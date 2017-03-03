Книга написана для неверующих, которые мало что знают о христианской жизни, и для верующих, плохо знакомых с монашеской жизнью (если такие найдутся).

Это как бы картинки монашеской жизни, в которых автор постарался – часто с юмором, всегда с любовью – обрисовать крупные «деятельные» и «созерцательные» Ордена, выявляя малоизвестные черты подлинного лица каждого Ордена и краски его духовного пейзажа.

Многочисленные иллюстрации в современном стиле напоминают веселую непосредственность старинных заставок.

Вопреки тому, что можно предположить, в огромной католической литературе редки общие труды об Орденах и нельзя сказать, чтобы они, как правило, дышали весельем. «Соль земли», вероятно, первая книга такого рода; ни в чем не отступая от ортодоксальности, своим легким складом она дает некоторое представление о той глубокой радости, которая является одним из самых поразительных свойств монашеского звания.

Андре Фроссар - Соль земли - О главных монашеских орденах С иллюстрациями самого автора Перевод с фр.— М.: «Дом Марии», 1992.— 93 с, ил. При участии издательства «Актио» ISBN 5—86412—004—7 Андре Фроссар - Соль земли - О главных монашеских орденах - Содержание Краткие биографические сведения об авторе Предисловие издательства «Жизнь с Богом» Глава I: В этот «век неверия»

Глава II: Ордена в Церкви

Глава III: Денежный вопрос

Глава IV: «Тест» святого Бенедикта

Глава V: Солемское аббатство молится

Глава VI: Траппистская улыбка

Глава VII: Святой Бернар

Глава VIII: Призвание к монашеству по-траппистски

Глава IX: Картезианцы

Глава X: Булла «Умбратилем»

Глава XI: Горение по-кармелитски

Глава XII: Доминиканские завтраки

Глава XIII: Школа Фомы Аквината

Глава XIV: Процесс иезуита

Глава XV: Чудо Франциска Ассизского

Глава XVI: Заключение

Андре Фроссар - Соль земли - Краткие биографические сведения об авторе

Андре Фроссар родился в 1915 г. в Коломбье-Шатело, в департаменте Ду. Его отец, Луи-Оскар Фроссар, был журналистом и политическим деятелем и в возрасте 31 года стал первым генеральным секретарем французской коммунистической партии.

В Париже, куда переселилась его семья, Андре Фроссар учился в Школе декоративных искусств, затем стал работать в прессе в качестве рисовальщика и хроникера. В настоящее время его заметки, озаглавленные «Одинокий всадник», ежедневно появляются в газете «Фигаро».

Событиям, более всего наложившим отпечаток на его жизнь, он посвятил две книги: «Бог есть – я Его встретил» и «Дом заложников» (воспоминания о «еврейском бараке» в лионской тюрьме форта Монлюк во время Второй мировой войны).

Кроме этих двух книг и предлагаемого здесь очерка «Соль земли» им написаны «Парадоксальная история Четвертой Республики», «Путешествие в страну Иисуса» (документальный отчет, иллюстрированный собственными рисунками и фотографиями автора), жизнеописание святого Викентия де Поль и очерк, озаглавленный «Ватиканские закрома».

К религии люди приходят иногда путем долгих изучении и размышлений, но бывают и молниеносные обращения, ничем не предвещенные, как гром среди ясного неба. Так случилось с Андре Фроссаром, когда его, в возрасте 20-ти лет, посетило озарение, приведшее его к вере. Молодость ничуть не подготовила его к этому. В своей книге «Бог есть» он пишет: «Это рассказ не о том, как я пришел к католичеству, но о том, как я к нему не шел и вдруг в нем оказался». По его свидетельству, он рос в исключительной атмосфере полнейшего атеизма, «где вопрос о бытии Божием даже уже и не ставился». Как и у всей его семьи, его помыслы были всецело заняты социализмом, когда, в один прекрасный день, он «встретил Бога».