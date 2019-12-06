Предмет этого исследования не знаком большинству читателей. Лишь немногие знают, что греки, изобретатели всевозможных искусств, открыли также искусство памяти, которое подобно другим было передано Риму и вошло затем в европейскую традицию.

Это искусство памяти использовало технику запечатления в памяти неких “образов” и “мест”. Обычно оно квалифицировалось как “мнемотехника” и в новые времена представлялось весьма незначительной областью человеческой деятельности. Однако в эпоху, предшествовавшую изобретению книгопечатания, хорошо развитая память имела жизненно важное значение, и манипуляции с памятными образами должны были так или иначе захватывать всю душу целиком.

Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти

Издательство Фонд поддержки науки и образования «Университетская книга», 1997.- 480 с.

ISBN 5-7914-0026-8

Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти – Содержание