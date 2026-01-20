Фромм - Бегство от свободы

Суть этих новых систем, эффективно захвативших управление всей общественной и личной жизнью, состояла в подчинении всех, за исключением горстки людей, власти, контролировать которую человек не мог. Сначала многие находили утешение в мысли о том, что победа авторитарной системы есть следствие безумия нескольких индивидов и что это безумие со временем приведет их к падению. Другие самодовольно полагали, что итальянскому народу и немцам не хватало достаточно долгого опыта демократии и поэтому можно спокойно ждать, когда эти народы достигнут политической зрелости западных демократических государств. Еще одна иллюзия, возможно, наиболее опасная, заключалась в том, что люди вроде Гитлера добились власти над разветвленной государственной бюрократией всего лишь благодаря хитрости и мошенничеству, что они и их пособники правят исключительно силой, а все население — бессильная жертва предательства и террора. За прошедшие с тех пор годы стала очевидной ошибочность этих аргументов.

Нам пришлось признать, что миллионы немцев так же стремились отказаться от своей свободы, как их отцы были готовы ее защищать, что вместо стремления к свободе они искали способы бегства от нее, а другие миллионы проявляли равнодушие и не считали, что свобода стоит того, чтобы за нее бороться и умирать. Мы также понимаем, что кризис демократии — это не специфически итальянская или германская проблема; она угрожает каждому современному государству. Не имеет значения, какие символы выбирают противники человеческой свободы: ей грозит не меньшая опасность от антифашизма, чем от откровенного фашизма. Эта истина была так мощно сформулирована Джоном Дьюи, что я изложу эту мысль его собственными словами: «Серьезная угроза нашей демократии, — пишет он, — это не существование зарубежных тоталитарных государств. Ею является существование в нашем собственном личном отношении и в наших собственных установлениях тех же условий, которые подарили победу внешней власти, дисциплине и зависимости от вождя в других странах. Поэтому поле битвы именно здесь — внутри нас самих и наших институтов».

Эрих Фромм - Бегство от свободы

Москва : Издательство АСТ, 2017. — 288 с.

ISBN 978-5-17-091681-8

Эрих Фромм - Бегство от свободы - Содержание

Предисловие

Предисловие II

I. Свобода — психологическая проблема?

II. Возникновение индивидуальности и двойственность свободы

III. Свобода в век Реформации

1. Средневековые предпосылки Ренессанса

2. Период Реформации

IV. Два аспекта свободы для современного человека

V. Механизмы бегства

1. Авторитаризм

2. Разрушительность

3. Конформизм автомата

VI. Психология нацизма

VII. Свобода и демократия

1. Иллюзия индивидуальности

2. Свобода и спонтанность

Приложение: характер и общественный процесс