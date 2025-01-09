Фрит - Мозг и душа
Вы уверены, что видите мир таким, какой он есть на самом деле?
Крис Фрит готов вас переубедить. В своей легендарной книге «Мозг и душа» он объясняет: всё, что мы ощущаем, — это лишь «правдоподобная модель», созданная нашим мозгом на основе обрывков информации.
Крис Фрит - Мозг и душа. Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир
К. Фрит - «Corpus (АСТ)», 2007. - 224 с.
ISBN 978-5-271-28988-0
Крис Фрит - Мозг и душа. Как нервная деятельность формирует наш внутренний мир - Содержание
Список сокращений
Предисловие
Благодарности
Пролог: настоящие ученые не изучают сознание
Часть первая
1. О чем нам может рассказать поврежденный мозг
2. Что говорит нам о мире здоровый мозг
3. Что наш мозг говорит нам о нашем теле
Часть вторая
4. Развитие способности предсказывать последствия
5. Наше восприятие мира – это фантазия, совпадающая с реальностью
6. Как мозг моделирует внутренний мир
Часть третья
7. Люди делятся мыслями – как мозг создает культуру
Эпилог
Цветная вставка
Первоисточники
Источники иллюстраций
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