Фромм - Да победит разум
Сегодня мы снова оказываемся перед лицом критического выбора, в котором разница между силовым и упреждающим решением эквивалентна разнице межд у уничтожением и плодотворным развитием нашей цивилизации. Сегодняшний мир поделен на два блока, которые смотрят друг на друга с подозрением и ненавистью. Оба блока обладают возможностью причинить друг другу ущерб, величину которого можно сравнить лишь с небрежностью в его подсчетах. (Согласно оценкам можно ожидать, что потери США составят от одной трети до практически полного уничтожения в ходе ядерного конфликта; то же самое касается и вероятных потерь Советского Союза.) Два блока до зубов вооружены и готовы к войне. Блоки не доверяют друг другу, и каждый подозревает противника в желании завоевать и разрушить его. Современное равновесие подозрений и угроз, основанное на разрушительном потенциале, может, конечно, просуществовать некоторое время. Но в долгосрочной перспективе единственными возможными альтернативами являются либо ядерная война и все ее последствия, либо окончание холодной войны, что предусматривает разоружение и заключение политического мира между двумя блоками.
Эрих Фромм - Да победит разум!
Москва : Издательство АСТ, 2021. — 256 с.
ISBN 978-5-17-122130-0
Эрих Фромм - Да победит разум! - Содержание
Предисловие
I. Некоторые общие предпосылки
1 Упреждающие и катастрофические изменения
2. Исторические истоки современного кризиса и перспективы на будущее
3. Здоровое и патологическое мышление в политике
II. Природа советской системы
1. Революция: надежда, которая не оправдалась
2. Сталинская трансформация коммунистической революции в управленческую
3. Хрущевская система
а) Конец террора
б) Социально-экономическая структура
в) Образование и нравственность
III. Является ли мировое господство целью Советского Союза?
1. Является ли Советский Союз социалистическим государством?
2. Является ли Советский Союз революционно-империалистическим государством?
а) Советский Союз как революционная держава и роль Коминтерна
б) Советский Союз как империалистическая держава
IV. Смысл и функция коммунистической идеологии
V. Китайская проблема
VI. Германская проблема
VII. Мирные предложения
1. Мир ценой сдерживания; вооружение и союзы
2. Американо-русский союз, направленный против Китая и колониальных народов
3. Возможные пути достижения мира
а) Всеобщее контролируемое разоружение
б) Соглашение между США и СССР на основании существующего статус-кво
4. Заключение
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