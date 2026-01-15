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Фромм - Искусство быть

Фромм - Искусство быть.
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Series Философия — Neoclassic (15 books)

Существует только одна страсть, которая удовлетворяет потребность человека в единстве с миром и в то же время дает ему чувство целостности и индивидуальности, — и это любовь. Любовь есть союз с кем-то или с чем-то за пределами себя при условии сохранения собственной отдельности и целостности. Это готовность отдавать и приобретать, позволяющая полностью проявиться внутренней активности человека. Чувство любви избавляет от необходимости иллюзий. Нет нужды в том, чтобы приукрашивать образ другого человека или самого себя, потому что реальность общего владения и любви позволяет выйти за рамки индивидуального существования и в то же время ощутить себя носителем активной силы, которая и порождает акт любви. Значение имеет лишь особое качество любви, а не ее объект. Любовь — это чувство солидарности с себе подобными, эротическая любовь мужчины и женщины, любовь матери к младенцу, а также любовь к себе как к человеческому существу; она являет собой мистический союз. В акте любви «Я» и «Все» делаются единым и в то же время «я» остаюсь собой — уникальным, отдельным, ограниченным смертным. Именно из полярности между отдельностью и единением любовь рождается снова и снова.

Эрих Фромм – Искусство быть. Сборник эссе

Москва: Издательство АСТ, 2017. — 352 с.

ISBN 978-5-17-096406-2

Эрих Фромм – Искусство быть. Сборник эссе – Содержание

О НЕПОВИНОВЕНИИ И ДРУГИЕ ЭССЕ

  • Предисловие

  • I. Ценности, психология и человеческое существование

  • II. Неповиновение как психологическая и моральная проблема

  • III. Приложение гуманистического психоанализа к марксистской теории

  • IV. Пророки и жрецы

  • V. Пусть человек восторжествует

  • VI. Гуманистический социализм

  • VII. Психологические аспекты гарантированного дохода

  • VIII. Доводы в пользу одностороннего разоружения

  • IX. Психологические проблемы старения

ИСКУССТВО БЫТЬ

ЧАСТЬ Ι

  • 1. Об искусстве бытия

ЧАСТЬ II

  • 2. Великий обман

  • 3. Пустой разговор

  • 4. «Без усилий, без боли

  • 5. «Антиавторитаризм

ЧАСТЬ III

  • 6. «Желать что-то одно

  • 7. Бодрствовать

  • 8. Осознавать

  • 9. Сосредоточиваться

  • 10. Медитировать

ЧАСТЬ IV

  • 11. Психоанализ и самоосознание

  • 12. Самоанализ

  • 13. Методы самоанализа

ЧАСТЬ V

  • 14. О культуре обладания

  • 15. О философии обладания

  • 16. О психологии обладания

ЧАСТЬ VI

  • 17. От обладания к благополучному существованию

Библиография

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Added 15.01.2026
Author brat lexmak
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