Фрухтенбаум - 50 уроков Библии
В этом уроке мы обратимся к Писанию (то есть к Ветхому Завету и Новому Завету), чтобы выяснить, что само Писание говорит о себе и в чем его уникальность. Для того, чтобы рассмотреть этот вопрос со всех сторон, мы предлагаем вам взглянуть на четыре основные подтемы :
1. Термины, которыми мы пользуемся, говоря о Писании.
2. Различные отношения к Писанию, сложившиеся в ходе истории.
3. Удивительные факты, связанные с Писанием.
4. Сверхъестественное происхождение Писания.
Доктор Арнольд Фрухтенбаум - Пойди и смотри - 50 уроков Библии
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Доктор Арнольд Фрухтенбаум - Пойди и смотри - 50 уроков Библии - Содержание
- ПРИРОДА БИБЛИИ
- БИБЛИЯ И БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ
- БОГОДУХНОВЕННОСТЬ ПИСАНИЙ
- ВОСЕМЬ БИБЛЕЙСКИХ ЗАВЕТОВ
- ДИСПЕНСАЦИИ (УСТРОЕНИЯ) БОЖЬИ
- ТРИЕДИНСТВО
- БОГ ОТЕЦ
- БОЖЕСТВЕННОСТЬ МЕССИИ
- ВОПЛОЩЕНИЕ
- ВОСКРЕСЕНИЕ МЕССИИ
- ВОЗНЕСЕНИЕ МЕССИИ
- ПОЧЕМУ МЕССИЯ ДОЛЖЕН БЫЛ УМЕРЕТЬ
- РЕЗУЛЬТАТЫ СМЕРТИ МЕССИИ
- ЗАКОН МОИСЕЯ И ЗАКОН МЕССИИ
- РАБОТА МЕССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
- ГОСПОДСТВО МЕССИИ
- СЛУЖЕНИЯ СВЯТОГО ДУХА
- АНГЕЛОЛОГИЯ: ДОКТРИНА ОБ ИЗБРАННЫХ АНГЕЛАХ
- САТАНОЛОГИЯ: УЧЕНИЕ О САТАНЕ
- СОТВОРЕНИЕ АДАМА И ЕВЫ: БЫТ 2:4-25
Доктор Арнольд Фрухтенбаум - Пойди и смотри - 50 уроков Библии - Природа Библии
Наиболее распространенным является термин «Библия». Слово «Библия» происходит от греческого слова «библиос», что означает «свиток» («рулон») или «книга». «Библиос» означало письмена, которые можно было свернуть в рулон, в свиток. В греческом тексте Евангелия от Луки 4:17 использовано это слово - «библиос». Речь в этом стихе идет о свитке (книге) пророка Исайи. При употреблении термина «Библия» прежде всего подчеркивается тот факт, что Писания первоначально пришли к нам в виде свитков, а уже в более поздний исторический период были собраны вместе и приобрели форму книги.
Вторым очень важным и распространенным термином является слово «Писание». Оно происходит от греческого слова «графэй», которое буквально означает «тексты». Этот термин используется как для обычных, так и для священных текстов. В Библии этот термин ется по отношению к книгам, которые считались священными. Авторы этих книг были ведомы Духом при их написании. Например, в книге К Римлянам 3:4 термин «графэй» использован по тотношению к Ветхому Завету (Танах), когда Павел говорит: «как написано...», а затем цитирует Псалом 50:6.
В книге 2-е послание к Тимофею 3:15 сказано: «ты с младенчества знаешь Святые Писания...». Термин Святые Писания употребляется Павлом как синоним понятия Ветхий Завет (Танах). В следующем стихе 3:16 мы вновь встречаемся с тем же термином Писание - «все Писание богодухновенно...». И опять имеется в виду Ветхий Завет. Далее, в книге 2-ое Послание Петра 3:16 то же самое слово «графэй» или Писание, которое использовалось в отношении Ветхого Завета, употреблено апостолом Петром уже по отношению к посланиям апостола Павла. «...как и во всех посланиях, когда он говорит в них об этом, в них есть нечто трудно поддающееся пониманию, что невежды извращают, как и прочие Писания, к собственной своей гибели». Здесь следует отметить, что Петр, у которого были разногласия с Павлом (об этом свидетельствует книга 2-е послание к Галатам), со временем начал осознавать, что послания Павла также можно назвать Писанием, то есть священными текстами, вдохновленными самим Богом. Тот факт, что он использовал тот же самый термин, который использовали иудеи, ссылаясь на Ветхий Завет (Танах), показывает, что Петр признал послания Павла такими же богодухновенными.
Итак, термины Библия, Книга, Свиток, Рулон подчеркивают и определяют понятие формы написания, но при этом обязательным элементом, их объединяющим, должен быть факт, что эти письмена даны нам Богом. А термины Писание, Послания, Письмена и Священные Писания подчеркивают, что эти священные свитки или книги были в действительности вдохновлены Богом.
Спасибо!!