Айвэн Френч - Принципы и практика молитвы

« Так говорит Госполь, Который сотворил землю, Госполь, Который устроил и утверлил её, - Госполь имя Ему: воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и нелоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 3 3:2-3). Основатель Славянского Евангельского Обшества, брат Пётр Наумович Лейнека, во всем мире был известен, как великий муж молитвы. Его хорошо известный лозунг был «Много молитвы - много силы, мало молитвы - мало силы, нет молитвы - нет силы ». Когда брат Лейнека путешествовал по всему миру, проводя всеношные молитвенные служения о пробуждении среди славянских народов, я изучал Слово Божие в Богословской Семинарии Благодати в городе Уайнона Лейк, штат Индиана, США.

Во время учёбы в семинарии для меня было большим благословением слушать уроки возлюбленного брата, профессора Айвэна Х. Френча, который также великий муж молитвы. Но брат Френч больше чем профессор. Христианин с великой любовью к нашему Господу Иисусу Христу и великой любовью к студентам, он был называем ими « Пастор Френч ». Он был превосходным учителем Библии, но более того, брат Френч был пастырем для четырёхсот студентов этой семинарии.

В течении двадцати лет пастор Френч преподавал богословие, историю Церкви и Новый Завет. В течении шестнадuати лет он был пастором Библейской uеркви « Плэзэнт Вью» в соседнем городе Варшава, в штате Индиана. У него и его жены Арлин двое сыновей, несуших миссионерское служение. Один сын трудится в Южной Африке, а другой - на Филиппинах.

Брат Френч написал книгу «Принuипы и практика молитвы» для краткого курса по предмету молитвы, который он преподавал в семинарии. Я с удовольствием рекомендую её пасторам и миссионерам, а также всем христианам, желаюшим серьёзно укрепить свои отношения с Господом.

Эта книга конкретна, практична и основана на Свяшенном Писании. Все желаюшие более близкого обшения с нашим Господом извлекут огромную пользу, усваивая и применяя библейские принципы молитвы, изложенные пастором Айвэном Френчам. Я благодарен Богу за возможность порекомендовать её вам. И когда, прочитав книгу, вы станете ешё ближе ко Христу, пожалуйста не забывайте молиться об авторе и его семье.