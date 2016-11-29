Летом 2008 года в сумеречном подземном зале Израильского национального музея в Иерусалиме я случайно набрел на одну из самых примечательных книг в мире. До этого дня я даже не слышал о ее существовании. Я стоял у подножия винтовой лестницы погруженного в тишину святилища, где хранились свитки Мертвого моря, и наблюдал за прибывшими в автобусах туристами, которые в трепетном молчании проходили мимо витрин с выставленными в них знаменитыми пергаментами Кумранских рукописей. Но внизу, в галерее, я был один.

Неподалеку от себя я заметил громоздкую раскрытую книгу, на которую падал тусклый свет. Поначалу меня поразило исходившее от нее достоинство, нежелание кого-то зазывать, униженно просить о внимании. Книга не могла похвалиться ни золотым обрезом, ни искусным переплетом, ни замысловатыми пурпурными или ярко-синими заставками — в ней были лишь ровные ряды тщательно выведенных букв древнееврейского алфавита, начертанных темно-коричневыми чернилами на светло-коричневом пергаменте, двадцать восемь строк в колонке, три колонки на странице. На полях — крошечные пометки, сделанные разными почерками. Открыта она была на Книге Исайи.

Музейная табличка сообщала, что книга эта является самым точным и совершенным образцом еврейской Библии, ее уникальной и неоспоримой версией, а в глазах верующего еврея—Божественным словом, ниспосланным в мир людей на их языке. Это одинокое сокровище, этот тысячелетний странник был «Кодексом Алеппо», которому в последующие четыре года было суждено оставаться в центре моего внимания.

Меня немного смутила собственная неосведомленность о такой книге и поразило странное несоответствие между столь великой ее ценностью и столь малой известностью. Поэтому через несколько месяцев после первого визита в музей я постарался выкроить время, которого вечно не хватало (в качестве корреспондента агентства «Ассошиэйтед пресс» я должен был отправлять сводки новостей с Ближнего Востока, состоящих в основном из описаний бесплодных политических маневров и то и дело вспыхивающих кровавых конфликтов), и что-то об этом манускрипте написать.

Матти Фридман - Кодекс Алеппо - Подлинная история о полной одержимости и веры погоне за древней рукописью Матти Фридман; пер. с англ. Г. Сегаль М.: Текст: Книжники, 2016. — 286[2] с. Чейсовская коллекция ISBN 978-5-7516-1354-9 («Текст») ISBN 978-5-9953-0285-8 («Книжники») Matti Friedman The Aleppo Codex A True Story of Obsession, Faith, and the Pursuit of Ancient Book

Матти Фридман - Кодекс Алеппо - Подлинная история о полной одержимости и веры погоне за древней рукописью - Содержание

Введение ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Флашинг-Медоуз Алеппо Пожар Скорописец из Тверии ЧАСТЬ ВТОРАЯ Сокровище синагоги Иерусалимский круг Разоренный Иерусалим Прыжок Президент Миссия торговца сырами Маймонид Александретта Коричневый чемодан ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Суд Религиозный человек До последней капли крови ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Книга Хранители «Короны» Офицер разведки и свиток Исход ЧАСТЬ ПЯТАЯ Аспергилл Бруклин Туман сгущается Расследование агента Коллекционер Волхвы Сделка в «Хилтоне» Номер 915 Деньги ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Недостающие части Сило Институт Бахийе

Матти Фридман - Кодекс Алеппо - Подлинная история о полной одержимости и веры погоне за древней рукописью - Введение