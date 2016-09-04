Об авторе. Семья Фрухтенбаум, до Второй Мировой войны проживавшая в Германии, с приходом Гитлера к власти переехала в Россию, где и родился в 1943 г. Арнолъд. В 1947 г. отца Арнольда обвиняют в том, что он Нацистский шпион, и семья Фрухтенбаум возвращается в Германию, а в 1951 г. эмигрирует в Соединенные Штаты. В детстве Арнольд получает ортодоксальное воспитание и образование. Но еще в раннем возрасте он знакомится с Мессианскими евреями и начинает читать Библию (Новый Завет), а в 13 лет приходит к выводу, что Ешуа (Иисус) является Мессией (Христом) Его отцу не нравятся такие взгляды сына и он запрещает Арнольду читать Библию (Новый Завет) и встречаться с Мессианскими евреями. Дp. Арнольд Г. Фрухтенбаум - Праздники Израиля The Feasts of Israel Dr. Arnold G. Fruchtenbaum Керен Ахва Мешихит Напечатано в Израиле, ноябрь 2007 ISBN 978-965-447-260-9 Арнольд Г. Фрухтенбаум - Праздники Израиля - Содержание Об авторе Праздник Пасхи I. Введение A.Названия

Б. Библейская практика

Б1. Заклание агнца

Б2. Пасхальная еда

B. Иудейская практика

B1. Время Пасхи

B2. Пасхальный агнец

B3. Квасное

B4. Пресный хлеб

B5. Седер

B6. Агада

B7. Другие обычаи II. Праздник Пасхи в Ветхом Завете III.Праздник Пасхи в Новом Завете А. Простые упоминания

Б. Соблюдение Пасхи Ешуа (Иисусом) IV.Мессианский подтекст A.Мессианский Агнец Божий

Б. Мессия (Христос): Агнец Божий

B.Мессия (Христос) - наша Пасха

Г. Последняя Пасха и первая Вечеря Господня Праздник Опресноков I. Введение А. Название

Б. Библейская практика

В. Иудейская и раввинская практикаргия во время службы в Синагоге II.Праздник Опресноков в Ветхом Завете A.Исход 12:15-20

Б. Исход 23:14-15

B.Левит 23:6-8

Г. Числа 28:17-25

Д. Второзаконие 16:3-4, 8, 16

Е. 2 Паралипоменон 30:23-27

Ж. Ездра 6:21-22 III. Праздник Опресноков в Новом Завете IV. Мессианский подтекст Праздник Первых плодов I. Введение A.Названия

Б. Дата

B.Библейская практика

Г. Иудейская практика II. Праздник Первых плодов в Ветхом Завете А. Левит 23:9-14

Б. Числа 28:26-31 III. Мессианский подтекст А. Исполнение

Б. Время Воскрешения Праздник Недель (Шавуот) I.Введение A.Названия

Б. Библейская практика

B.Иудейская практика II.Праздник недель в законе Моше (Моисея) III. Праздник Недель в Новом Завете IV. Мессианский подтекст A.Деян. 2:1-4: Рождение Церкви

Б. Два возношения

B.Первые плоды V.Заключение Праздник Рош ХаШана I. Введение А. Названия

Б. Библейская практика

В. Соблюдение еврейской традиции II. Рош ХаШана в Танахе A.Левит 23:23-25

Б. Числа 29:1-6

B.Псалом 80:3-4

Г. Ездра 3:1-6

Д. Неемия 8:1-12 III.Использование трубы в Ветхом Завете A.Два ключевых слова

Б. Использование только Шофара

B.Использование только Труа

Г. Использование Шофара и Труа вместе IV.Использование трубы в Новом Завете V.Пророческое и мессианское значение А. Ветхий Завет.

Б. Новый Завет. VI.Исполнение праздника Рош ХаШана А. 1 Фессалоникийцам 4:13-18

Б. 1 Коринфянам 15:50-58

В. Воскрешённое тело Праздник Йом Кипур I.Введение A.Названия

Б. Библейское празднование

B.Современная иудейская практика II.День Искупления в Торе Моше (Моисея) A.Первый отрывок

Б. Второй отрывок

B.Третий отрывок III.Мессианский подтекст у пророков A.Отрывок из книги Ис. 52:13-53:12

Б. Отрывок из книги Ис. 49:5-8

B.Заключения IV.Мессианский подтекст в Писаниях A.Псалом 21

Б. Псалом 109

B.Заключения V.Будущие беды в период «Великой Скорби» VI.Мессианский подтекст в Послании к Евреям A.Послание к Евреям Евр. 4:14-16

Б. Послание к Евреям 5:1-7:28

B.Евреям 8:1-13 - «лучший Завет»

Г. Евреям 9:1-10 - «лучшее Святилище»

Д. Евреям 9:11-10:18

Е. Евреям 13:10-16

Ж. Заключения VII.Исполнение Дня Искупления А. Исполнение

Б. Осия 5:15-6:3

В. Захария 12:10-13:1 Хаг ХаСукот (Праздник Кущей) I.Введение A.Названия

Б. Библейское празднование

B.Современная иудейская практика II.Библейское соблюдение праздника А.Введение

Б. Главные законы

В. Общие законы

Г. Особые законы

Д. Держатель

Е. Символизм III.Современная иудейская практика А. Йом Хашви Шел Арава

Б. Хошана Раба

В. Хаккафот.

Г. Черпание воды

Д. Зажигание свечей

Е. Чтения Священного Писания

Ж. Литургия

3. Хакел

И. Духовный мотив

К. Ханука

Л. Шмини Атцерет.

М. Симхат Тора IV.Праздник Кущей в Торе Моше (Моисея) A.Левит 23:33-36

Б. Левит 23:39-43

B.Исход 23:14-17

Г. Числа 29:12-38

Д. Второзаконие 16:13-16

Е. Второзаконие 31:9-13

Ж. Праздник Кущей у Пророков

3. Праздник Кущей в Писаниях V.Праздник Кущей в Новом Завете A.Иоанн 7:1-9

Б. Иоанн 7:10-52

B.Иоанн 7:53-8:11

Г.Иоанн 8:12-20

Д. Иоанн 8:21-39

Е. Иоанн 9:1-41

Ж. Иоанн 10:1-21 VI. Мессианский подтекст Праздника Кущей A.Неправильное использование Праздника Кущей

Б. Соответствующее применение в этом веке

B.Национальное исполнение Праздника Кущей Праздник Хануки I. Иудейские названия праздника А. Ханука

Б. Хаг ХаУрим II. Пророчества в Книге Пророка Даниила А. Небольшой рог - Антиох Епифан

Б. Антиох IV Епифан III.Историческая основа праздника А. Политический подтекст.

Б. Восстание Маккавеев IV.Иудейская практика А. Законы Хануки

Б. Литургия

В. Различные иудейские обычаи

Г. Другие обычаи и раввинистические обряды... V, Мессианский подтекст А. Иоанна 10:22-39

Б. 1 Иоанна 1:5-9 Пурим - Праздник Жребиев I. Введение А. Названия II. Пурим в Священном Писании А. Описание

Б. Соблюдения и заключения III. Мессианский подтекст IV. Праздник Пурим в иудаизме A.Пост Эстэр (Есфири)

Б. Семь обязательств Пурима

B.Сузы (Шошан) Пурим

Г. Другие законы и обычаи Пурима

Д. Пища Пурима

Е. Обычаи Праздника Пурим

Ж. Игры Праздника Пурим

3. Пародии Праздника Пурим V.Особые «Пуримы» VI.Особенности Пурима и его окончание

Арнольд Г. Фрухтенбаум - Праздники Израиля - Праздник Пасхи

I. Введение. А. Названия.

Во введении первое, что необходимо отметить, это множество существующих названий, наиболее важных из которых всего четыре.

Первое название - «Хаг ХаПесах», что означает «Праздник Пасхи» (Исх. 34:25). Это название подчеркивает роль пасхального агнца, приготовляемого по этому случаю.

Второе название - «Песах», что в переводе с иврита звучит как «Пасха». Оно подчеркивает роль Ангела Смерти и обращает внимание на тот факт, что он прошел мимо иудейских домов, не миновав дома египтян во время десятой казни. Вот источник происхождения праздника: «Песах» (пройти мимо) или Пасха. Второе название имеет четыре оттенка. Во-первых, оно обозначает сам Праздник Пасхи. Во-вторых, иногда название «Пасха» включает в себя как Праздник Пасхи так и Праздник Опресноков, так как на следующий день после Пасхи начинались семь дней празднования Праздника Опресноков. В-третьих, название может обозначать жертвенного агнца, который приносился в жертву на первый день Пасхи в храме. В-четвертых, это название означает пасхальную трапезу, которая среди иудеев известна, как «Седер»; она, пасхальная трапеза, употребляется в первую ночь Пасхи, а, потому, иногда называется Пасхой.

Третье название праздника - «Хаг Авив», что означает «Праздник Весны», так как это первый праздник из цикла весенних праздников. В Израиле есть семь праздников, берущих своё начало в 23-ей главе книги Левит, и которые объединены в две группы. Первая группа или цикл праздников - это четыре праздника, идущих друг за другом через небольшой отрезок времени весной. Затем после долгого перерыва наступает второй цикл праздников, идущих также друг за другом, но уже осенью. Пасха является первым праздником первого цикла, который наступает весной, поэтому иногда Праздник Пасхи называют «Хаг Авив» или Праздник весны.

Четвертое название праздника - «Зман Херутейну», что означает «Время нашего освобождения» или «Время нашей свободы». Это название подчеркивает итог Пасхи: освобождение из рабства.

Б. Библейская практика

Библейская практика состоит из двух главных элементов.

Б1) Заклание агнца.

Агнца, предназначенного для заклания в Пасху, выбирали на десятый день месяца Авив (Нисан). Потом с десятого по четырнадцатый день его тщательно осматривали: нет ли у него пятен и пороков. На четырнадцатый день агнца заклали для пасхального стола. На следующее утро еще один агнец приносился в качестве пасхальной жертвы. Главный момент заклания агнца, согласно Исх. 12:48, состоял в том, чтобы у него не должна была быть сокрушена ни одна кость.

Б 2) Пасхальная трапеза.

Второй особенностью была пасхальная еда, которая, как записано в Исх. 12:8, должна была состоять из трех главных блюд: пасхального агнца, пресного хлеба и горьких трав. Без этого невозможно соблюдение ритуалов, связанных с пасхальной трапезой.

В. Иудейская практика

За многие годы иудейской истории раввины привнесли множество традиций в празднование Пасхи. Мы не будем рассматривать иудейскую практику в деталях, так как их очень много, но коснемся некоторых аспектов.

В1) Время Пасхи.

Пасха наступает в месяце Нисан; раввины очень многое могут рассказать про этот месяц. Например, в течение этого месяца не разрешалось поститься, за исключением одного дня - кануна Пасхи. В соответствии с одной иудейской легендой в первый день этого месяца была воздвигнута скиния.

В 2) Пасхальный агнец.

Во времена Второго храма заклание агнца осуществлялось следующим образом. Выбирался ягнёнок или козлёнок, которого потом приводили в храм, и его приносили в жертву на переднем дворе. Жертвы, состоящие не из ягнёнка или козлёнка, приносились индивидуально, в то время как пасхального агнца всегда приносила группа людей, так как только группа могла съесть всю пасху. Любая группа состояла из всех членов одной семьи без исключения. Если семья была слишком мала, то к ней присоединялись другие так, чтобы одного агнца могло хватить на всех.

Церемония начиналась в полдень четырнадцатого дня Нисана. Все люди, пришедшие со своими жертвоприношениями, делились на три большие группы. Когда первая группа вступала на территорию двора храма, ворота закрывались, и звучал шофар (бараний рог). Как правило, шофар звучал во время приношения вина, но так как в Пасху вино не приносилось, то в рог трубили во время заклания жертв. Израильтяне заклали агнцев, и священники, выстроившиеся в длинные ряды, наполняли золотые или серебряные кубки кровью жертв. Кубки, затем, передавались от священника к священнику, пока не доходили до священника, стоящего у жертвенного алтаря, который брал кубок и одним движением брызгал кровью на подножие алтаря. Далее ему передавали другой кубок с кровью, а пустой он возвращал обратно. На протяжении всей церемонии левиты пели песню, называемую Халлель (Пс. 112-117). Они пели до тех пор, пока не приносилась последняя жертва.

Только что закланная жертва подвешивалась на крючок, с нее снимали шкуру, животное разрезали, чтобы удалить внутренности. Ту часть, которая предназначалась для сожжения на алтаре, вырезали, клали в сосуд и сжигали на алтаре.

Церемония, проводимая для первой группы, повторялась для второй и третьей, пока каждая из групп не получала своего жертвенного агнца, очищенного от крови. Животное относилось домой и целым жарилось, но так, чтобы ни одна кость не была сломана. Животное съедалось после наступления сумерек и все, что оставалось несъеденным, на следующий день сжигалось. Агнца ели как с опресноками, так и с горькими травами, и больше ничего не ели. Иудейский закон запрещал есть что-либо после агнца, а потому десерт не приготовлялся.

Такая система жертвоприношения на Пасху просуществовала до 70 года по Р.Х., после чего она была изменена. В этот год был разрушен храм иудеев, и больше не стало возможным совершать жертвоприношение. Вместо приношения жертв раввины установили молитвенное служение. Практика употребления опресноков и очищение дома от всего квасного сохранилась: Седер или пасхальную трапезу ели с опресноками и горькими травами. Спустя столетия, на протяжении которых развивалась иудейская практика, неквасной хлеб занял главенствующее положение в праздновании Пасхи, так как агнец больше не приносился в жертву Со временем небольшой кусок пресного хлеба, известный как афикоман, ели за пасхальным столом, как символ пасхального агнца. Согласно некоторым иудейским традициям, люди, когда они ели кусочек пресного хлеба, говорили: «В память о пасхальном агнце, которого ели, когда стоял храм».

Другой момент в иудейской практике касался самого пасхального агнца. Законы о Пасхе находились в Законе Моше (Моисея). Из шестисот тринадцати заповедей, данных Моше (Моисеем), шестнадцать имели отношение к Пасхе; четыре из них имели положительный характер, остальные двенадцать - негативный. Пять из заповедей относились к Хагигах или «Второй Пасхе», то есть к пасхальному агнцу, приносимому на заклание утром в Пасху в храм. Иудейский день начинается с заката, поэтому первая ночь любого праздника предшествует первому дню. Отсюда, первая ночь Пасхи предшествует первому дню. В эту ночь каждая иудейская семья съедала пасхального агнца, а в первый день иудеи приносили специальные пасхальные жертвы, что регламентирует пять из шестнадцати заповедей. Оставшиеся одиннадцать заповедей касались пасхального агнца; две заповеди имели позитивный характер, девять - негативный.

Раввины также ввели разного рода правила и указания. Например, появились специальные правила, как нужно закалывать, обжаривать и есть мясо; также правила, касающиеся еды, например, где при этом сидеть, сколько и как нужно есть. Раввины все это предписали соблюдать. Были введены правила на тот случай, если Пасха выпадет на субботу и другие подобные правила.