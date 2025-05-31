Книга, которую вы держите в руках, уникальна. На мой взгляд, это первая книга про большие данные, которая написана именно для бизнес-пользователей: руководителей разного уровня, аналитиков, маркетологов, экономистов. В ней прекрасно раскрыта тема больших данных с самых разных сторон: экономической, технологической и организационной. Вы найдете много полезной информации о необходимости изменений в вашей организации. Помимо новых технологий вам потребуются правильные сотрудники с нужными компетенциями как для разработки аналитических идей по использованию больших данных, так и для реализации этих инициатив в жизни. Ведь важно, чтобы созданная в вашей компании аналитическая экосистема и культура аналитических инноваций способствовала не только накоплению больших объемов сырой информации, но и была нацелена прежде всего на извлечение из нее реальной пользы.

Уверен, после прочтения этой книги у вас не только сложится правильное понимание, что такое большие данные, но и появится ряд практических идей по улучшению вашего бизнеса или компании, в которой вы работаете. Во-первых, вы поймете, что вы уже имеете в готовом виде, а именно какими данными, компетенциями сотрудников и технологиями вы располагаете. Во-вторых, сможете оценить, чего вам не хватает и что потребует изменений. Возможно, стоит подумать про реорганизацию существующих подразделений, оптимизацию некоторых бизнес-процессов и внедрение новых решений для определенных задач.

Билл Фрэнкс - Укрощение больших данных - Как извлекать знания из массивов информации с помощью глубокой аналитики

- М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 352 c.

ISBN: 978-5-00057-146-0

Билл Фрэнкс - Укрощение больших данных - Содержание

Введение.

Часть I. Появление больших данных

Часть II. Укрощение больших данных: технологии, процессы и методы

Часть III. Укрощение больших данных: люди и подходы

Часть IV. Объединение пройденного: аналитическая культура

Заключение