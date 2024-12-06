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Фрэнгипейн - Крепость Божья

Фрэнгипейн Ф. - Крепость Божья – В поисках места Божьей защиты среди атак врага
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Библия рассказывает нам о том времени, когда на земле будет править сатана. Он придет «в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени» (Отк. 12:12). Пока некоторые христиане задаются вопросом, станет ли церковь жертвой этой дьявольской войны, уже сейчас очевидно, что в современном мире стало больше зла.
Что нам делать? Позаботился ли Бог о том, чтобы дать нам альтернативу ветхозаветному ковчегу, который Он предусмотрел для Ноя? Существует ли духовная земля Гесем, в которой мы можем жить в безопасности, пока свершаются Божьи суды? Мы верим, что на все эти вопросы один ответ — «да». Бог предусмотрел для христиан духовную защиту, крепость, где наши души всегда могут найти безопасное убежище.
Говоря о крепости, мы не имеем в виду, что избежим страданий, преследований или даже смерти за имя Христа. Потому что «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). Мы не надеемся также найти место, где станем настолько «духовными», что мир, наконец, нас полюбит. Если люди ненавидели Иисуса, они будут ненавидеть и нас (Иоан. 15:18, 19). Крепость Божья — это Божье убежище, та самая вечная обитель, которую Бог приготовил нашим душам.
И как только мы находим это место, никакие жизненные обстоятельства не могут нас одолеть; Сам Бог хранит нас. Все беды и дьявольские замыслы, направленные против нас, служат нам во благо. Именно искупительная сила Христа поворачивает планы сатаны в нашу пользу и отменяет действие смерти в нашей жизни.
Несмотря на то что ты, возможно, находишься в страхе, грехе, эмоциональном поражении, твое нынешнее состояние не ограничивает Всемогущего. Где бы ты ни был, ты можешь достичь крепости Божьей.

Фрэнгипейн Ф. - Крепость Божья – В поисках места Божьей защиты среди атак врага

Пер. с англ. — М.: МРО БЦХВЕ «Слово жизни», 2007. — 160 с.
ISBN 978-5-94324-048-5 (рус.)
ISBN 0-88419-547-3 (англ.)

Фрэнгипейн Ф. - Крепость Божья – Содержание

Вступление
  • 1 Где отчаявшиеся находят Бога
  • 2 Знание Божьих путей
  • 3 Убежище Божье
  • 4 Божья бдительность
  • 5 Под охраной Его Слова
  • 6 Измененное сердце
  • 7 Больше чистоты — сильнее защита
  • 8 Кровный завет
  • 9 Крещение любви
  • 10 Где на каждую молитву есть ответ
  • 11 Сила в Его имени
  • 12 Теперь-mo я восхвалю Господа
  • 13 Благодарное сердце
  • 14 Долина изобилия
  • 15 Прощающее сердце
  • 16 Любовь — Божье средство защиты
  • 17 Защита от обвинителя
  • 18 У Божьего трона
  • 19 Облеченные Его славой
  • 20 В Божьей скинии
Заключение
Views 168
Rating 5.0 / 5
Added 06.12.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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