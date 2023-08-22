В детстве я мечтал быть не врачом, а географом. Карты и атласы позволяли мне изучить мир с помощью изображений, раскрывавших тайны поверхности Земли. К тому же они могли быть полезны на практике.

Я не хотел работать в лаборатории или библиотеке: я мечтал использовать карты, чтобы исследовать жизнь и ее возможности. Мне казалось, что, поняв устройство мира, я смогу оценить место человека в нем и обрести навыки, которые помогут мне заработать на жизнь. Анатомические атласы похожи на географические: схематические изображения синих вен, красных артерий и желтых нервов напоминают цветные реки, автомагистрали и скоростные дороги. Став старше, я променял окружающий мир на тот, что находится у нас внутри: географические атласы уступили место атласам анатомическим. Они не так уж сильно отличались друг от друга: схематические изображения синих вен, красных артерий и желтых нервов напоминали мне цветные реки, автомагистрали и скоростные дороги из моего первого атласа. Было и другое сходство: обе книги упрощали невероятную многогранность природы до чего-то понятного и доступного для освоения. Древние анатомы видели связь между человеческим телом и планетой, на которой мы живем. Тело считалось микрокосмом – миниатюрным отражением мира. Структура тела сопоставима со структурой Земли, а четыре темперамента – с четырьмя состояниями вещества. И это вполне справедливо, ведь скелет наш состоит из солей кальция, химически схожих по составу с мелом и известняком, реки крови впадают в широкую дельту сердца, а рельеф кожи напоминает холмистую поверхность Земли.

Гэвин Фрэнсис - Путешествие хирурга по телу человека

«Эксмо»,2016

ISBN 978-5-699-93422-5

Гэвин Фрэнсис - Путешествие хирурга по телу человека - Содержание

Посвящается любителям жизни

Несколько слов о конфиденциальности

Предисловие

Мозг

Нейрохирургия души

Припадки, священность и психиатрия

Голова

Глаз: возрождение зрения

Лицо: прекрасный паралич

Внутреннее ухо: вуду и головокружение

Грудь

Легкое: дыхание жизни

Сердце: о крике чаек, приливах и отливах

Молочная железа: два взгляда на выздоровление

Верхние конечности

Плечо: оружие и доспехи

Запястье и ладонь: удары, порезы и распятия

Живот

Почки: последний подарок

Печень: сказочный конец

Толстая и прямая кишка: великолепные произведения искусства

Таз

Гениталии: о зачатии детей

Матка: порог между жизнью и смертью

Послед: ешьте его, сжигайте, закапывайте под деревом

Нижние конечности

Бедро: Иаков и Ангел

Стопы и пальцы на ногах: шаги в подвале

Эпилог

Благодарности

Ссылки на литературные источники

Гэвин Фрэнсис - Путешествие хирурга по телу человека - Толстая и прямая кишка: великолепные произведения искусства

На середине, окончательно уступив, он дал кишечнику опорожниться свободно, продолжая мирно, неторопливо читать, вчерашний легкий запор прошел без следа. Джеймс Джойс. Улисс

Человек устроен так, что его скелет и органы поддерживают всю длину кишечника. С этой точки зрения можно заметить, что мы не так уж сильно отличаемся от круглых червей, или нематод, примитивных живых организмов, существование которых заключается в переваривании и выделении. Пища у них входит в один конец, фекалии выходят из другого; питательные вещества и вода всасываются. У нематод кишечник составляет лишь долю миллиметра, в то время как у человека – от шести до девяти метров. Кишки заворачиваются в петли и спирали, чтобы поместиться в отведенное им место. Пока по ним перемещается пища и фекалии, они постоянно извиваются. Прямая кишка является завершением кишечника и не может свободно перемещаться: она прикреплена к нижним отделам позвоночника. На латыни она называется rectum, то есть «прямая»: прямая кишка служит продолжением сигмовидной кишки и прямо проходит через таз к выходу из организма.