Йейтс - Искусство памяти
Предмет этого исследования не знаком большинству читателей. Лишь немногие знают, что греки, изобретатели всевозможных искусств, открыли также искусство памяти, которое подобно другим было передано Риму и вошло затем в европейскую традицию.
Это искусство памяти использовало технику запечатления в памяти неких “образов” и “мест”. Обычно оно квалифицировалось как “мнемотехника” и в новые времена представлялось весьма незначительной областью человеческой деятельности. Однако в эпоху, предшествовавшую изобретению книгопечатания, хорошо развитая память имела жизненно важное значение, и манипуляции с памятными образами должны были так или иначе захватывать всю душу целиком.
Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти
Издательство Фонд поддержки науки и образования «Университетская книга», 1997.- 480 с.
ISBN 5-7914-0026-8
Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти – Содержание
Предисловие
Глава I. Три латинских источника классического искусства памяти
Глава II. Искусство памяти в Греции: память и душа
Глава III. Искусство памяти в средние века
Глава IV. Средневековая память и формирование образности
Глава V. Трактаты о памяти
Глава VI. Ренессансная память: театр памяти Джулио Камилло
Глава VII. Театр Камилло и венецианский ренессанс
Глава VIII. Луллизм как искусство памяти
Глава IX. Джордано Бруно: секрет “теней”
Глава X. Рамизм как искусство памяти
Глава XI. Джордано Бруно: секрет “печатей”
Глава XII. Конфликт памяти Бруно с памятью рамистов
Глава XIII. Джордано Бруно: последние работы о памяти
Глава XIV. Искусство памяти и итальянские диалоги Бруно
Глава XV. Система театра памяти Роберта Фладда
Глава ХVI. Театр памяти Фладда и театр Глобус
Глава XVII. Искусство памяти и рост научного метода
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