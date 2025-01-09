Вы уверены, что видите мир таким, какой он есть на самом деле?

Крис Фрит готов вас переубедить. В своей легендарной книге «Мозг и душа» он объясняет: всё, что мы ощущаем, — это лишь «правдоподобная модель», созданная нашим мозгом на основе обрывков информации.

Крис Фрит - Мозг и душа. Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир

К. Фрит - «Corpus (АСТ)», 2007. - 224 с.

ISBN 978-5-271-28988-0

Крис Фрит - Мозг и душа. Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир - Содержание

Список сокращений

Предисловие

Благодарности

Пролог: настоящие ученые не изучают сознание

Часть первая

1. О чем нам может рассказать поврежденный мозг

2. Что говорит нам о мире здоровый мозг

3. Что наш мозг говорит нам о нашем теле

Часть вторая

4. Развитие способности предсказывать последствия

5. Наше восприятие мира – это фантазия, совпадающая с реальностью

6. Как мозг моделирует внутренний мир

Часть третья

7. Люди делятся мыслями – как мозг создает культуру

Эпилог

Цветная вставка

Первоисточники

Источники иллюстраций