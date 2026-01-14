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Фромм - Из плена иллюзий

Фромм - Из плена иллюзий
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Series Философия — Neoclassic (15 books)

Поскольку целью настоящей книги является интеллектуальная автобиография, а вовсе не историческая, я постараюсь выбрать такие переживания отрочества, которые привели меня позже к тому, что я заинтересовался теориями Фрейда и Маркса, а также отношением между ними.

Если я хочу понять, как получилось, что первостепенный интерес для меня приобрёл вопрос о том, почему люди поступают именно так, а не иначе, меня, пожалуй, устроило бы предположение, что единственному ребёнку в семье достаточно иметь вечно озабоченного и угрюмого отца и склонную к депрессии мать, чтобы у него пробудился интерес к странным, таинственным причинам реакций человека на окружающий мир. До сих пор в памяти жив один случай — должно быть, мне было тогда около 12 лет, — который подтолкнул мои мысли гораздо дальше прежнего и подготовил мой интерес к Фрейду, проявившийся лишь десятилетие спустя.

Эрих Фромм - Из плена иллюзий

(Философия — Neoclassic)

Москва : Издательство АСТ, 2017. — 224 с.

ISBN 978-5-17-100942-7

Эрих Фромм - Из плена иллюзий - Содержание

(Философия — Neoclassic)

  • I. Несколько эпизодов из моего личного прошлого

  • II. Общие основы

  • III. Концепция человека и его природы

  • IV Эволюция человека

  • V. Человеческая мотивация

  • VI. Больной индивид и больное общество

  • VII. Понятие душевного здоровья

  • VIII. Индивидуальный и социальный характер

  • IX. Социальное бессознательное

  • X. Судьба обеих теорий

  • XI. Еще несколько мыслей по обсуждаемой теме

  • XII. Кредо

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Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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