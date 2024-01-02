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Фрейденберг - Миф и литература древности

О. М. Фрейденберг - Миф и литература древности
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Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Название и задачи моего курса требуют пояснения. Непосредственным материалом я возьму семантическую систему античного родового общества. Но этот материал я буду рассматривать не сам по себе, а с позиции античного фольклора, который обязан ему всей своей фактурой. Однако этим еще не исчерпываются цели моего курса. Мысль, которая им руководит, заключается в том, что происхождение античной литературы не может быть понято без уяснения природы античного фольклора во всех создавших его семантических условиях. Итак, три различные области, связанные единой задачей: материал — мифология, позиция — фольклор, проблема — литература.
Единство задач объясняется особой природой античного фольклора, который скомпонован мифологией, но весь обращен вперед, к литературе. Он не задерживается, подобно позднейшему фольклору, в своем развитии, не отстает от литературы и не обособляется в отдельную, изолированную область. Его будущее велико. Он растворяется в литературе, переходит в другую форму — и исчезает.
Наука накопила много фактов, говорящих о мифологичности античной религии, античного фольклора; классическая филология вскрыла с большим блеском «подкожный» мифологизм во всех античных идеологиях. Особенно много она потрудилась в наш век и во второй половине века истекшего, чтоб показать, как в каждой религиозной античной абстракции содержится конкретный мифологический образ. Эти работы в основном дальше генетических целей не шли. Только Узенер обобщил их выводы и поставил вопрос о происхождении самих религиозных представлений. Начиная с Тейлора шел в науке и другой процесс, по своим последствиям очень важный: было обнаружено, что религия далеко не первичная идеология, что ей предшествует многовековая эпоха до-религиозных представлений.
В течение нескольких последних десятилетий я занималась тем, чтоб «девуалировать» античную абстракцию на материале художественной литературы. Моя задача заключалась в том, чтоб именно в личном, именно в художественном творчестве обнаружить мифологический фундамент. Не религия, не фольклор сам по себе, не сам мифологизм служили моей мишенью, а та стихия конкретности и конкретных смыслов, которая управляла античной художественной мыслью. То, что моим экспериментальным материалом служила художественная литература, вызвало у окружающих сильнейшее сопротивление. Давно все знали, что античное искусство имело свои «каноны», свою властную «традицию», что каждый античный жанр (особенно греческая драма) следовал обязательной «структуре», сковывавшей содержание. Но что такое, в сущности, эти античные структура, канон, традиция, как не указание на нечто прошлое, не преодоленное настоящим? В наличии всех этих фактов уже никто больше не сомневается. Но хотят, чтоб они были сами по себе, а тот материал, в котором они найдены, сам по себе.

О. М. Фрейденберг - Миф и литература древности

4-е изд., испр. и доп. — М.: Академиче ский проект, 2021. — 781 с. — (Язык: теории и практики).
ISBN 978-5-8291-3856-1

О. М. Фрейденберг - Миф и литература древности – Содержание

Предисловие о жизни и трудах Ольги Михайловны Фрейденберг
Лекции по введению в теорию античного фольклора
  • Лекции I–II
  • Лекция III
  • Лекция IV
  • Лекция V
  • Лекция VI
  • Лекция VII
  • Лекция VIII
  • Лекция IX
  • Лекция Х
  • Лекция ХI
  • Лекция XII
  • Лекция XIII
  • Лекция XIV
  • Лекция XV
  • Лекция ХVI
  • Лекция XVII
  • Лекция XVIII
  • Лекция XIX
  • Лекция ХХ
  • Лекция ХХI
  • Лекция ХХII
  • Лекция XXIII
  • Лекция XXIV
  • Лекция ХХV
  • Лекция XXVI
  • Лекция ХХVII
  • Лекция ХХVIII
  • Послесловие
Образ и понятие. Немые лекции
  • I. Объяснения к теме
  • II. Метафора
  • III. Происхождение наррации
  • IV. Мим
  • V. Экскурс в философию
  • VI. О древней комедии
  • VII. Трагедия
  • Комментарии
    • Лекции по введению в теорию античного фольклора
      • Лекции I–II
      • Лекция III
      • Лекция V
      • Лекция VI
      • Лекция VII
      • Лекция VIII
      • Лекция IX
      • Лекция X
      • Лекция XI
      • Лекция XII
      • Лекция XIII
      • Лекция XIV
      • Лекция XV
      • Лекция XVI
      • Лекция XVII
      • Лекция XVIII
      • Лекция XIX
      • Лекция XX
      • Лекция XXI
      • Лекция XXII
      • Лекция XXIII
      • Лекция XXIV
      • Лекция XXV
      • Лекция XXVI
      • Лекция XXVII
      • Лекция XXVIII
    • Образ и понятие. Немые лекции
      • I. Объяснение к теме
      • II. Метафора
      • III. Происхождение наррации
      • IV. Мим
      • V. Экскурс в философию
      • VI. О древней комедии
      • VII. Трагедия
        • I. Некоторый анализ
        • II. Эксоды трагедии
        • III. Мелика — ямбика
        • IV. Женские хоры
        • V. Генезис трагедии
        • VI. Эстетические проблемы
Приложение 1
  • Въезд в Иерусалим на осле
    • Примечания
Приложение 2
  • Послесловие к первому изданию
  • Послесловие ко второму изданию
  • Краткий словарь специальных терминов
  • Библиография опубликованных трудов О. М. Фрейденберг
    • Прижизненные публикации
    • Посмертные публикации
    • Personalia
    • Эпистолярий
    • Мемуары О. М. Фрейденберг: статьи и предисловия к публикациям
    • Опубликованные библиографии работ О. М. Фрейденберг и сведения о материалах ее архива
  • Список сокращений
  • Указатель имен в трудах
  • Предметный указатель
Views 361
Rating 5.0 / 5
Added 02.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 2 years ago

Очень хорошая книга в отилчном переиздании и в отличном скане! Спасибо! Такое надо читать в бумаге, но...

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