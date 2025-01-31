Ценное пособие по библеистике

Настоящая книга знакомит читателя, интересующегося вопросами библеистики, с вопросами истории, культуры, религии и традиций еврейского народа. Одновременно она служит справочным материалом, не претендуя на подробные аннотации, которые можно найти в специальной литературе, частично указанной в конце книги.

Представляется, что данная работа будет состоять из нескольких книг:

I. Становление Священного Писания, «От Сотворения Мира» до «Распада Объединенного Иудейско-Израильского царства» (IX в до н.э.).

II. От «Распада Объединенного Иудейско-Израильского царства» до «Греческого завоевания» (III в. до новой эры).

III. От Греческого владычества к Римскому 0 в. н.э.).

IV. Приложения. В связи с большим объемом приложений они вынесены в отдельный том. Главы приложений не следуют последовательности Библии, а рассматривают отдельные темы, например, история Скинии Завета, история Ковчега Завета, Календарные системы и еврейский календарь и праздники и т.д.

Во введении к Первой книге рассматриваются вопросы становления Священного Писания, создания и переводов, порядка и обозначений, сравнения названий глав Ветхого Завета и Еврейской Библии - ТаНаХа (иудейская традиция) и канонических христианских традиций: православия, католицизма и протестантства. Также дается краткое содержание глав Ветхого Завета.

Далее представлены разделы от «Сотворения Мира» до периода «Золотого столетия Объединенного Израильско-Иудейского царства» (включительно). В этих разделах помимо текстов дано большое количество различных таблиц и схем: сопоставления имен и географических названий, хронологические расчеты, генеалогические схемы.

В книге приводятся мнения разных групп библеистов (исследователей Библии), данные археологических раскопок, касающихся приведенного материала. Следует заметить, что приводя мнения разных авторов-библеистов, иногда прямо противоположные, автор не навязывает своего мнения и дает читателю возможность самому осмыслить те или иные положения с учетом его подготовки, мировоззрения и собственных ощущений.

Также представлен большой визуальный ряд, по мнению автора, помогающий восприятию достаточно сложного материала: схемы, фотографии, репродукции произведений живописи и скульптуры. Однако, небольшой (марочный) масштаб приводимых фотографий может служить только для ориентации читателя о наличии изобразительных материалов и соответствующих пояснений и не представляет самостоятельной цели. Автор пытался скомпоновать материал, удобным для восприятия. С этой целью многие пояснения, иллюстрации, ссылки и прочее вынесены на поля книги.

В конце книги даны: ссылочная литература и литературные источники.

Фридман Исай Яковлевич - Перечитывая Библию - Книга I - От «Сотворения Мира» до «Распада Объединенного Иудейско-Израильского царства» (IХ в до н.э.)

Москва 2013. - 384 с.: ил.

Фридман - Перечитывая Библию - Книга I - От Сотворения до Распада Объединенного Израиля

ВЕДЕНИЕ

СТАНОВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Валерий Брюсов. «Библия»

Терминология

Священное Писание - первые шаги

Языки Библии

Древние рукописные источники Ветхого Завета (ТаНаХа)

Рукописи Мертвого моря

Переводы Библии

Библия и ТаНаХ. Порядок и обозначение

Краткое содержание книг Ветхого Завета

Новый Завет

Апокрифы и псевдоэпиграфы

СОТВОРЕНИЕ

Максимилиан Волошин. «Огонь». Из цикла «Путями Каина»

Первые шесть дней Творения

Новые воззрения на Сотворение

Свобода выбора

Рай - Сад в Эдеме. Где он и что он?

Каин и Авель - первое убийство

Первые Патриархи допотопного времени. Генеалогия

Библейская хронология

Бней-Элогим - сыны Божьи

НОЙ И ЕГО ПОТОМКИ

И.Бунин «Потоп. Халдейские мифы»: Высоцкий В. С. «Баллада о Любви»

Ной и Всемирный Потоп

Предания

Потомки Ноя

Вавилонская Башня

Первая этнография

Генеалогия Иафета

Генеалогия Сима

Генеалогия Хама

ПРАОТЦЫ: АВРААМ, ИСААК, ИАКОВ

Владимир Соловьев. «В Землю Обетованную»

Библейские Праотцы: Авраам, Исаак, Иаков

Библейские Праматери

Аврам - Аврагам - Авраам

Гиматрия имени Аврагам

Из детских лет Авраама

Замена имен Аврама и Сары

Поход Аврама в Ханаан

Десять испытаний Авраама

Встречи Аврама-Авраама со Всевышним

Войны Авраама

Колодец праотца Авраама

Авраам - миф или реальность?

Лот и его дочери

Измаил

Исаак

Исав

Иаков

Три Праотца - три разных характера

Двенадцать сыновей Иакова

Иосиф

Иуда

ИСХОД

Иван Бунин. «Тора»

Моисей

Среднее и Новое Египетские царства

Время Исхода

Маршрут Исхода

Получение Торы

Законы Моисея

Аарон

Мариам - старшая сестра

ОБРЕТЕНИЕ ОБЕТОВАННОЙ

Давид Грабар. «Трубите в трубы»

Иисус Навин

Судьи

ЗОЛОТОЕ СТОЛЕТИЕ

Витторио Альфери. «Саул»

Создание объединенного Израильского-Иудейского царства

Царь Саул

Давид и царь Саул

Последняя битва и гибель Саула

Давид - царь Объединенного Израиля и Иудеи

Воцарение Соломона

Мудрость Соломона

Строительство Храма

Храмовая гора - местоположение Храмовая гора - местоположение еврейских Первого и Второго Храмов еврейских Первого и Второго Храмов

Устройство Первого Храма

Соломон - великий строитель

Административная реформа Соломона

Соломон и искусство

Соломон и царица Савская

ПРИЛОЖЕНИЯ