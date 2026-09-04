Как в течение пяти веков один конкретный Бог и одна конкретная форма христианства стали доминировать в политике и религиозной жизни поздней Римской империи? Древнее Средиземноморье изобиловало богами, а практический религиозный плюрализм долгое время воспринимался как естественный порядок вещей. Паула Фредриксен прослеживает эволюцию раннего христианства — или, точнее, ранних христианств — от иудейской среды эпохи Второго Храма до имперской церкви поздней античности.

Перед читателем разворачивается история, в которой действуют не только апостолы, богословы, епископы и императоры, но и мученики, аскеты, маги, астрологи, аристократические покровители, сторонники тысячелетнего царства, а в представлениях самих древних людей — ангелы, демоны и многочисленные боги Средиземноморья. Автор показывает, как менялись представления об Израиле, ереси и ортодоксии, мученичестве, конце времен, природе Христа, теле и аскетизме, «язычестве» и самой христианской идентичности.

Фредриксен Паула – Древние христианства – Первые пятьсот лет

Паула Фредриксен. Древние христианства. Первые пятьсот лет / пер. Д.В.И. – Электронное издание. – Минск-Алматы: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 410 с. – (История христианства).

ISBN 9780691157696 (англ.)

Фредриксен Паула – Древние христианства – Содержание

Предисловие

Карты

1. Идея Израиля Матрица Второго Храма Израиль среди народов Распространение Евангелия Евреи и Иисус Кто такой Израиль? Риторические «евреи» и исторические евреи

2. Дилеммы многообразия Война слов Познание Бога Стратегии контроля Ни мужского, ни женского Мани и Пелагий: политика ортодоксии Этиология ошибок

3. Гонения и мученичество Небесная дипломатия Дохристианские «христианские» гонения Матрица мученичества Зрелища смерти Переломные моменты Община святых Риторика мученичества

4. Будущее конца Второе пришествие Укрощение Апокалипсиса Апокалипсис сегодня Разные концовки: рай и ад

5. Христос и империя Теология Божественное Сыновство Константин, Никея и после Юлиан Непрекращающиеся споры Имперская церковь

6. Искупление плоти Аскетические прелюдии Аскетическая лаборатория Аскетические альтернативы Брак, безбрачие и девственность Тело, душа и плоть Идеология и идентичность, риторика и реальность

7. Язычники и христиане Матрица Средиземноморья Демоны, ритуалы и «магия» Нейтрализация языческой традиции Христианский капитал «Вторая» церковь Идентичности и границы

Заключение

Благодарности

Хронология

Глоссарий

Дополнительное чтение

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