Фредриксен Паула - Павел - Апостол язычников

Царство Божие, проповедовал Павел, приблизилось. Его твердая уверенность в том, что он жил и творил в последний час истории, является абсолютно основополагающей, определяющей все остальные слова и поступки Павла. И эта убежденность тем более примечательна, если учесть, что к тому времени, когда мы слышим о нем, в середине первого века, Царство Божие уже запаздывало. Павел прожил свою жизнь, не подозревая о будущем. Как историки, мы представляем себе эту невинность как дисциплинированный акт воображения, обращаясь к древним свидетельствам. Только так мы сможем увидеть Павла таким, каким Павел видел себя: пророческим посланником Бога, сформированным в утробе матери, чтобы нести народам благую весть о грядущем спасении, мчащимся на грани Конца времен.

Неустанные и широкомасштабные усилия Павла по привлечению язычников, его настойчивость в сохранении этнических различий между неевреями и Израилем, его вызов языческим богам, его сила духа - во всем этом Павел жил своей приверженностью благой вести о грядущем Царстве Божьем. Вначале видение воскресшего Христа перевело Павла из разряда гонителей-аутсайдеров в разряд харизматических инсайдеров. Но в течение долгих десятилетий после этого события именно обращение народов от языческих богов к богу Израиля - "странный успех языческой миссии" - поддерживало и даже утверждало Павла в его убежденности, что он знает время на Божьих часах. Павел ожидал Парусии Господа и работал над этим до конца своей жизни.

Это яркое апокалиптическое ожидание было движущим колесом первого поколения движения, которое твердо верило, что оно будет единственным поколением движения. Это убеждение объединяет учение Иисуса из Назарета с опытом воскресения его первых последователей. Оно объясняет их решение распространять весть Иисуса о грядущем Царстве за пределами родины, в Израиле, в диаспоре. И это объясняет их (поначалу удивленное?) включение языческих бого-боящихся людей как "эсхатологических неевреев" в свои новые харизматические собрания.

Заметное место библейской темы включения неевреев в еврейские традиции Конца времён не только объясняет, почему самое раннее движение, распространившись за границу, рассматривало включение неевреев как естественное продолжение своей миссии в отношении других иудеев. Это также объясняет, почему первые апостолы считали главным условием для тех неевреев, которые хотели присоединиться к движению: они должны были принять на себя исключительное обязательство перед Богом Израиля и, таким образом, отказаться от своих собственных богов.