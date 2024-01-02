Фрейденберг - Миф и литература древности
Название и задачи моего курса требуют пояснения. Непосредственным материалом я возьму семантическую систему античного родового общества. Но этот материал я буду рассматривать не сам по себе, а с позиции античного фольклора, который обязан ему всей своей фактурой. Однако этим еще не исчерпываются цели моего курса. Мысль, которая им руководит, заключается в том, что происхождение античной литературы не может быть понято без уяснения природы античного фольклора во всех создавших его семантических условиях. Итак, три различные области, связанные единой задачей: материал — мифология, позиция — фольклор, проблема — литература.
Единство задач объясняется особой природой античного фольклора, который скомпонован мифологией, но весь обращен вперед, к литературе. Он не задерживается, подобно позднейшему фольклору, в своем развитии, не отстает от литературы и не обособляется в отдельную, изолированную область. Его будущее велико. Он растворяется в литературе, переходит в другую форму — и исчезает.
Наука накопила много фактов, говорящих о мифологичности античной религии, античного фольклора; классическая филология вскрыла с большим блеском «подкожный» мифологизм во всех античных идеологиях. Особенно много она потрудилась в наш век и во второй половине века истекшего, чтоб показать, как в каждой религиозной античной абстракции содержится конкретный мифологический образ. Эти работы в основном дальше генетических целей не шли. Только Узенер обобщил их выводы и поставил вопрос о происхождении самих религиозных представлений. Начиная с Тейлора шел в науке и другой процесс, по своим последствиям очень важный: было обнаружено, что религия далеко не первичная идеология, что ей предшествует многовековая эпоха до-религиозных представлений.
В течение нескольких последних десятилетий я занималась тем, чтоб «девуалировать» античную абстракцию на материале художественной литературы. Моя задача заключалась в том, чтоб именно в личном, именно в художественном творчестве обнаружить мифологический фундамент. Не религия, не фольклор сам по себе, не сам мифологизм служили моей мишенью, а та стихия конкретности и конкретных смыслов, которая управляла античной художественной мыслью. То, что моим экспериментальным материалом служила художественная литература, вызвало у окружающих сильнейшее сопротивление. Давно все знали, что античное искусство имело свои «каноны», свою властную «традицию», что каждый античный жанр (особенно греческая драма) следовал обязательной «структуре», сковывавшей содержание. Но что такое, в сущности, эти античные структура, канон, традиция, как не указание на нечто прошлое, не преодоленное настоящим? В наличии всех этих фактов уже никто больше не сомневается. Но хотят, чтоб они были сами по себе, а тот материал, в котором они найдены, сам по себе.
О. М. Фрейденберг - Миф и литература древности
4-е изд., испр. и доп. — М.: Академиче ский проект, 2021. — 781 с. — (Язык: теории и практики).
ISBN 978-5-8291-3856-1
О. М. Фрейденберг - Миф и литература древности – Содержание
Предисловие о жизни и трудах Ольги Михайловны Фрейденберг
Лекции по введению в теорию античного фольклора
- Лекции I–II
- Лекция III
- Лекция IV
- Лекция V
- Лекция VI
- Лекция VII
- Лекция VIII
- Лекция IX
- Лекция Х
- Лекция ХI
- Лекция XII
- Лекция XIII
- Лекция XIV
- Лекция XV
- Лекция ХVI
- Лекция XVII
- Лекция XVIII
- Лекция XIX
- Лекция ХХ
- Лекция ХХI
- Лекция ХХII
- Лекция XXIII
- Лекция XXIV
- Лекция ХХV
- Лекция XXVI
- Лекция ХХVII
- Лекция ХХVIII
- Послесловие
Образ и понятие. Немые лекции
- I. Объяснения к теме
- II. Метафора
- III. Происхождение наррации
- IV. Мим
- V. Экскурс в философию
- VI. О древней комедии
- VII. Трагедия
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Комментарии
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Лекции по введению в теорию античного фольклора
- Лекции I–II
- Лекция III
- Лекция V
- Лекция VI
- Лекция VII
- Лекция VIII
- Лекция IX
- Лекция X
- Лекция XI
- Лекция XII
- Лекция XIII
- Лекция XIV
- Лекция XV
- Лекция XVI
- Лекция XVII
- Лекция XVIII
- Лекция XIX
- Лекция XX
- Лекция XXI
- Лекция XXII
- Лекция XXIII
- Лекция XXIV
- Лекция XXV
- Лекция XXVI
- Лекция XXVII
- Лекция XXVIII
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Образ и понятие. Немые лекции
- I. Объяснение к теме
- II. Метафора
- III. Происхождение наррации
- IV. Мим
- V. Экскурс в философию
- VI. О древней комедии
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VII. Трагедия
- I. Некоторый анализ
- II. Эксоды трагедии
- III. Мелика — ямбика
- IV. Женские хоры
- V. Генезис трагедии
- VI. Эстетические проблемы
- Лекции по введению в теорию античного фольклора
Приложение 1
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Въезд в Иерусалим на осле
- Примечания
Приложение 2
- Послесловие к первому изданию
- Послесловие ко второму изданию
- Краткий словарь специальных терминов
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Библиография опубликованных трудов О. М. Фрейденберг
- Прижизненные публикации
- Посмертные публикации
- Personalia
- Эпистолярий
- Мемуары О. М. Фрейденберг: статьи и предисловия к публикациям
- Опубликованные библиографии работ О. М. Фрейденберг и сведения о материалах ее архива
- Список сокращений
- Указатель имен в трудах
- Предметный указатель
Очень хорошая книга в отилчном переиздании и в отличном скане! Спасибо! Такое надо читать в бумаге, но...