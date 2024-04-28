Победитель. Это Божий призыв к нашей жизни. Это природа Христа в нас и характер всех, кто «верой и долготерпением наследуют обетования» (Евр. 6:12). Это жизнь человека, разрушившего оковы пассивности, понимающего разницу между служением любви, в основе которого - Евангелие Христово, и сражением против Его врагов, использующего для этого духовную власть, данную Богом.

Захочешь ли ты принять то, что Господь для тебя запланировал? Если да, то в таком случае, чтобы овладеть Божьими обетованиями, готовься принять особую благодать, с помощью которой ты научишься побеждать пассивность, страх и давление. Ты научишься сражаться за тех, кто тебе дорог, и за тех, кого ты ни разу не встречал.

Стойкое терпение. Если мы хотим духовно преуспевать, то кроме прочих необходимых для этого качеств нам особенно понадобится терпение. Мы должны будем научиться не только искусству битвы, но и умению сохранять в себе определенный уровень агрессивности. Конечно же, я не имею в виду сражение по плоти или плотскую агрессию. Я говорю о сочетании дара различения духов, данной нам во Христе власти власти и несгибаемой веры, которые должны постоянно пребывать в каждом из нас, в то время как другие черты характера и духовные дары могут развиваться постепенно.

Видишь ли, недостаточно только знать о существовании Божьего Царства - мы призваны овладевать Им. Да, именно в тот момент, когда мы получаем рождение свыше, мы становимся частью Божьего Царства. В действительности рождение от Духа означает, что перед нами теперь раскрывается целый мир новых возможностей, сложных задач и препятствий одновременно. Другими словами, нам предстоит преодолеть многое, чтобы по праву называться сынами и дочерьми Божьими. Идея о том, что мы вступаем в контакт с небесами только после нашей физической смерти, в корне противоречит Писанию.

Фрэнсис Фрэнгипейн - Время сражаться

МРО БЦХВЕ "Слово жизни", 2006. - 192 С. ISBN 5-94324-043-8 (рус.) ISBN 0-8007-9396-Х (анrл.) Фрэнсис Фрэнгипейн - Время сражаться - Оглавление

Предисловие

Часть 1 Помазанные для войны

1. Бронзовый лук

2. Разрушая оковы духа пассивности

3. Сегодня мы сразимся!

4. Режим войны

5. Война, движимая любовью

6. Принимая сражение веры

Часть 2 Разоблачение- оружия враrа

7. Побеждая уныние

8. Если мы не теряем сердце

9. У Голиафа был брат

10. Побеждая страх

Часть3 Борьба за наших близких

11. Слово женам Божьим

12. Молитвенные воины

13. Не сдавайся

Часть 4 Сражение за ваш мир