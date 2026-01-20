Фромм - Искусство любить
Чтение этой книги принесет разочарование тем, IСГО рассчитывает найти в ней практические рекомендации по искусству любви. Напротив, цель данной книги - показать, что любовь - это не чувство, легкодоступное любому человеку независимо от степени его зрелости. Автор стремится убедить читателя в том, что любые попытки любить обречены на провал, если человек не постарается самым активным образом развивать собственную цельную личность, чтобы обрести созидательную ориентацию; удовлетворение в индивидуальной любви не может быть достигнуто без способности любить ближнего, оез искреннего смирения, без смелости, веры и дисциплины. В тех культурах, где эти качества редки, способность любить неизбежно оказывается редким достижением. Каждый может спросить себя: как много истинно любящих людей он знает?
Фромм, Эрих - Искусство любить
Эрих Фромм (пер. с англ. А.В. Александровой].
Москва Издательство АСТ, 2022. - 221, (3) с.
(Эксклюзивная классика)
ISBN 978-5-17-084593-4
Фромм, Эрих - Искусство любить - Содержание
(Эксклюзивная классика)
Предисловие
I. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЛЮБОВЬ ИСКУССТВОМ?
II. ТЕОРИЯ ЛЮБВИ
Любовь как ответ на проблему человеческого существования
Любовь между родителями и детьми
Объекты любви
Братская любовь
Материнская любовь
Эротическая любовь
Любовь к себе
Любовь к Богу
III. ЛЮБОВЬ И ЕЕ ДЕГРАДАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ ОБЩЕСТВЕ
IV. ПРАКТИКА ЛЮБВИ
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