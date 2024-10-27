Фридман Майкл - A priori Канта в науке и философии

Фридман - A priori Канта в науке и философии
Наука Нового времени, традиционно соотносимая с именами Галилея и Ньютона, была тесно связана с философией. Само название главного труда Ньютона Математические начала натуральной философии говорит не только о важной роли метафизики (и даже теологии) в научных конструкциях, но и о «машинерии» философских понятий, апеллирующих к техническим деталям научных теорий, от математики до эмпирических открытий. Та же тенденция сохранилась и на более поздних этапах развития науки, так что интерпретация научных теорий сопряжена с двумя областями гуманитарного дискурса - с историей философских идей о естествознании, а также собственно философией науки. Однако в процессе все большей автономизации науки связь истории науки и истории философии слабела, и к определенному времени история науки в значительной степени обрела самостоятельность, как история научных идей и технологий. Структура научных революций Томаса Куна увязала науку с более общим фоном человеческой практики и культуры, нашедшим отражение в концепции парадигмы, и в некотором смысле обеспечила новое видение истории науки, гораздо более широкое, чем просто натурфилософские схемы или поспешные философские обобщения естественных наук и математики.
Глобальный взгляд Куна на историю науки оставлял в тени два рода вещей: во-первых, это детали собственно научных теорий, и во-вторых, философский фон этих теорий, который считался лишь одним из компонентов парадигм. Согласно известному афоризму, «дьявол в деталях». Именно глобальность концепции научных революций Куна вызвала реакцию, суть которой состоит в обнаружении обманчивости ее объяснительной способности. Подлинная история науки гораздо более извилиста и сложна как в чисто дескриптивном, так и в концептуальном отношениях. В частности, стало ясно, что философский фон развития науки, в обоих упомянутых отношениях, играет гораздо более важную роль, чем это представляется в смазанной картине Куна. Это, конечно, лишь часть возражений против куновской концепции, но она стала основой нового направления, сочетающего историю науки с историей философии.
Фридман Майкл - А priori Канта в науке и философии - современные споры
пер. с англ. В.В. Целищев
М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025, 464 с.
ISBN 978-588373-846-2
Фридман Майкл - А priori Канта в науке и философии - современные споры - Содержание
Целищев В.В. Расцвет, упадок и возрождение a priori
Домски М., Диксон М. Манифест синтетического подхода к истории и философии науки
- «Замечания по истории науки и истории философии»
- Традиция исторической философии и философской истории
- Ситнтез и «синтетическая история»
- Единство и рост знания
- Библиография
Фридман М. Релятивизованное a priori (Синтетическая история)
- Ньютоновская эра
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Кант
- Философия математики
- Философия естествознания
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От Канта до Карнапа, от Ньютона до Эйнштейна
- Кант и натурфилософия
- Гельмгольц
- Мах
- Пуанкаре
- Эйнштейн
- Карнап и логический эмпиризм
- Трансцендентальная философия и современная физика: неокантианство, логический эмпиризм и феноменология
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Синтетическая история и динамика разума
- Посткуновская философия науки
- Библиография
Говард Д. Эйнштейн, общая теория относительности и контингентное a priori
- Вступление
- Инерционное движение, принцип эквивалентности и контингентное a priori
- Критика Дюгемом Пуанкаре и Ле Руа
- Критика Эйнштейном a priori
- Регулятивный принцип, эмпирический закон или контингентное a priori?
- Заключение. Ну и что с того?
- Библиография
ДиСалле Р. Синтез, синтетическое a priori и истоки современной теории пространства-времени
- 1. Введение. Концептуальные изменения и a priori
- 2. Философский аргумент в пользу специальной теории относительности
- 3. A priori, за пределами пространства и времени
- Библиография
Крит Р. Конструирование разума: Кант, Карнап, Кун и по ту сторону
- I. Идея: Кант и конститутивное a priori
- II. Идея обновлена: кантианство с подвижными категориями
- III. Возражение: релятивизм
- IV. Альтернатива: натурализм Куайна
- V. Заключение
- Библиография
Рикман Т. Релятивизованное a priori: оценка и критика
- Библиография
Ричардсон А. Эрнст Кассирер и Майкл Фридман: кантианская или гегелевская динамика разума?
- Библиография
Уилсон М. Назад к «Назад к Канту!»
- Библиография
Спасибо за интересную книгу! старика канта следует изучать. Читай на с. 330:
Как и многие представители его поколения, Эйнштейн читал и изу- чал Канта с раннего возраста. По-видимому, он впервые прочитал все три Критики в подростковом возрасте