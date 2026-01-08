Появление этой книги вызвано прежде всего желанием автора несколько дольше остановиться на одном пункте, который обыкновенно упускается из виду при изучении оккультных феноменов, но без которого правильная оценка явлений оккультизма представляется совершенно невозможной. Это тем более важно в настоящее время, когда экспериментальное течение, охватившее (по крайней мере в Германии) широкие слои людей несведущих и любопытных, приводит их к открытым эксцессам благодаря ложной оценке интеллектуальных откровений, а это в свою очередь вызывает постепенно усиление психических аномалий. А ведь это означает собою не что иное, как духовное разрушение многих, так называемых, медиумов. Но помимо этого упомянутые «экспериментаторы» наносят себе непоправимый вред тем, что сами впадают в безумие, от которого никак освободиться не могут, так как иичего не знают об истинном мотиве их действий, а, пожалуй, и знать о нем не хотят.

Обстоятельства последнего рода не могли быть предусмотрены мною, так как в большинстве случаев я сталкивался с явным невежеством. Прийти на помощь последнему, поскольку это, конечно, по силам отдельному человеку - такова цель моего исследования и главная причина его появления. Единственное мое желание заключается в том, чтобы эта книга положила конец бессмысленному спору современных заклинателей духов, чтобы она способствовала водворению истинного, ясного познания вместо беесознательных, сверхчувственных мечтаний, того познания, которое является единственным источником плодотворного, полезного труда. В этом произведении читатель найдет и исторический, и этнографический материал; его я привел с той целью, чтобы показать, насколько ошибаются, думая, что при рассматриваемых вопросах мы имесм дело с экстравагантностями лишь новейшего времени. Нет — это явления, тесно связанные с природой человека всех времен и всех поясов земной планеты.

Ганс Фреймарк - Оккультизм и сексуальность

М.: ТОО «Константа», 1994

ISBN 5-7005-0170-8

Ганс Фреймарк - Оккультизм и сексуальность - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

СЕКСУАЛЬНОСТЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ, ВОЛХВОВ И РОДСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРОВ

КУЛЬТ ПОЛА

ПОЛОВАЯ МИСТИКА

ПОЛОВАЯ МАГИЯ

КОЛДОВСТВО

ИНКУБАТ И СУККУБАТ

СЕКСУАЛЬНО-ОККУЛЬТНЫЕ НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ