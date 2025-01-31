Фридман - Перечитывая Библию - Книга 1 - 4
Ценное пособие по библеистике
Настоящая книга знакомит читателя, интересующегося вопросами библеистики, с вопросами истории, культуры, религии и традиций еврейского народа. Одновременно она служит справочным материалом, не претендуя на подробные аннотации, которые можно найти в специальной литературе, частично указанной в конце книги.
Представляется, что данная работа будет состоять из нескольких книг:
I. Становление Священного Писания, «От Сотворения Мира» до «Распада Объединенного Иудейско-Израильского царства» (IX в до н.э.).
II. От «Распада Объединенного Иудейско-Израильского царства» до «Греческого завоевания» (III в. до новой эры).
III. От Греческого владычества к Римскому 0 в. н.э.).
IV. Приложения. В связи с большим объемом приложений они вынесены в отдельный том. Главы приложений не следуют последовательности Библии, а рассматривают отдельные темы, например, история Скинии Завета, история Ковчега Завета, Календарные системы и еврейский календарь и праздники и т.д.
Во введении к Первой книге рассматриваются вопросы становления Священного Писания, создания и переводов, порядка и обозначений, сравнения названий глав Ветхого Завета и Еврейской Библии - ТаНаХа (иудейская традиция) и канонических христианских традиций: православия, католицизма и протестантства. Также дается краткое содержание глав Ветхого Завета.
Далее представлены разделы от «Сотворения Мира» до периода «Золотого столетия Объединенного Израильско-Иудейского царства» (включительно). В этих разделах помимо текстов дано большое количество различных таблиц и схем: сопоставления имен и географических названий, хронологические расчеты, генеалогические схемы.
В книге приводятся мнения разных групп библеистов (исследователей Библии), данные археологических раскопок, касающихся приведенного материала. Следует заметить, что приводя мнения разных авторов-библеистов, иногда прямо противоположные, автор не навязывает своего мнения и дает читателю возможность самому осмыслить те или иные положения с учетом его подготовки, мировоззрения и собственных ощущений.
Также представлен большой визуальный ряд, по мнению автора, помогающий восприятию достаточно сложного материала: схемы, фотографии, репродукции произведений живописи и скульптуры. Однако, небольшой (марочный) масштаб приводимых фотографий может служить только для ориентации читателя о наличии изобразительных материалов и соответствующих пояснений и не представляет самостоятельной цели. Автор пытался скомпоновать материал, удобным для восприятия. С этой целью многие пояснения, иллюстрации, ссылки и прочее вынесены на поля книги.
В конце книги даны: ссылочная литература и литературные источники.
Фридман Исай Яковлевич - Перечитывая Библию - Книга I - От «Сотворения Мира» до «Распада Объединенного Иудейско-Израильского царства» (IХ в до н.э.)
Москва 2013. - 384 с.: ил.
Фридман - Перечитывая Библию - Книга I - От Сотворения до Распада Объединенного Израиля
ВЕДЕНИЕ
СТАНОВЛЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
- Валерий Брюсов. «Библия»
- Терминология
- Священное Писание - первые шаги
- Языки Библии
- Древние рукописные источники Ветхого Завета (ТаНаХа)
- Рукописи Мертвого моря
- Переводы Библии
- Библия и ТаНаХ. Порядок и обозначение
- Краткое содержание книг Ветхого Завета
- Новый Завет
- Апокрифы и псевдоэпиграфы
СОТВОРЕНИЕ
- Максимилиан Волошин. «Огонь». Из цикла «Путями Каина»
- Первые шесть дней Творения
- Новые воззрения на Сотворение
- Свобода выбора
- Рай - Сад в Эдеме. Где он и что он?
- Каин и Авель - первое убийство
- Первые Патриархи допотопного времени. Генеалогия
- Библейская хронология
- Бней-Элогим - сыны Божьи
НОЙ И ЕГО ПОТОМКИ
- И.Бунин «Потоп. Халдейские мифы»: Высоцкий В. С. «Баллада о Любви»
- Ной и Всемирный Потоп
- Предания
- Потомки Ноя
- Вавилонская Башня
- Первая этнография
- Генеалогия Иафета
- Генеалогия Сима
- Генеалогия Хама
ПРАОТЦЫ: АВРААМ, ИСААК, ИАКОВ
- Владимир Соловьев. «В Землю Обетованную»
- Библейские Праотцы: Авраам, Исаак, Иаков
- Библейские Праматери
- Аврам - Аврагам - Авраам
- Гиматрия имени Аврагам
- Из детских лет Авраама
- Замена имен Аврама и Сары
- Поход Аврама в Ханаан
- Десять испытаний Авраама
- Встречи Аврама-Авраама со Всевышним
- Войны Авраама
- Колодец праотца Авраама
- Авраам - миф или реальность?
- Лот и его дочери
- Измаил
- Исаак
- Исав
- Иаков
- Три Праотца - три разных характера
- Двенадцать сыновей Иакова
- Иосиф
- Иуда
ИСХОД
- Иван Бунин. «Тора»
- Моисей
- Среднее и Новое Египетские царства
- Время Исхода
- Маршрут Исхода
- Получение Торы
- Законы Моисея
- Аарон
- Мариам - старшая сестра
ОБРЕТЕНИЕ ОБЕТОВАННОЙ
- Давид Грабар. «Трубите в трубы»
- Иисус Навин
- Судьи
ЗОЛОТОЕ СТОЛЕТИЕ
- Витторио Альфери. «Саул»
- Создание объединенного Израильского-Иудейского царства
- Царь Саул
- Давид и царь Саул
- Последняя битва и гибель Саула
- Давид - царь Объединенного Израиля и Иудеи
- Воцарение Соломона
- Мудрость Соломона
- Строительство Храма
- Храмовая гора - местоположение Храмовая гора - местоположение еврейских Первого и Второго Храмов еврейских Первого и Второго Храмов
- Устройство Первого Храма
- Соломон - великий строитель
- Административная реформа Соломона
- Соломон и искусство
- Соломон и царица Савская
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Глоссарий примечаний на полях книги
- Перечень таблиц, графиков, карт, схем в книге
- Перечень стихотворений, размещенных в тексте
- Перечень иллюстраций Книги 1
- Библиография
Фридман И.Я. - Перечитывая Библию... - Книга II. Падение Израильского и Иудейского царств (VIII - I века до н.э.).
Москва, 2013. - 368 с.
Фридман И.Я. - Перечитывая Библию... - Книга II – Содержание
Предисловие
Список некоторых употребляемых сокращений
Сопредельные государства XX - XII вв. до н.э
Арсений Тарковский. В музее
Переселение народов на Среднем Востоке и Европе
Ключевые даты истории Междуречья III -1 тысячелетий до н.э
Месопотамия XX-XII вв. до н.э
Зарождение Ассирии
Бехистунская надпись - ключ к разгадке Месопотамской истории
Возвышение Старовавилонского царства
Египет
Среднеассирийский период (2 пол. II тыс. до н.э.)
Хеттское царство
Арамейское царство
Цари Дамаска
Разделение Единого еврейского царства
Ури Цви Гринберг. Молитва в осаде и душа в удушье
Хронологическая картина книг Царей и Паралипоменона
Разделение Единого царства на Израиль и Иудею
Ровоам
Сусаким I
Авия
Аса
Израильское царство (первые династии)
Иеровоам I
Нават
Вааса
Ила
Замврий
Иудея и Израиль. Попытка примерения
Иосафат
Гробница Иосафата
Амврий
Ахав и Иезавель
Венадад II
Моавитский камень
Охозия израильский
Иорам израильский
Иудея после смерти Иосафата
Иорам иудейский
Охозия иудейский
Ассирийская экспансия и конец Израильского царства
Джордж Гордон Байрон (1788-1824) Поражение Сеннахериба
Великая Ассирийская военная держава в 1 -м тыс. до н.э
Конец династии Амврия в Израиле и начало династии Ииуя
Ново-Ассирийское царство
Перевод и комментарии М. И. Дьяконова
Битва при Каркаре
Урарту
Иудея после Гофолии
Иоас
Амасия
Азария
Тиглатпаласар III
Конец доиа Ииуя (Иегу)
Иеровоам
Захария
Конец Израильского царства, Ассирийское пленение
Арсений Тарковский. В музее
Падение Самарии и конец Израильского царства
Осия
Иудея в период разгрома Израиля
Силоамский туннель
Манассия
Падение Ассирии. Нововавилонское царство. Конец Иудейского царства
Джорд Гэрдон Байрон. Поражение Сеннахериба
Падение Ассирии
Асархаддон
Ашшурбанапал
Псамметих
Шамаш-шум-укин
Библиотека Ашшурбанипала
Конец государственности Ассирии
Нововавилонское царство. Навуходоносор II
Падение Иудейского царства
Иудея при Иосии
Иосия
Последние цари Иудеи
Иоахаз
Иоаким
Иехония
Седекия
Пещера Седекии
Падение Иерусалима
Вавилонское переселение
Иезекииль
Иеремия
Плач Иеремии
Иерусалим (имя, площадь, население)
Вавилонский плен. Падение Вавилона
Псалом 136; Юлий Ким. Из пьесы «Еврей Апелла»
После падения Иерусалима
Гедалия бен-Ахикам
Библейские пророки
Иудея - Персидская провинция
Кавафис. «Сатрапия»
Обзор. Мидия и Персия
Расцвет Персидской империи
Кир II Великий
Камбиз
Дарий II Великий
Ксеркс 1
Артаксеркс I
Ксеркс II
Согдиан
Дарий II Ох
Экбатаны
Пасаргады
Персеполь
Хронологическая таблица расцвета и падения Персидской Империи
Источники сведений по истории евреев в персидскую эпоху
Жизнь в диаспоре
Исторический фон драмы Пурима
Основные действующие персонажи книги «Мегилат Эстер»)
Пророк Даниил
Еврейская община в Египте
Возвращение изгнанников
Ослабление центральной власти Персидской
Причины упадка державы Ахеменидов
Иудея и Греция
Первая Книга Маккавейская; Кавафис. «Битва при Магнесин»
Вступление. Александр Македонский
Молодой Александр
Вступление на престол
Вторжение в Малую Азию
Битва на Иссе
Завоевание Средиземноморского побережья
Завоевание Иудеи
Эллинизм
Разгром державы Ахеменидов
Основные покоренные города
Завершение персидского похода
Сражение при Гидаспе
Александр - Искандер
Смерть Македонского
Хронология жизни и деяний А. Македонского
Диадохи Александра Великого
Раздел империи Македонского
Династия Антигонидов
Птолемеи
Селевкиды
Династия Селевкидов
Приложения
Глосарий имен и терминов в примечаниях на полях
Таблицы, карты, схемы
Рисунки на полях и в тексте
Литература
Фридман И.Я. - Перечитывая Библию... - Книга III. От Греческого владычества к Римскому
Москва, 2013· - 384 с.
Фридман И.Я. - Перечитывая Библию... - Книга III – Содержание
Предисловие
Список некоторых употребляемых сокращений
Борьба за независимость. Хасмонеи
Из книги «Ханука» изд. «Маханаим»
Иудея под властью диадохов
Маттафия и Хасмонеи
Иуда Маккавей (Хасмоней)
Гениалогия Хасмонеев
Династия Хасмонеев
Ионатан Хасмоней
Симон Хасмоней
Иоанн Гиркан
Иуда Аристобул I и Антигон I
Александр Яннай
Саломея-Александра
Гиркан II и Аристобул II. Конец независимости Иудеи
Иерусалим в Хасмонейский период
Краткая история Иерусалима
Хасмонеи (Макковеи, даты до н.э.)
Цари династии Селевкидов (даты до н.э.)
Иродиады Иродиады и конец независимости
Николай Заболоцкий Отрывок из стихотворения «Бегство в Египет»
Ольга Челюканова Народная песня-плач из стихотворения «Деревенька»
Падение независимой Иудеи.
Расширение Римской империи
Ирод I Великий
Ирод I - строитель
Второй Храм в Иерусалиме
Иерихон
Кейсария
Себастия
Крепость Масада
Болезнь и смерть Ирода I Великого
Иродион (Геродион)
После Ирода I Великого
Ирод-Архелай
Иродиада
Саломея
Ирод-Антипа
Ирод-Агриппа
Иудейские войны
Иван Бунин. Иерусалим
Римская империя в 1-ом веке н.э.
Прокураторы Иудеи
Римские императоры
Последний правитель из династии Ирода
Мессианские движения
Становление христианства
Войны в истории Израиля
Миграция, диаспора, галут
Доримская диаспора
Первая Иудейская война
Галилея. Иотапата
Галилея. Гамла
Падение Иерусалима
Между Иудейскими войнами
Духовная жизнь в Иудее на рубеже веков
Апокрифическая литература
Таннаи
Новый Завет и апокрифы
Провинция Иудея (115-132 н.э.)
Восстание Бар-Кохбы (132-135 н.э.) - Иудейская война II.
Вместо заключения
Краткая хронология событий Иудеи и Рима в I в. н.э.
Приложения
Перечень примечаний на полях
Перечень таблиц
Перечень иллюстраций
Библиография
Фридман И.Я. - Перечитывая Библию... - Книга IV. Сборник эссе по иудаизму
Москва 2013. - 352 с.
Фридман И.Я. - Перечитывая Библию... - Книга IV – Содержание
Введение
Предисловие
Список употребляемых сокращений
Бог и Избранный народ
Константин Льдов. Экклезиаст. Из цикла «Наброски»
Религии, Вера, Монтеизм, Политеизм
Разные имена Бога
Смысл Имени «Бог» («Элогим»)
Смысл Имени «Господь» («га-Шем»)
Кто такие евреи, семиты, иудеи?
Что такое евреи?
Избранный народ Избранный народ
Ашкеназы и сефарды - сходство и различие
Десять исчезнувших колен
О чем говорит генетика?
Немного из истории генетики
Терминология генетики
Генетика и евреи
Еврейские языки
Возрожденный иврит (с начала XX века)
Другие языки перевода Библейских текстов
Иудаизм в изобразительном искусстве
Камень-памятник - Мацева
Символы иудаизма
Константин Бальмонт. Тора
Валерий Брюсов. Моисей
Какие они - Скрижали Завета?
Десять Заповедей
Великая тайна Библии - Ковчег Завета
Скиния Завета
Первый Храм. СтроительствоПервый Храм. Строительство
Храмовая гора - местоположение Первого и Второго Храмов
Первый Храм. Устройство
Второй Храм в Иерусалиме
Падение Иерусалима
Жертвоприношения и молитвы
Цдака - справедливость, благодеяние
Синагоги
Стили синагог
Синагоги России и бывших республик Советского Союза
Маген-Давид, Менора, Флаг, Герб, Гимн
Мудрецы, философы, ученые
Константин Бальмонт. Слово
Дмитрий Кедрин. Вольтер
Притча
Вступление
Пары мудрецов
Период таннаев
Период амораев
Талмуд
Периоды савураев и гаонов
Великие комментаторы литературы иудаизма (Танаха, Талмудов и др.), средневековья и нашего времени
Критика священных писаний и новые поиски
«Традиционная» хронология и ее критика
Библейский код
Хронология, календарь
А. С. Пушкин «Борис Годунов»
А С. Грибоедов «Горе от ума»
П. Антокольский
Хронология
Библейская хронология
Календарь
Краткий общий обзор
Еврейский календарь
Месяцы Еврейского календаря
Тишри
Хешван
Кислев
Тевет
Шват
Адар Алеф, Адар Бет
Нисан
ИярИяр
Сиван
Таммуз
Ав
Элул
Еврейские праздники, дни памяти и траура
Давид Гликман «Праздник Торы»
Еврейские праздники
Праздник Торы Рош Ходеш
Шабат
Рош га-Шана (Еврейский Новый Год)
Йом Кипур
Пост Гедалии
Суккот
ШминиАцерет
Симхат-Тора
Ханука
Пурим
Песах
Времясчисление по омеру
День Катастрофы и героизма
День Памяти павших воинов Израиля
День Независимости Израиля
Лагба-Омер
День Иерусалима
Шавуот
Десять заповедей
Обычаи праздника Шавуот
Ту би-Шват
Пост 17-го Таммуза
Полупраздник Пятнадцатого Ава
Пост Девятого Ава
Вместо заключения
Пальмира (Сирия)
Крепость Нимрода и Иерусалим
Баальбек (Ваа1Ьеск)
Тысячи лет Наски
Гёбекли-Тепе
Приложения
Глоссарий примечаний на полях
Перечень Таблиц, графиков, схем
Перечень иллюстраций
Библиография
Очень интересные книги, стоит того, чтобы их прочитать... Спасибо.