Фрейденберг - Миф и литература древности

Название и задачи моего курса требуют пояснения. Непосредственным материалом я возьму семантическую систему античного родового общества. Но этот материал я буду рассматривать не сам по себе, а с позиции античного фольклора, который обязан ему всей своей фактурой. Однако этим еще не исчерпываются цели моего курса. Мысль, которая им руководит, заключается в том, что происхождение античной литературы не может быть понято без уяснения природы античного фольклора во всех создавших его семантических условиях. Итак, три различные области, связанные единой задачей: материал — мифология, позиция — фольклор, проблема — литература.

Единство задач объясняется особой природой античного фольклора, который скомпонован мифологией, но весь обращен вперед, к литературе. Он не задерживается, подобно позднейшему фольклору, в своем развитии, не отстает от литературы и не обособляется в отдельную, изолированную область. Его будущее велико. Он растворяется в литературе, переходит в другую форму — и исчезает.

Наука накопила много фактов, говорящих о мифологичности античной религии, античного фольклора; классическая филология вскрыла с большим блеском «подкожный» мифологизм во всех античных идеологиях. Особенно много она потрудилась в наш век и во второй половине века истекшего, чтоб показать, как в каждой религиозной античной абстракции содержится конкретный мифологический образ. Эти работы в основном дальше генетических целей не шли. Только Узенер обобщил их выводы и поставил вопрос о происхождении самих религиозных представлений. Начиная с Тейлора шел в науке и другой процесс, по своим последствиям очень важный: было обнаружено, что религия далеко не первичная идеология, что ей предшествует многовековая эпоха до-религиозных представлений.

В течение нескольких последних десятилетий я занималась тем, чтоб «девуалировать» античную абстракцию на материале художественной литературы. Моя задача заключалась в том, чтоб именно в личном, именно в художественном творчестве обнаружить мифологический фундамент. Не религия, не фольклор сам по себе, не сам мифологизм служили моей мишенью, а та стихия конкретности и конкретных смыслов, которая управляла античной художественной мыслью. То, что моим экспериментальным материалом служила художественная литература, вызвало у окружающих сильнейшее сопротивление. Давно все знали, что античное искусство имело свои «каноны», свою властную «традицию», что каждый античный жанр (особенно греческая драма) следовал обязательной «структуре», сковывавшей содержание. Но что такое, в сущности, эти античные структура, канон, традиция, как не указание на нечто прошлое, не преодоленное настоящим? В наличии всех этих фактов уже никто больше не сомневается. Но хотят, чтоб они были сами по себе, а тот материал, в котором они найдены, сам по себе.

О. М. Фрейденберг - Миф и литература древности

4-е изд., испр. и доп. — М.: Академиче ский проект, 2021. — 781 с. — (Язык: теории и практики).

ISBN 978-5-8291-3856-1

О. М. Фрейденберг - Миф и литература древности – Содержание

Предисловие о жизни и трудах Ольги Михайловны Фрейденберг

Лекции по введению в теорию античного фольклора

Лекции I–II

Лекция III

Лекция IV

Лекция V

Лекция VI

Лекция VII

Лекция VIII

Лекция IX

Лекция Х

Лекция ХI

Лекция XII

Лекция XIII

Лекция XIV

Лекция XV

Лекция ХVI

Лекция XVII

Лекция XVIII

Лекция XIX

Лекция ХХ

Лекция ХХI

Лекция ХХII

Лекция XXIII

Лекция XXIV

Лекция ХХV

Лекция XXVI

Лекция ХХVII

Лекция ХХVIII

Послесловие

Образ и понятие. Немые лекции

I. Объяснения к теме

II. Метафора

III. Происхождение наррации

IV. Мим

V. Экскурс в философию

VI. О древней комедии

VII. Трагедия

Комментарии Лекции по введению в теорию античного фольклора Лекции I–II Лекция III Лекция V Лекция VI Лекция VII Лекция VIII Лекция IX Лекция X Лекция XI Лекция XII Лекция XIII Лекция XIV Лекция XV Лекция XVI Лекция XVII Лекция XVIII Лекция XIX Лекция XX Лекция XXI Лекция XXII Лекция XXIII Лекция XXIV Лекция XXV Лекция XXVI Лекция XXVII Лекция XXVIII Образ и понятие. Немые лекции I. Объяснение к теме II. Метафора III. Происхождение наррации IV. Мим V. Экскурс в философию VI. О древней комедии VII. Трагедия I. Некоторый анализ II. Эксоды трагедии III. Мелика — ямбика IV. Женские хоры V. Генезис трагедии VI. Эстетические проблемы



Приложение 1

Въезд в Иерусалим на осле Примечания



Приложение 2