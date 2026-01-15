Фромм - Искусство быть
Существует только одна страсть, которая удовлетворяет потребность человека в единстве с миром и в то же время дает ему чувство целостности и индивидуальности, — и это любовь. Любовь есть союз с кем-то или с чем-то за пределами себя при условии сохранения собственной отдельности и целостности. Это готовность отдавать и приобретать, позволяющая полностью проявиться внутренней активности человека. Чувство любви избавляет от необходимости иллюзий. Нет нужды в том, чтобы приукрашивать образ другого человека или самого себя, потому что реальность общего владения и любви позволяет выйти за рамки индивидуального существования и в то же время ощутить себя носителем активной силы, которая и порождает акт любви. Значение имеет лишь особое качество любви, а не ее объект. Любовь — это чувство солидарности с себе подобными, эротическая любовь мужчины и женщины, любовь матери к младенцу, а также любовь к себе как к человеческому существу; она являет собой мистический союз. В акте любви «Я» и «Все» делаются единым и в то же время «я» остаюсь собой — уникальным, отдельным, ограниченным смертным. Именно из полярности между отдельностью и единением любовь рождается снова и снова.
Эрих Фромм – Искусство быть. Сборник эссе
Москва: Издательство АСТ, 2017. — 352 с.
ISBN 978-5-17-096406-2
Эрих Фромм – Искусство быть. Сборник эссе – Содержание
О НЕПОВИНОВЕНИИ И ДРУГИЕ ЭССЕ
Предисловие
I. Ценности, психология и человеческое существование
II. Неповиновение как психологическая и моральная проблема
III. Приложение гуманистического психоанализа к марксистской теории
IV. Пророки и жрецы
V. Пусть человек восторжествует
VI. Гуманистический социализм
VII. Психологические аспекты гарантированного дохода
VIII. Доводы в пользу одностороннего разоружения
IX. Психологические проблемы старения
ИСКУССТВО БЫТЬ
ЧАСТЬ Ι
1. Об искусстве бытия
ЧАСТЬ II
2. Великий обман
3. Пустой разговор
4. «Без усилий, без боли
5. «Антиавторитаризм
ЧАСТЬ III
6. «Желать что-то одно
7. Бодрствовать
8. Осознавать
9. Сосредоточиваться
10. Медитировать
ЧАСТЬ IV
11. Психоанализ и самоосознание
12. Самоанализ
13. Методы самоанализа
ЧАСТЬ V
14. О культуре обладания
15. О философии обладания
16. О психологии обладания
ЧАСТЬ VI
17. От обладания к благополучному существованию
Библиография
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