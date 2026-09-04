Фредриксен - Древние христианства
Как в течение пяти веков один конкретный Бог и одна конкретная форма христианства стали доминировать в политике и религиозной жизни поздней Римской империи? Древнее Средиземноморье изобиловало богами, а практический религиозный плюрализм долгое время воспринимался как естественный порядок вещей. Паула Фредриксен прослеживает эволюцию раннего христианства — или, точнее, ранних христианств — от иудейской среды эпохи Второго Храма до имперской церкви поздней античности.
Перед читателем разворачивается история, в которой действуют не только апостолы, богословы, епископы и императоры, но и мученики, аскеты, маги, астрологи, аристократические покровители, сторонники тысячелетнего царства, а в представлениях самих древних людей — ангелы, демоны и многочисленные боги Средиземноморья. Автор показывает, как менялись представления об Израиле, ереси и ортодоксии, мученичестве, конце времен, природе Христа, теле и аскетизме, «язычестве» и самой христианской идентичности.
Фредриксен Паула – Древние христианства – Первые пятьсот лет
Паула Фредриксен. Древние христианства. Первые пятьсот лет / пер. Д.В.И. – Электронное издание. – Минск-Алматы: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 410 с. – (История христианства).
ISBN 9780691157696 (англ.)
Фредриксен Паула – Древние христианства – Содержание
Предисловие
Карты
1. Идея Израиля
Матрица Второго Храма
Израиль среди народов
Распространение Евангелия
Евреи и Иисус
Кто такой Израиль?
Риторические «евреи» и исторические евреи
2. Дилеммы многообразия
Война слов
Познание Бога
Стратегии контроля
Ни мужского, ни женского
Мани и Пелагий: политика ортодоксии
Этиология ошибок
3. Гонения и мученичество
Небесная дипломатия
Дохристианские «христианские» гонения
Матрица мученичества
Зрелища смерти
Переломные моменты
Община святых
Риторика мученичества
4. Будущее конца
Второе пришествие
Укрощение Апокалипсиса
Апокалипсис сегодня
Разные концовки: рай и ад
5. Христос и империя
Теология
Божественное Сыновство
Константин, Никея и после
Юлиан
Непрекращающиеся споры
Имперская церковь
6. Искупление плоти
Аскетические прелюдии
Аскетическая лаборатория
Аскетические альтернативы
Брак, безбрачие и девственность
Тело, душа и плоть
Идеология и идентичность, риторика и реальность
7. Язычники и христиане
Матрица Средиземноморья
Демоны, ритуалы и «магия»
Нейтрализация языческой традиции
Христианский капитал
«Вторая» церковь
Идентичности и границы
Заключение
Благодарности
Хронология
Глоссарий
Дополнительное чтение
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