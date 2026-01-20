Сегодня мы снова оказываемся перед лицом критического выбора, в котором разница между силовым и упреждающим решением эквивалентна разнице межд у уничтожением и плодотворным развитием нашей цивилизации. Сегодняшний мир поделен на два блока, которые смотрят друг на друга с подозрением и ненавистью. Оба блока обладают возможностью причинить друг другу ущерб, величину которого можно сравнить лишь с небрежностью в его подсчетах. (Согласно оценкам можно ожидать, что потери США составят от одной трети до практически полного уничтожения в ходе ядерного конфликта; то же самое касается и вероятных потерь Советского Союза.) Два блока до зубов вооружены и готовы к войне. Блоки не доверяют друг другу, и каждый подозревает противника в желании завоевать и разрушить его. Современное равновесие подозрений и угроз, основанное на разрушительном потенциале, может, конечно, просуществовать некоторое время. Но в долгосрочной перспективе единственными возможными альтернативами являются либо ядерная война и все ее последствия, либо окончание холодной войны, что предусматривает разоружение и заключение политического мира между двумя блоками.

Эрих Фромм - Да победит разум!

Москва : Издательство АСТ, 2021. — 256 с.

ISBN 978-5-17-122130-0

Эрих Фромм - Да победит разум! - Содержание

Предисловие

I. Некоторые общие предпосылки

1 Упреждающие и катастрофические изменения

2. Исторические истоки современного кризиса и перспективы на будущее

3. Здоровое и патологическое мышление в политике

II. Природа советской системы

1. Революция: надежда, которая не оправдалась

2. Сталинская трансформация коммунистической революции в управленческую

3. Хрущевская система

а) Конец террора

б) Социально-экономическая структура

в) Образование и нравственность

III. Является ли мировое господство целью Советского Союза?

1. Является ли Советский Союз социалистическим государством?

2. Является ли Советский Союз революционно-империалистическим государством?

а) Советский Союз как революционная держава и роль Коминтерна

б) Советский Союз как империалистическая держава

IV. Смысл и функция коммунистической идеологии

V. Китайская проблема

VI. Германская проблема

VII. Мирные предложения

1. Мир ценой сдерживания; вооружение и союзы

2. Американо-русский союз, направленный против Китая и колониальных народов

3. Возможные пути достижения мира

а) Всеобщее контролируемое разоружение

б) Соглашение между США и СССР на основании существующего статус-кво

4. Заключение