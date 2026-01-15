Существует только одна страсть, которая удовлетворяет потребность человека в единстве с миром и в то же время дает ему чувство целостности и индивидуальности, — и это любовь. Любовь есть союз с кем-то или с чем-то за пределами себя при условии сохранения собственной отдельности и целостности. Это готовность отдавать и приобретать, позволяющая полностью проявиться внутренней активности человека. Чувство любви избавляет от необходимости иллюзий. Нет нужды в том, чтобы приукрашивать образ другого человека или самого себя, потому что реальность общего владения и любви позволяет выйти за рамки индивидуального существования и в то же время ощутить себя носителем активной силы, которая и порождает акт любви. Значение имеет лишь особое качество любви, а не ее объект. Любовь — это чувство солидарности с себе подобными, эротическая любовь мужчины и женщины, любовь матери к младенцу, а также любовь к себе как к человеческому существу; она являет собой мистический союз. В акте любви «Я» и «Все» делаются единым и в то же время «я» остаюсь собой — уникальным, отдельным, ограниченным смертным. Именно из полярности между отдельностью и единением любовь рождается снова и снова.

Эрих Фромм – Искусство быть. Сборник эссе

Москва: Издательство АСТ, 2017. — 352 с.

ISBN 978-5-17-096406-2

Эрих Фромм – Искусство быть. Сборник эссе – Содержание

О НЕПОВИНОВЕНИИ И ДРУГИЕ ЭССЕ

Предисловие

I. Ценности, психология и человеческое существование

II. Неповиновение как психологическая и моральная проблема

III. Приложение гуманистического психоанализа к марксистской теории

IV. Пророки и жрецы

V. Пусть человек восторжествует

VI. Гуманистический социализм

VII. Психологические аспекты гарантированного дохода

VIII. Доводы в пользу одностороннего разоружения

IX. Психологические проблемы старения

ИСКУССТВО БЫТЬ

ЧАСТЬ Ι

1. Об искусстве бытия

ЧАСТЬ II

2. Великий обман

3. Пустой разговор

4. «Без усилий, без боли

5. «Антиавторитаризм

ЧАСТЬ III

6. «Желать что-то одно

7. Бодрствовать

8. Осознавать

9. Сосредоточиваться

10. Медитировать

ЧАСТЬ IV

11. Психоанализ и самоосознание

12. Самоанализ

13. Методы самоанализа

ЧАСТЬ V

14. О культуре обладания

15. О философии обладания

16. О психологии обладания

ЧАСТЬ VI

17. От обладания к благополучному существованию

Библиография