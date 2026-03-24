Джеймс Джордж Фрэзер - Золотая ветвь. Новые плоды (исследование магии и религии)
Пер. с англ. А.П. Хомика
М.: Академиче ский проект, 2019, 407 с.
Серия "Философские технологии. Социокультурная антропология"
ISBN 978-5-8291-2383-3
Джеймс Джордж Фрэзер - Золотая ветвь. Новые плоды (исследование магии и религии) - Оглавление
От издателей
Глава I. Магия
Глава II. Магический контроль над природой
Глава III. Колдуны как правители
Глава IV. Боги, воплощенные в людей
Глава V. Цари отдельных при родных стихий
Глава VI. Поклонение деревьям
Глава VII. Пережитки культа деревьев в современной Европе
Гла ва VIII. Отношение полов и его влияние на растительность
Глава IX. Священный брак
Глава X. Царский огонь
Глава XI. Палочки для добывания огня
Глава XII. Отец Юпитер и мать Веста
Глава XIII. Происхождение вечных огней
Глава XIV. Престолонаследие в Лациуме
Глава XV. Святой Георгий и Парилья
Глава XVI. Поклонение дубу
Глава XVII. Дианус и Диана
Глава XVIII. Табу царей и жрецов
Глава XIX. Опасности, угрожающие душе
Глава XX. Запретные действия
Глава XXI. Табу на людей
Глава XXII. Табу на предметы
Глава XXIII. Табу на слова
Глава XXIV. Предание смерти божественного правителя
Глава XXV. Сказочная жена
Глава XXVI. Временные цари
Глава XXVII. Принесение в жертву сына правителя
Глава XXVIII. Умерщвление духа дерева
Глава XXIX. Качание как магический обряд
Глава XXX. Миф об Адонисе
Глава XXXI. Освящение помазанием
Глава XXXII. Перевоплощение умерших
Глава XXXIII. Вулканическая религия
Глава XXXIV. Сады Адониса
Глава XXXV. Ритуал Аттиса
Глава XXXVI. Аттис как бог-отец
Глава XXXVII. Охота за головами
Глава XXXVIII. Слезы Исиды
Глава XXXIX. Звезда Исиды
Глава XL. Праздники всех душ
Глава XLI. Родство по матери и матери богини
Глава XLII. Бракосочетание братьев и сестер
Глава XLIII. Дети живых родителей в ритуале
Глава XLIV. Слепые жертвы в жертвоприношениях
Глава XLV. Мужчины, переодетые в женщин
Глава XLVI. Дети на веерах для провеивания зерна
Глава XLVII. Магическое значение игр в первобытном земледелии
Глава XLVIII. Роль женщины в первобытном земледелии
Глава XLIX. Олицетворение духа зерна во время жатвы
Глава L. Человеческие жертвоприношения ради урожая
Глава LI. Дух зерна в образе животного
Глава LII. Плеяды в первобытных календарях
Глава LIII. Первобытный способ очищения
Глава LIV. Маниа в ариции
Глава LV. Попытки обмануть демонов
Глава LVI. Жертвоприношение первых плодов
Глава LVII. Гомеопатическая магия мясной пищи
Глава LVIII. Умилостивление охотниками диких зверей
Глава LIX. Переселение человеческих душ в животных
Глава LX. Перенос сил зла
Глава LXI. Вездесущность демонов
Глава LXII. Публичное изгнание злых сил
Глава LXIII. Общественные «козлы отпущения»
Глава LXIV. Сатурналии и аналогичные празднества
Глава LXV. Табу касаться земли
Глава LXVI. Табу видеть солнце
Глава LXVII. Изоляция девочек с наступлением половой зрелости
Глава LXVIII. Праздники огня в Европе
Глава LXIX. Оборотни
Глава LXX. Хождение по горящим углям
Глава LXXI. Магические цветы накануне дня летнего солнцестояния
Глава LXXII. Находящаяся вне тела душа в народных сказках
Глава LXXIII. Душа вне тела в народных обычаях
Глава LXXIV. Ритуал смерти и воскрешения
Глава LXXV. Омела
