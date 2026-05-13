Фридман - Влияние религии на экономическое мышление

Центральное место в современной называемая первая фундаментальная теорема экономики благосостояния. Согласно этой теореме, действия индивидов, которые в конкурентной среде исходят исключительно из личных интересов, приводят к улучшению благосостояния не только самих этих индивидов, но и других людей. Новичкам, еще не полностью погрузившимся в ход подобных рассуждений, эта мысль кажется подчас нелогичной, если не сказать шокирующей. Как же могла возникнуть такая идея?

Как иногда сталкиваются два ветра, дующие в противоположных направлениях, образуя торнадо или вихрь, — так и здесь слились воедино две издревле существовавшие глубокие мысли, создав интеллектуальный вакуум, который удалось окончательно заполнить Адаму Смиту. Рассуждения, имеющие более древнее происхождение, касаются собственно роли личной заинтересованности в поведении человека и, в частности, опасности, которую представляет собой избыточный эгоизм. Как воспринимать поведение, ориентированное на удовлетворение личных интересов? Что с этим делать? Эти моральные вызовы, одновременно представляющие собой практическую проблему, всегда занимали важное место в структуре человеческого мышления, начиная с того момента, когда человек стал излагать свои мысли в письменном виде, а возможно, и гораздо раньше. И в Ветхом, и в Новом Завете обнаруживается глубокое осознание того факта, что человеку присуще испытывать соблазн — пусть даже он сопряжен с опасностями — вести себя с позиций собственных интересов, не обращая внимания на интересы других людей. В разных вариантах эта мысль содержалась в древних восточных текстах, как светских, так и религиозных, а также в трудах классических философов — и стоиков, и эпикурейцев. Этот же вопрос лежит в основе постбиблейской иудейской и христианской морали. Аналогичным образом традиция ренессансного гуманизма, прославляющая республиканские ценности, которые люди того времени ассоциировали с Древней Грецией и доимперским Римом, поднимала вопрос о необходимости ставить общественные интересы выше частных.

Бенджамин Фридман - Влияние религии на экономическое мышление - Истоки современной экономической науки

перевод с английского Аллы Белых , под научной редакцией Андрея Белых.

Москва : Издательство Института Гайдара, 2026. — 144 с.

ISBN 978-5-93255-709-9

Бенджамин Фридман - Влияние религии на экономическое мышление - Истоки современной экономической науки - Содержание

Введение. Идеи — откуда они берутся?

Глава 1. «Экономическая» проблема

Глава 2. Механизм конкурентного рынка

Глава 3. Закат традиционного кальвинизма

Глава 4. Продолжительное влияние

Литература