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Йейтс - Искусство памяти

Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art

Предмет этого исследования не знаком большинству читателей. Лишь немногие знают, что греки, изобретатели всевозможных искусств, открыли также искусство памяти, которое подобно другим было передано Риму и вошло затем в европейскую традицию.

Это искусство памяти использовало технику запечатления в памяти неких “образов” и “мест”. Обычно оно квалифицировалось как “мнемотехника” и в новые времена представлялось весьма незначительной областью человеческой деятельности. Однако в эпоху, предшествовавшую изобретению книгопечатания, хорошо развитая память имела жизненно важное значение, и манипуляции с памятными образами должны были так или иначе захватывать всю душу целиком.

Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти

Издательство Фонд поддержки науки и образования «Университетская книга», 1997.- 480 с.

ISBN 5-7914-0026-8

Фрэнсис Йейтс - Искусство памяти – Содержание

  • Предисловие

  • Глава I. Три латинских источника классического искусства памяти

  • Глава II. Искусство памяти в Греции: память и душа

  • Глава III. Искусство памяти в средние века

  • Глава IV. Средневековая память и формирование образности

  • Глава V. Трактаты о памяти

  • Глава VI. Ренессансная память: театр памяти Джулио Камилло

  • Глава VII. Театр Камилло и венецианский ренессанс

  • Глава VIII. Луллизм как искусство памяти

  • Глава IX. Джордано Бруно: секрет “теней”

  • Глава X. Рамизм как искусство памяти

  • Глава XI. Джордано Бруно: секрет “печатей”

  • Глава XII. Конфликт памяти Бруно с памятью рамистов

  • Глава XIII. Джордано Бруно: последние работы о памяти

  • Глава XIV. Искусство памяти и итальянские диалоги Бруно

  • Глава XV. Система театра памяти Роберта Фладда

  • Глава ХVI. Театр памяти Фладда и театр Глобус

  • Глава XVII. Искусство памяти и рост научного метода

Views 474
Rating 5.0 / 5
Added 06.12.2019
Author brat Kliment
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.

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