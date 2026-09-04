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Фредриксен - Древние христианства

Фредриксен - Древние христианства
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, JUDAICA, Biblical Studies, Theology, **Eschatology, History, Religious Studies Atheism, Масонство Тайные общества

Как в течение пяти веков один конкретный Бог и одна конкретная форма христианства стали доминировать в политике и религиозной жизни поздней Римской империи? Древнее Средиземноморье изобиловало богами, а практический религиозный плюрализм долгое время воспринимался как естественный порядок вещей. Паула Фредриксен прослеживает эволюцию раннего христианства — или, точнее, ранних христианств — от иудейской среды эпохи Второго Храма до имперской церкви поздней античности.

Перед читателем разворачивается история, в которой действуют не только апостолы, богословы, епископы и императоры, но и мученики, аскеты, маги, астрологи, аристократические покровители, сторонники тысячелетнего царства, а в представлениях самих древних людей — ангелы, демоны и многочисленные боги Средиземноморья. Автор показывает, как менялись представления об Израиле, ереси и ортодоксии, мученичестве, конце времен, природе Христа, теле и аскетизме, «язычестве» и самой христианской идентичности.

Фредриксен Паула – Древние христианства – Первые пятьсот лет

Паула Фредриксен. Древние христианства. Первые пятьсот лет / пер. Д.В.И. – Электронное издание. – Минск-Алматы: Богословский клуб ESXATOS, 2026. – 410 с. – (История христианства).
ISBN 9780691157696 (англ.)

Фредриксен Паула – Древние христианства – Содержание

  • Предисловие

  • Карты

  • 1. Идея Израиля

    • Матрица Второго Храма

    • Израиль среди народов

    • Распространение Евангелия

    • Евреи и Иисус

    • Кто такой Израиль?

    • Риторические «евреи» и исторические евреи

  • 2. Дилеммы многообразия

    • Война слов

    • Познание Бога

    • Стратегии контроля

    • Ни мужского, ни женского

    • Мани и Пелагий: политика ортодоксии

    • Этиология ошибок

  • 3. Гонения и мученичество

    • Небесная дипломатия

    • Дохристианские «христианские» гонения

    • Матрица мученичества

    • Зрелища смерти

    • Переломные моменты

    • Община святых

    • Риторика мученичества

  • 4. Будущее конца

    • Второе пришествие

    • Укрощение Апокалипсиса

    • Апокалипсис сегодня

    • Разные концовки: рай и ад

  • 5. Христос и империя

    • Теология

    • Божественное Сыновство

    • Константин, Никея и после

    • Юлиан

    • Непрекращающиеся споры

    • Имперская церковь

  • 6. Искупление плоти

    • Аскетические прелюдии

    • Аскетическая лаборатория

    • Аскетические альтернативы

    • Брак, безбрачие и девственность

    • Тело, душа и плоть

    • Идеология и идентичность, риторика и реальность

  • 7. Язычники и христиане

    • Матрица Средиземноморья

    • Демоны, ритуалы и «магия»

    • Нейтрализация языческой традиции

    • Христианский капитал

    • «Вторая» церковь

    • Идентичности и границы

  • Заключение

  • Благодарности

  • Хронология

  • Глоссарий

  • Дополнительное чтение

Примечание: За приобретением книги обращаться к Валерию через эл. почту insa.69@mail.ru

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Views 88
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2026
Author valeriyD
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5.0/5 (3)

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