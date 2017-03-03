Фроссар - Соль земли
Книга написана для неверующих, которые мало что знают о христианской жизни, и для верующих, плохо знакомых с монашеской жизнью (если такие найдутся).
Это как бы картинки монашеской жизни, в которых автор постарался – часто с юмором, всегда с любовью – обрисовать крупные «деятельные» и «созерцательные» Ордена, выявляя малоизвестные черты подлинного лица каждого Ордена и краски его духовного пейзажа.
Многочисленные иллюстрации в современном стиле напоминают веселую непосредственность старинных заставок.
Вопреки тому, что можно предположить, в огромной католической литературе редки общие труды об Орденах и нельзя сказать, чтобы они, как правило, дышали весельем. «Соль земли», вероятно, первая книга такого рода; ни в чем не отступая от ортодоксальности, своим легким складом она дает некоторое представление о той глубокой радости, которая является одним из самых поразительных свойств монашеского звания.
Андре Фроссар - Соль земли - О главных монашеских орденах
С иллюстрациями самого автора
Перевод с фр.— М.: «Дом Марии», 1992.— 93 с, ил.
При участии издательства «Актио»
ISBN 5—86412—004—7
Андре Фроссар - Соль земли - О главных монашеских орденах - Содержание
Краткие биографические сведения об авторе
Предисловие издательства «Жизнь с Богом»
- Глава I: В этот «век неверия»
- Глава II: Ордена в Церкви
- Глава III: Денежный вопрос
- Глава IV: «Тест» святого Бенедикта
- Глава V: Солемское аббатство молится
- Глава VI: Траппистская улыбка
- Глава VII: Святой Бернар
- Глава VIII: Призвание к монашеству по-траппистски
- Глава IX: Картезианцы
- Глава X: Булла «Умбратилем»
- Глава XI: Горение по-кармелитски
- Глава XII: Доминиканские завтраки
- Глава XIII: Школа Фомы Аквината
- Глава XIV: Процесс иезуита
- Глава XV: Чудо Франциска Ассизского
- Глава XVI: Заключение
Андре Фроссар - Соль земли - Краткие биографические сведения об авторе
Андре Фроссар родился в 1915 г. в Коломбье-Шатело, в департаменте Ду. Его отец, Луи-Оскар Фроссар, был журналистом и политическим деятелем и в возрасте 31 года стал первым генеральным секретарем французской коммунистической партии.
В Париже, куда переселилась его семья, Андре Фроссар учился в Школе декоративных искусств, затем стал работать в прессе в качестве рисовальщика и хроникера. В настоящее время его заметки, озаглавленные «Одинокий всадник», ежедневно появляются в газете «Фигаро».
Событиям, более всего наложившим отпечаток на его жизнь, он посвятил две книги: «Бог есть – я Его встретил» и «Дом заложников» (воспоминания о «еврейском бараке» в лионской тюрьме форта Монлюк во время Второй мировой войны).
Кроме этих двух книг и предлагаемого здесь очерка «Соль земли» им написаны «Парадоксальная история Четвертой Республики», «Путешествие в страну Иисуса» (документальный отчет, иллюстрированный собственными рисунками и фотографиями автора), жизнеописание святого Викентия де Поль и очерк, озаглавленный «Ватиканские закрома».
К религии люди приходят иногда путем долгих изучении и размышлений, но бывают и молниеносные обращения, ничем не предвещенные, как гром среди ясного неба. Так случилось с Андре Фроссаром, когда его, в возрасте 20-ти лет, посетило озарение, приведшее его к вере. Молодость ничуть не подготовила его к этому. В своей книге «Бог есть» он пишет: «Это рассказ не о том, как я пришел к католичеству, но о том, как я к нему не шел и вдруг в нем оказался». По его свидетельству, он рос в исключительной атмосфере полнейшего атеизма, «где вопрос о бытии Божием даже уже и не ставился». Как и у всей его семьи, его помыслы были всецело заняты социализмом, когда, в один прекрасный день, он «встретил Бога».
читал, хорошая.