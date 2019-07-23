Арнольд Фрухтенбаум - Мессианская Христология 

В книге раскрывается содержание того, что богословы называют «мессианской христологией». Попросту говоря, в ней рассматриваются мессианские пророчества еврейских Писаний, которые исполнились в Первое пришествие Мессии. Ортодоксальные евреи, конечно же, не верят, что Мессия придет дважды. Они считают, что придут два Мессии, каждый в свое время.

В основе данных исследований еврейские представления о Мессии. Мы увидим, что все еврейские пророчества исполнились в жизни Иешуа или Иисуса,- по-другому быть и не могло.

Связь между Ветхим и Новым Заветами и природа веры в Ветхом Завете очень часто упрощается - например, нередко используется клише: «ветхозаветные святые ожидали грядущую смерть Христа, тогда как новозаветные верующие ретроспективно смотрели на смерть Христа». Если это так, почему же тогда ученики были так поражены смертью Иисуса? Появилась тенденция читать Ветхий Завет с позиций Нового Завета, которого не существовало в то время. По мере прогрессивного откровения в Священном Писании мы все более убеждаемся в том, что наши знания об отдельных этапах истории Израиля весьма ограничены. Так из Пятикнижия мы не могли получить сведений о том, что Мессия должен был умереть. Это не было известно вплоть до 700 года до н. э., когда об этом возвестил пророк Исайя. В Торе (или Законе) Мессия представлен лишь как Царь и Искупитель, но не как умирающий Спаситель. И неверно полагать, что ветхозаветные святые смотрели в будущее на смерть Мессии, поскольку на протяжении большей части истории в Ветхом Завете люди даже не знали, что это должно произойти. Мы должны очень осторожно подходить к истолкованию ветхозаветной веры, не допуская при этом излишнего упрощения. Другой пример: часто говорят: «Иисус исполнил больше трехсот пророчеств в Свое Первое пришествие». Но те, кто утверждает это сами, даже не могут составить список этих самых пророчеств. В данной книге мы рассмотрим каждое пророчество о Первом пришествии, и их будет гораздо меньше трехсот. Однако исполнившихся пророчеств достаточно, чтобы удостовериться в мессианстве Иисуса.

Др. Арнольд Г. Фрухтенбаум - Мессианская Христология

Керен Ахва Мешихит, Иерусалим, 2007. - 234 с.

Messianic Christology

Dr. Arnold Fruchtenbaum

ISBN 978-965-447-261-6

Арнольд Фрухтенбаум - Мессианская Христология - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЗАКОН

Бытие 3:15 Семя жены

Бытие 22:18 Семя Авраама

Бытие 49:10 Семя Иуды

Числа 23, 24 Предсказания Валаама

Второзаконие 18:15-19 Пророк, подобный Моисею

ПРОРОКИ

Исайя 7:1-17 Рожденный девой

Исайя 8:9-10 Обетование об Эммануиле

Исайя 9:6-7 Сын дан нам

Исайя 11:1-2 Корень Иессеев

Исайя 40:3-5 Предвестник царя

Исайя 42:1-6 Слуга Яхве

Исайя 49:1-13 Разочарование Слуги (Раба)

Исайя 50:4-9 Подготовка к служению

Исайя 52:13-53:12 Страдание Раба

Исайя 61:1-3 Миссия Рабы (Слуги)

Иеремия 23:5-6 Царь Мессия

Михея 5:2 Вифлеем-Ефрафа

Захария 9:9-10 Сидящий на ослике

Захария 11:1-17 Два пастыря

Захария 12:10 Окончательное принятие Мессии

Захария 13:7 Добрый пастырь

Малахия 3:1 Посланник от царя

ПИСАНИЯ

1 Паралипоменон 17:106-14 Завет с Давидом

Псалом 2:7-12 Сын Божий

Псалом 15:1-11 Смерть Мессии

Псалом 21:1-32 Страдание и прославление Мессии

Псалом 79:18 Рука Твоя над мужем десницы Твоей

Псалом 109:1-7 Священник по чину Мелхиседека

Притчи 30:4 Имя Божьего Сына

Книга Даниила 9:1-27 Расчет времени Мессии

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Введение

Множественность внутри единого Божества

Единство Бога

Триединство Бога

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Сыны Божьи

Приложение 2 Раввинистические воззрения на Мессию и истолкование раввинами гл. 53 книги Исайи

Приложение 3 Почему Мессия должен был умереть?

Приложение 4 Законное право Христа на престол Давида

Приложение 5 Начало отсчета семидесяти седьмин

Приложение 6 Как могли узнать мудрецы о рождении Христа?

Приложение 7 Как Новый Завет цитирует Ветхий Завет

Приложение 8 Смерть Иуды Искариота

Приложение 9 Причины неприятия евреями Иисуса

Приложение 10 Таблица Мессианских пророчеств

Арнольд Фрухтенбаум - Мессианская Христология -Введение Для начала, в качестве введения, мы заглянем в Новый Завет, дабы посмотреть, как Иисус и Его ученики относились к этим воззрениям.

Новый Завет

Внимательно изучая Евангелия, мы ясно видим, что смерть Иисуса застала апостолов врасплох. Непонимание всей ситуации было, в основном, связано с отсутствием у них достаточных знаний о предназначении Мессии. Они были абсолютно уверены в том. что Иисус должен победить всех Своих врагов и установить Свое Царство на земле, поскольку были хорошо знакомы только с этим аспектом пророчеств. Но они смогли понять, что Мессии надлежало прийти дважды: в первый раз для того, чтобы пострадать, а потом, много позже, прийти во славе. Цели Его Первого и Второго пришествий — разные.

Раскрывая цель Своего Первого пришествия, Иисус не просит Своих учеников принять все на веру, но Он отсылает их к еврейским Писаниям или Танаху 1, тому, что сегодня называется Ветхим Заветом 2. Один из таких примеров содержится в Евангелии от Луки (Лк. 24:25-27. 44-48):

25 Тогда Он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! 26 Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? 27 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.

44 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. 46 И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день. 47 и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. 46 Вы же свидетели сему.

Здесь, по дороге в Еммаус в одно из Своих явлений ученикам после Своего воскресения Иисус упрекает их за то что они не знали всех древних пророчеств, в том числе тех. которые предсказывали Его страдания и смерть. Они с легкостью восприняли те пророчества, в которых Мессия был представлен как правящий царь, который должен был восстановить Израиль в его прежней славе. Но им очень трудно было поверить и принять пророчества, которые предсказывали страдания и смерть Мессии. Тот факт, что ученики просто обескуражены арестом Иисуса и Его крестной смертью, свидетельствует, по сути, об их неверии. Евангелия свидетельствуют о том, что Иисус начал с закона Моисея, затем перешел к пророчествам, и дальше разбирал все те места в еврейских Писаниях, которые свидетельствовали о Мессии. Он доказал им, таким образом, что Его смерть и воскресение полностью согласовались с Писанием и были неотъемлемой частью Его деяний — и это служило доказательством Его мессианства.

Начиная с самых древних источников вплоть до современных раввинов и еврейских учителей, еврейские Писания или Танах подразделяются на три части: Закон. Пророки и Писания. Мы видим, особенно в Лк. 24:44. что Иисус тоже использует такое деление. Иногда, ссылаясь на Писания, просто называют Псалмы (Псалтырь), поскольку Псалтырь является первой книгой Писаний. Иисус постоянно обращался ко всему Писанию, открывая Своим ученикам все. что было связано с Ним. все. что содержало в себе пророчества о Его Втором, грядущем пришествии, а также пророчества о Его Первом пришествии, которые начинали исполняться в тот момент, когда Иисус говорил об этом. Обращаясь к пророчествам из всех трех частей еврейского Танаха. Иисус смог доказать, что Ему надлежало умереть, быть погребенным и воскреснуть на третий день.

Последователи Иисуса хорошо усвоили этот урок. Позже в Новом Завете уже после воскресения Иисуса мы видим, что ученики постоянно доказывали и удостоверяли мессианство Иисуса, благовествуя язычникам, а также евреям. И делали они это, опираясь на еврейский Танах. Первый такой пример находится в Деяниях (Деян. 8:26-39).

26 А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. 27 Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения. 28 возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исайю. 29 Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. 30 Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исайю, сказал: разумеешь ли. что читаешь? 31 Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. 32 А место из Писания, которое он читал, было сие:

КАК АГНЕЦ, ВЕДЕН БЫЛ ОН НА ЗАКЛАНИЕ, И, КАК ОВЦА, ПРЕД СТРИГУЩИМ ЕГО БЕЗГЛАСЕН. ТАК ОН НЕ ОТВЕРЗАЕТ УСТ СВОИХ. 33 В УНИЧИЖЕНИИ ЕГО СУД ЕГО СОВЕРШИЛСЯ. НО РОД ЕГО КТО РАЗЪЯСНИТ? ИБО ВЗЕМЛЕТСЯ ОТ ЗЕМЛИ ЖИЗНЬ ЕГО.

34 Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом? 35 Филипп отверз уста свои и. начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. 36 Между тем, продолжая путь, они приехали к воде,- и евнух сказал: вот вода что препятствует мне креститься? 37 Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. 38 И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду. Филипп и евнух и крестил его. 39 Когда же они вышли из воды. Дух Святый сошел на евнуха а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь.

Это знаменитая история об эфиопском евнухе, который читал пророчества, содержащиеся в книге Исайи, в 53 главе. Филипп был послан, чтобы объяснить ему значение этого пророчества. В Ис.53:35 читаем, что Филипп благовествовал ему об Иисусе, начав с Исайи 53. Этот отрывок мы позже рассмотрим более подробно, Филипп же смог представить мессианство Иисуса.

Эфиопский евнух был настолько потрясен тем, каким образом пострадал Иисус, и как Он умер, а главное, что это полностью совпадает с описанием Исайей мессианской личности, что в одно мгновение уверовал.

17/09/2014