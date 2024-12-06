Фрэнгипейн - Крепость Божья

Библия рассказывает нам о том времени, когда на земле будет править сатана. Он придет «в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени» (Отк. 12:12). Пока некоторые христиане задаются вопросом, станет ли церковь жертвой этой дьявольской войны, уже сейчас очевидно, что в современном мире стало больше зла.

Что нам делать? Позаботился ли Бог о том, чтобы дать нам альтернативу ветхозаветному ковчегу, который Он предусмотрел для Ноя? Существует ли духовная земля Гесем, в которой мы можем жить в безопасности, пока свершаются Божьи суды? Мы верим, что на все эти вопросы один ответ — «да». Бог предусмотрел для христиан духовную защиту, крепость, где наши души всегда могут найти безопасное убежище.

Говоря о крепости, мы не имеем в виду, что избежим страданий, преследований или даже смерти за имя Христа. Потому что «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). Мы не надеемся также найти место, где станем настолько «духовными», что мир, наконец, нас полюбит. Если люди ненавидели Иисуса, они будут ненавидеть и нас (Иоан. 15:18, 19). Крепость Божья — это Божье убежище, та самая вечная обитель, которую Бог приготовил нашим душам.

И как только мы находим это место, никакие жизненные обстоятельства не могут нас одолеть; Сам Бог хранит нас. Все беды и дьявольские замыслы, направленные против нас, служат нам во благо. Именно искупительная сила Христа поворачивает планы сатаны в нашу пользу и отменяет действие смерти в нашей жизни.

Несмотря на то что ты, возможно, находишься в страхе, грехе, эмоциональном поражении, твое нынешнее состояние не ограничивает Всемогущего. Где бы ты ни был, ты можешь достичь крепости Божьей.

Фрэнгипейн Ф. - Крепость Божья – В поисках места Божьей защиты среди атак врага

Пер. с англ. — М.: МРО БЦХВЕ «Слово жизни», 2007. — 160 с.

ISBN 978-5-94324-048-5 (рус.)

ISBN 0-88419-547-3 (англ.)

Фрэнгипейн Ф. - Крепость Божья – Содержание

Вступление

1 Где отчаявшиеся находят Бога

2 Знание Божьих путей

3 Убежище Божье

4 Божья бдительность

5 Под охраной Его Слова

6 Измененное сердце

7 Больше чистоты — сильнее защита

8 Кровный завет

9 Крещение любви

10 Где на каждую молитву есть ответ

11 Сила в Его имени

12 Теперь-mo я восхвалю Господа

13 Благодарное сердце

14 Долина изобилия

15 Прощающее сердце

16 Любовь — Божье средство защиты

17 Защита от обвинителя

18 У Божьего трона

19 Облеченные Его славой

20 В Божьей скинии

Заключение