код
Ця книга - спроба дослідити Біблію з точки зору літературознавця. На самому початку я планував зробити якомога докладніше індуктивне дослідження біблійної образності й наративу, а потім пояснити, як ці елементи Біблії формують ті засади художності, - міфологічний універсум, як я його називаю, - на яких базувалася західна література до вісімнадцятого сторіччя і якими вона великою мірою все ще оперує. Я не випускав з ока цієї мети, проте вона відступила в тінь у процесі минулого пізнання, наслідком якого стала “Анатомія критики” (1957). Деякі попередні питання, які я сподівався вичерпати одним-двома вступними розділами, розрослися спочатку до величезної, як у Геґеля, передмови, а згодом - до окремого повновартісного тому. Докладно поміркувавши, я вирішив зняти з титульної сторінки загроз ливий підзаголовок “том перший”, бо намагаюся зробити кожну книжку, яку видаю, завершеним цілим у собі. Тим не менше, жваво готується другий том, а цей вступ частково стосується і його.
Книга, що перед вами, не є працею з біблієзнавства, а тим більше з богослов’я: вона віддзеркалює винятково мої особисті зустрічі з Біблією і в жодному разі не претендує на авторитетність визнаної наукової думки. На питання, чому така книга мала з’явитися, я не можу дати прямої відповіді, можу хіба що пояснити, як вона отримала життя. Моє зацікавлення цією темою виникло на самих початках моєї викладацької кар’єри, коли мені довелося читати Мільтона і досліджувати Блейка - двох авторів, напрочуд біблійних, навіть за мірками англійської літератури. Дуже скоро я зрозумів, що студент, який вивчає англійську літературу, не знаючи Біблії, мало що розуміє з прочитаного: навіть най- ретельніші студенти постійно помиляються у відчитуванні підтексту, ба й основного значення. Отож, я запропонував студентам курс про англійську Біблію як вступ до вивчення англійської літератури і як найбільш ефективний спосіб розібратися в ній самому.
Нортроп Фрай - Великий код - Біблія і література
З англійської переклала Ірина Старовойт
Львів: Літопис, 2010, 362 с.
ISBN 978-966-8853-04-3
Нортроп Фрай - Великий код - Біблія і література - Зміст
Список скорочень біблійних книг
ВСТУП
Примітки
Частина перша ПОРЯДОК СЛІВ
- Розділ перший МОВА І
- Розділ другий МІФ І
- Розділ третій МЕТАФОРА І
- Розділ четвертий ТИПОЛОГІЯ І
- Примітки
Частина друга ПОРЯДОК ТИПІВ
- Розділ п’ятий ТИПОЛОГІЯ II. Фази об’явлення
- Розділ шостий МЕТАФОРА II. Образність
- Розділ сьомий МІФ II. Оповідь
- Розділ восьмий МОВА II. Реторика
- Примітки
Покажчик біблійних цитат Іменний та предметний покажчик
Дякую!