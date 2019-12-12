Айвэн Френч - Принципы и практика молитвы

Френч - Принципы и практика молитвы
« Так говорит Госполь, Который сотворил землю, Госполь, Который устроил и утверлил её, - Госполь имя Ему: воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и нелоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 3 3:2-3). Основатель Славянского Евангельского Обшества, брат Пётр Наумович Лейнека, во всем мире был известен, как великий муж молитвы. Его хорошо известный лозунг был «Много молитвы - много силы, мало молитвы - мало силы, нет молитвы - нет силы ». Когда брат Лейнека путешествовал по всему миру, проводя всеношные молитвенные служения о пробуждении среди славянских народов, я изучал Слово Божие в Богословской Семинарии Благодати в городе Уайнона Лейк, штат Индиана, США.
Во время учёбы в семинарии для меня было большим благословением слушать уроки возлюбленного брата, профессора Айвэна Х. Френча, который также великий муж молитвы. Но брат Френч больше чем профессор. Христианин с великой любовью к нашему Господу Иисусу Христу и великой любовью к студентам, он был называем ими « Пастор Френч ». Он был превосходным учителем Библии, но более того, брат Френч был пастырем для четырёхсот студентов этой семинарии.
В течении двадцати лет пастор Френч преподавал богословие, историю Церкви и Новый Завет. В течении шестнадuати лет он был пастором Библейской uеркви « Плэзэнт Вью» в соседнем городе Варшава, в штате Индиана. У него и его жены Арлин двое сыновей, несуших миссионерское служение. Один сын трудится в Южной Африке, а другой - на Филиппинах.
Брат Френч написал книгу «Принuипы и практика молитвы» для краткого курса по предмету молитвы, который он преподавал в семинарии. Я с удовольствием рекомендую её пасторам и миссионерам, а также всем христианам, желаюшим серьёзно укрепить свои отношения с Господом.
Эта книга конкретна, практична и основана на Свяшенном Писании. Все желаюшие более близкого обшения с нашим Господом извлекут огромную пользу, усваивая и применяя библейские принципы молитвы, изложенные пастором Айвэном Френчам. Я благодарен Богу за возможность порекомендовать её вам. И когда, прочитав книгу, вы станете ешё ближе ко Христу, пожалуйста не забывайте молиться об авторе и его семье.
Айвэн Френч - Принципы и практика молитвы
Славянское Евангельское Общество 2005 г. - 121с.
ISBN 1-56773-040-Х
Айвэн Френч - Принципы и практика молитвы - Содержание
Предисловие
Вступление
- 1 . Что такое молитва
- 2. Библия и молитва
- 3. Богословие молитвы
- 4. Молитвенная жизнь Иисус
- 5. Учение Иисуса о молитве
- 6. Ходатайственная молитва
- 7. Нынешнее ходатайство Христа
- 8. Молитва с верой
- 9. Молитва в Лухе
- 10. Молитва и пост
- 11. Совместная молитва
- 12. Отношение и подход к молитве
- 13. Препятствия в молитве
- 14. Неотвеченная молитва
- 15. Конфликт в молитве
- 16. Утренний молитвенный час
- 17. Как провести день поста и молитвы
- 18. Миссионер-ходатай
- 19. Как нести служение миссионера-ходатая
- 20. Как приготовить и использовать молитвенный блокнот
- 21. Вывод: зачем нужно молиться
Библиография
Книги о молитве
Айвэн Френч - Принципы и практика молитвы - Что такое молитва
Не секрет, что с молитвой в той или иной форме знакомы почти все (возможное исключение: воинствуюший атеист) . Даже в самых примитивных религиях молитва является составной частью ритуалов, и нехристианские культы включают ее в свои обряды. Пол крышей христианства сушествует много представлений о молитве. Для одних молитва - это повторение религиозных банальностей или упражнений. Для других - это таинственный метод получения милости от Всевышнего в минуты отчаянной нужды, а иными она воспринимается как психологическое упражнение, восстанавливаюшее равновесие и внутренний мир в истомленной душе.
Наше исследование касается только христианской молитвы - молитвы, которую мы находим в Библии.
В Новом Завете для обозначения молитвы в ее различных аспектах использованы несколько разных слов. В 1 Тим. 2:1 находятся четыре основных слова: « Итак прошу, прежде всего, совершать прошения, молитвы, ходатайства, благодарения за всех людей » [Новый перевод с греч . подлинника].
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