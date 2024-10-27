Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фридман - A priori Канта в науке и философии

Фридман Майкл - A priori Канта в науке и философии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy
Наука Нового времени, традиционно соотносимая с именами Галилея и Ньютона, была тесно связана с философией. Само название главного труда Ньютона Математические начала натуральной философии говорит не только о важной роли метафизики (и даже теологии) в научных конструкциях, но и о «машинерии» философских понятий, апеллирующих к техническим деталям научных теорий, от математики до эмпирических открытий. Та же тенденция сохранилась и на более поздних этапах развития науки, так что интерпретация научных теорий сопряжена с двумя областями гуманитарного дискурса - с историей философских идей о естествознании, а также собственно философией науки. Однако в процессе все большей автономизации науки связь истории науки и истории философии слабела, и к определенному времени история науки в значительной степени обрела самостоятельность, как история научных идей и технологий. Структура научных революций Томаса Куна увязала науку с более общим фоном человеческой практики и культуры, нашедшим отражение в концепции парадигмы, и в некотором смысле обеспечила новое видение истории науки, гораздо более широкое, чем просто натурфилософские схемы или поспешные философские обобщения естественных наук и математики.
Глобальный взгляд Куна на историю науки оставлял в тени два рода вещей: во-первых, это детали собственно научных теорий, и во-вторых, философский фон этих теорий, который считался лишь одним из компонентов парадигм. Согласно известному афоризму, «дьявол в деталях». Именно глобальность концепции научных революций Куна вызвала реакцию, суть которой состоит в обнаружении обманчивости ее объяснительной способности. Подлинная история науки гораздо более извилиста и сложна как в чисто дескриптивном, так и в концептуальном отношениях. В частности, стало ясно, что философский фон развития науки, в обоих упомянутых отношениях, играет гораздо более важную роль, чем это представляется в смазанной картине Куна. Это, конечно, лишь часть возражений против куновской концепции, но она стала основой нового направления, сочетающего историю науки с историей философии.

Фридман Майкл - А priori Канта в науке и философии - современные споры

пер. с англ. В.В. Целищев
М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025, 464 с.
ISBN 978-588373-846-2

Фридман Майкл - А priori Канта в науке и философии - современные споры - Содержание

Целищев В.В. Расцвет, упадок и возрождение a priori
Домски М., Диксон М. Манифест синтетического подхода к истории и философии науки
  • «Замечания по истории науки и истории философии»
  • Традиция исторической философии и философской истории
  • Ситнтез и «синтетическая история»
  • Единство и рост знания
  • Библиография
Фридман М. Релятивизованное a priori (Синтетическая история)
  • Ньютоновская эра
  • Кант
    • Философия математики
    • Философия естествознания
  • От Канта до Карнапа, от Ньютона до Эйнштейна
    • Кант и натурфилософия
    • Гельмгольц
    • Мах
    • Пуанкаре
    • Эйнштейн
    • Карнап и логический эмпиризм
  • Трансцендентальная философия и современная физика: неокантианство, логический эмпиризм и феноменология
  • Синтетическая история и динамика разума
    • Посткуновская философия науки
  • Библиография
Говард Д. Эйнштейн, общая теория относительности и контингентное a priori
  • Вступление
  • Инерционное движение, принцип эквивалентности и контингентное a priori
  • Критика Дюгемом Пуанкаре и Ле Руа
  • Критика Эйнштейном a priori
  • Регулятивный принцип, эмпирический закон или контингентное a priori?
  • Заключение. Ну и что с того?
  • Библиография
ДиСалле Р. Синтез, синтетическое a priori и истоки современной теории пространства-времени
  • 1. Введение. Концептуальные изменения и a priori
  • 2. Философский аргумент в пользу специальной теории относительности
  • 3. A priori, за пределами пространства и времени
  • Библиография
Крит Р. Конструирование разума: Кант, Карнап, Кун и по ту сторону
  • I. Идея: Кант и конститутивное a priori
  • II. Идея обновлена: кантианство с подвижными категориями
  • III. Возражение: релятивизм
  • IV. Альтернатива: натурализм Куайна
  • V. Заключение
  • Библиография
Рикман Т. Релятивизованное a priori: оценка и критика
  • Библиография
Ричардсон А. Эрнст Кассирер и Майкл Фридман: кантианская или гегелевская динамика разума?
  • Библиография
Уилсон М. Назад к «Назад к Канту!»
  • Библиография
Views 279
Rating 5.0 / 5
Added 27.10.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 year ago

Спасибо за интересную книгу! старика канта следует изучать. Читай на с. 330:




Как и многие представители его поколения, Эйнштейн читал и изу- чал Канта с раннего возраста. По-видимому, он впервые прочитал все три Критики в подростковом возрасте





 

Related Books

All Books