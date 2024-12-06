Фрэнгипейн - Крепость Божья
Библия рассказывает нам о том времени, когда на земле будет править сатана. Он придет «в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени» (Отк. 12:12). Пока некоторые христиане задаются вопросом, станет ли церковь жертвой этой дьявольской войны, уже сейчас очевидно, что в современном мире стало больше зла.
Что нам делать? Позаботился ли Бог о том, чтобы дать нам альтернативу ветхозаветному ковчегу, который Он предусмотрел для Ноя? Существует ли духовная земля Гесем, в которой мы можем жить в безопасности, пока свершаются Божьи суды? Мы верим, что на все эти вопросы один ответ — «да». Бог предусмотрел для христиан духовную защиту, крепость, где наши души всегда могут найти безопасное убежище.
Говоря о крепости, мы не имеем в виду, что избежим страданий, преследований или даже смерти за имя Христа. Потому что «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). Мы не надеемся также найти место, где станем настолько «духовными», что мир, наконец, нас полюбит. Если люди ненавидели Иисуса, они будут ненавидеть и нас (Иоан. 15:18, 19). Крепость Божья — это Божье убежище, та самая вечная обитель, которую Бог приготовил нашим душам.
И как только мы находим это место, никакие жизненные обстоятельства не могут нас одолеть; Сам Бог хранит нас. Все беды и дьявольские замыслы, направленные против нас, служат нам во благо. Именно искупительная сила Христа поворачивает планы сатаны в нашу пользу и отменяет действие смерти в нашей жизни.
Несмотря на то что ты, возможно, находишься в страхе, грехе, эмоциональном поражении, твое нынешнее состояние не ограничивает Всемогущего. Где бы ты ни был, ты можешь достичь крепости Божьей.
Фрэнгипейн Ф. - Крепость Божья – В поисках места Божьей защиты среди атак врага
Пер. с англ. — М.: МРО БЦХВЕ «Слово жизни», 2007. — 160 с.
ISBN 978-5-94324-048-5 (рус.)
ISBN 0-88419-547-3 (англ.)
Фрэнгипейн Ф. - Крепость Божья – Содержание
Вступление
- 1 Где отчаявшиеся находят Бога
- 2 Знание Божьих путей
- 3 Убежище Божье
- 4 Божья бдительность
- 5 Под охраной Его Слова
- 6 Измененное сердце
- 7 Больше чистоты — сильнее защита
- 8 Кровный завет
- 9 Крещение любви
- 10 Где на каждую молитву есть ответ
- 11 Сила в Его имени
- 12 Теперь-mo я восхвалю Господа
- 13 Благодарное сердце
- 14 Долина изобилия
- 15 Прощающее сердце
- 16 Любовь — Божье средство защиты
- 17 Защита от обвинителя
- 18 У Божьего трона
- 19 Облеченные Его славой
- 20 В Божьей скинии
Заключение
No comments yet. Be the first!