Иисус - кто Он? Евангелие - что это? Библия - о чем она? Это важные вопросы, глубоко связанные друг с другом, и все они части одной истории. Именно об этой истории наша книга. Речь пойдет о том, как Бог задумал искупить человеческий род и как замысел Его сострадательной любви исполнился в Иисусе Христе, в Его смерти на кресте и воскресении. Но это еще не все. Любовь Божья зовет нас прожить жизнь в свете того, что открывает нам Библия, осуществить в земной истории Божий замысел и поклоняться великому, милостивому Богу, создавшему наш мир. Мы совершим путешествие по Библии. Я приглашаю вас заглянуть в сердце Писания и призываю, постигнув библейскую истину, подчинить ей жизнь.

Мэтью Фрейзер - Иисус и повесть искупления в Писании

Пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2017. - 240 с.

ISBN 978-617-7168-39-2

Finally Jesus. Engaging the Story of a Written God by Matthew Fraser

Мэтью Фрейзер - Иисус и повесть искупления в Писании - Содержание

От автора

Предисловие

1 В чем истина?

2 Задумал как-то Бог

3 Потерянный рай

4 О пришельцах и поселенцах

5 Да познает Мой народ!

6 Незыблемый жезл

7 В борьбе с законом

8 Вдали от дома

9 Бог уже в пути

10 Вершина истории

11 Особенный народ

12 Этот Иисус

13 Начнем с конца

Приложение 1. Правда ли, что Бог открыл Себя в Писании?

Приложение 2. Христос на каждой странице

Мэтью Фрейзер - Иисус и повесть искупления в Писании - Предисловие

Когда я думаю о том, что написал, в моем сердце эхом звучат слова Джима Эллиота: «Все это крик души ребенка к своему Отцу: я отчаянно хочу Тебя познать». Моя книга по большей части рассказ о том, как я учился понимать Библию и Бога, ее Вдохновителя. Я не всегда находил простые ответы, но всегда стремился, чтобы они как можно более соответствовали Библии. Не ищите в этой книге ничего другого. Если у вас есть Библия, пусть она всегда будет под рукой, потому что я хочу, чтобы, читая эту книгу, вы учились углубляться в Священное Писание. Я стремился, пользуясь библейским языком, рассказать, о чем повествует Библия, а не разъяснять своими словами, что (на мой взгляд) в Библии сказано.

Тем не менее несколько замечаний о том, как писалась эта книга, будут не лишними. Во-первых, я думаю, что понять смысл Библии в целом можно лишь в том случае, если правильно понимать ее отдельные части. Именно поэтому я уделяю много внимания изучению отдельных библейских отрывков и часто цитирую Писание. Чтобы помочь читателю усвоить содержание книги, для дальнейшего изучения в конце каждой главы я привожу основные места Писания. Эта книга как раз и предназначена для того, чтобы вы читали вдумчиво, размышляли и сверяли мои слова с Писанием. Если этого не делать, многое останется непонятым.

Вместе с тем это не научная работа, хотя я пытался подходить к делу творчески, находить новые трактовки. Потому книга написана простым языком. Если кто-то пожелает использовать ее для научных или учебных целей, надеюсь, она станет полезной, поскольку никаких вольностей я не допускал. При этом читателю будет ясно, что я использовал труды многих авторов (а их было гораздо больше, чем указано в примечаниях), более сведущих в богословии, чем я. Кроме того, мне не раз приходилось решать, как следует толковать тот или иной отрывок, и это отразилось в моих «переводах» цитат из Писания - точнее будет назвать их парафразами1. Я не считаю свои переводы самыми точными - я лишь стремился выделить те смысловые оттенки, которые, возможно, теряются в других переводах Библии.

Есть и еще одна особенность моего подхода: излагая библейскую историю, я старался не забегать вперед, не давать поспешную богословскую трактовку тем или иным отрывкам. Не все согласятся, но, на мой взгляд, авторы подобных книг иногда слишком спешат заявить: смотрите, ведь это указывает на Иисуса! Они забывают, что Бог открывал Себя постепенно. Я рассказываю о библейских событиях в их последовательности (при этом увязываю их с тем, что им предшествовало), следя за тем, как Божий искупительный замысел естественно и очевидно подводит к появлению Иисуса.