Фридман Майкл - A priori Канта в науке и философии

Наука Нового времени, традиционно соотносимая с именами Галилея и Ньютона, была тесно связана с философией. Само название главного труда Ньютона Математические начала натуральной философии говорит не только о важной роли метафизики (и даже теологии) в научных конструкциях, но и о «машинерии» философских понятий, апеллирующих к техническим деталям научных теорий, от математики до эмпирических открытий. Та же тенденция сохранилась и на более поздних этапах развития науки, так что интерпретация научных теорий сопряжена с двумя областями гуманитарного дискурса - с историей философских идей о естествознании, а также собственно философией науки. Однако в процессе все большей автономизации науки связь истории науки и истории философии слабела, и к определенному времени история науки в значительной степени обрела самостоятельность, как история научных идей и технологий. Структура научных революций Томаса Куна увязала науку с более общим фоном человеческой практики и культуры, нашедшим отражение в концепции парадигмы, и в некотором смысле обеспечила новое видение истории науки, гораздо более широкое, чем просто натурфилософские схемы или поспешные философские обобщения естественных наук и математики.

Глобальный взгляд Куна на историю науки оставлял в тени два рода вещей: во-первых, это детали собственно научных теорий, и во-вторых, философский фон этих теорий, который считался лишь одним из компонентов парадигм. Согласно известному афоризму, «дьявол в деталях». Именно глобальность концепции научных революций Куна вызвала реакцию, суть которой состоит в обнаружении обманчивости ее объяснительной способности. Подлинная история науки гораздо более извилиста и сложна как в чисто дескриптивном, так и в концептуальном отношениях. В частности, стало ясно, что философский фон развития науки, в обоих упомянутых отношениях, играет гораздо более важную роль, чем это представляется в смазанной картине Куна. Это, конечно, лишь часть возражений против куновской концепции, но она стала основой нового направления, сочетающего историю науки с историей философии.

Фридман Майкл - А priori Канта в науке и философии - современные споры

пер. с англ. В.В. Целищев

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025, 464 с.

ISBN 978-588373-846-2

Фридман Майкл - А priori Канта в науке и философии - современные споры - Содержание

Целищев В.В. Расцвет, упадок и возрождение a priori

Домски М., Диксон М. Манифест синтетического подхода к истории и философии науки

«Замечания по истории науки и истории философии»

Традиция исторической философии и философской истории

Ситнтез и «синтетическая история»

Единство и рост знания

Библиография

Фридман М. Релятивизованное a priori (Синтетическая история)

Ньютоновская эра

Кант Философия математики Философия естествознания

От Канта до Карнапа, от Ньютона до Эйнштейна Кант и натурфилософия Гельмгольц Мах Пуанкаре Эйнштейн Карнап и логический эмпиризм

Трансцендентальная философия и современная физика: неокантианство, логический эмпиризм и феноменология

Синтетическая история и динамика разума Посткуновская философия науки

Библиография

Говард Д. Эйнштейн, общая теория относительности и контингентное a priori

Вступление

Инерционное движение, принцип эквивалентности и контингентное a priori

Критика Дюгемом Пуанкаре и Ле Руа

Критика Эйнштейном a priori

Регулятивный принцип, эмпирический закон или контингентное a priori?

Заключение. Ну и что с того?

Библиография

ДиСалле Р. Синтез, синтетическое a priori и истоки современной теории пространства-времени

1. Введение. Концептуальные изменения и a priori

2. Философский аргумент в пользу специальной теории относительности

3. A priori, за пределами пространства и времени

Библиография

Крит Р. Конструирование разума: Кант, Карнап, Кун и по ту сторону

I. Идея: Кант и конститутивное a priori

II. Идея обновлена: кантианство с подвижными категориями

III. Возражение: релятивизм

IV. Альтернатива: натурализм Куайна

V. Заключение

Библиография

Рикман Т. Релятивизованное a priori: оценка и критика

Библиография

Ричардсон А. Эрнст Кассирер и Майкл Фридман: кантианская или гегелевская динамика разума?

Библиография

Уилсон М. Назад к «Назад к Канту!»