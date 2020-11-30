Необычные священники

Замечательная книга отца Стивена Фримана — это рассказ о том, как вера в нашем обществе оказалась перед вызовом секуляризма. Целостное понимание Бога и человечества, божественного и тварного в «одноэтажной вселенной» уступило место «ликвидации» Бога и созданию «двухэтажной» концепции, в которой Бога нет на «первом этаже» и люди сомневаются, есть ли вообще «наверху» Кто-нибудь. В форме увлекательного повествования отец Стивен с разных сторон рассматривает проблему потери связи между нашим миром и Богом и ощущения Его близости. Однако Бог не исчез из нашей жизни, это мы пытаемся Его вытеснить на «второй этаж».

Один из основополагающих принципов христианского взгляда на мир заключается в том, что Бог везде пребывает и всё наполняет Собою. Такое миропонимание рождает первостепенную задачу для каждого христианина: в полной мере осознать, ощутить Божие присутствие и наполнить этим осознанием каждую область своей жизни. Секуляризм же представляет собой не что иное, как «дробление» Бога, религии и всего остального на обособленные, никак друг с другом не связанные части жизни. Секуляризм не отрицает, что Бог есть, скорее, он утверждает, что у Него должно быть Своё место и что Ему не обязательно проникать во все области нашей жизни. Но очень скоро такое разделение ведёт к полному устранению Бога и созданию мира, в котором мы живём по собственному разумению. Так рождается христианский атеизм и мы существуем, будто Бог где-то далеко или Его вовсе нет. Этот практический атеизм со временем перерастает в неверие.

Протоиерей Стивен Фриман - Бог одноэтажной вселенной

(Необычные священники)

Москва : Эксмо, 2020. —192 с.

ISBN 978-5-04-096133-7

Протоиерей Стивен Фриман - Бог одноэтажной вселенной - Содержание

Иона (Паффхаузен), митр. всея Америки и Канады - Предисловие

Предисловие к русскому изданию

Глава 1. Очертания вселенной

Глава 2. В пещере Мар Сабы

Глава 3. Мы живём в алтаре

Глава 4. Бог, которого «там» нет

Глава 5. Христианский атеизм

Глава 6. Очертания «одноэтажной» вселенной

Глава 7. Коридор на краю вселенной

Глава 8. Комната с видом

Глава 9. Буквальная правда

Глава 10. Таинство людей

Глава 11. Жизнь, полная внимательного благоговения

Приложение. Крик оленя, или Гимн святого Патрика

Указатель тем

Об авторе книги

Протоиерей Стивен Фриман - Бог одноэтажной вселенной - Очертания вселенной

Моё детство прошло в 1950-60-х годах на Юге США, в полусельской местности. Культура, в которой я вырос, была вполне однородной и цельной, сохраняла память о прошлом (зачастую довольно мрачном) и жила надеждой на будущее — на «Новом Юге». За исключением идеи процветания это будущее плохо поддавалось определению. Все вокруг уповали на благополучие.

Культура моего детства отличалась религиозностью — точнее, она была протестантской, преимущественно баптистской. Вот та среда, в которой я впервые поверил в Бога. И хотя я примерно знал, в какого Бога верил, Его непосредственного присутствия в мире я не ощущал. Напротив, между тем Богом и почти всем, что меня окружало, существовал огромный разрыв.

Многие из моих первых религиозных воспоминаний связаны с похоронами. Я вырос в большой семье, и все родственники жили в одном округе. Смерть приходила в нашу семью с неумолимой регулярностью. Сами похороны были в первую очередь нужны живым. Усопших с почтением предавали земле. К сильным проявлениям эмоций относились неодобрительно. День похорон обычно заканчивался долгим общим ужином у моих дедушки с бабушкой, за которым дети, как всегда, играли, а беседа взрослых быстро возвращалась к привычным темам: семье, фермерским заботам и машинам.

После похорон умершие полностью исчезали из жизни живых. О рае говорили мало, об аде — ещё меньше.