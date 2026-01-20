Фромм - Искусство любить

Чтение этой книги принесет разочарование тем, IСГО рассчитывает найти в ней практические рекомендации по искусству любви. Напротив, цель данной книги - показать, что любовь - это не чувство, легкодоступное любому человеку независимо от степени его зрелости. Автор стремится убедить читателя в том, что любые попытки любить обречены на провал, если человек не постарается самым активным образом развивать собственную цельную личность, чтобы обрести созидательную ориентацию; удовлетворение в индивидуальной любви не может быть достигнуто без способности любить ближнего, оез искреннего смирения, без смелости, веры и дисциплины. В тех культурах, где эти качества редки, способность любить неизбежно оказывается редким достижением. Каждый может спросить себя: как много истинно любящих людей он знает?

Фромм, Эрих - Искусство любить

Эрих Фромм (пер. с англ. А.В. Александровой].

Москва Издательство АСТ, 2022. - 221, (3) с.

(Эксклюзивная классика)

ISBN 978-5-17-084593-4

Фромм, Эрих - Искусство любить - Содержание

(Эксклюзивная классика)

Предисловие

I. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЛЮБОВЬ ИСКУССТВОМ?

II. ТЕОРИЯ ЛЮБВИ

Любовь как ответ на проблему человеческого существования

Любовь между родителями и детьми

Объекты любви

Братская любовь

Материнская любовь

Эротическая любовь

Любовь к себе

Любовь к Богу

III. ЛЮБОВЬ И ЕЕ ДЕГРАДАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЗАПАДНОМ ОБЩЕСТВЕ

IV. ПРАКТИКА ЛЮБВИ