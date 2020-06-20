Наиболее распространенным является термин «Библия». Слово «Библия» происходит от греческого слова «библиос», что означает «свиток» («рулон») или «книга». «Библиос» означало письмена, которые можно было свернуть в рулон, в свиток. В греческом тексте Евангелия от Луки 4:17 использовано это слово - «библиос». Речь в этом стихе идет о свитке (книге) пророка Исайи. При употреблении термина «Библия» прежде всего подчеркивается тот факт, что Писания первоначально пришли к нам в виде свитков, а уже в более поздний исторический период были собраны вместе и приобрели форму книги.

Вторым очень важным и распространенным термином является слово «Писание». Оно происходит от греческого слова «графэй», которое буквально означает «тексты». Этот термин используется как для обычных, так и для священных текстов. В Библии этот термин ется по отношению к книгам, которые считались священными. Авторы этих книг были ведомы Духом при их написании. Например, в книге К Римлянам 3:4 термин «графэй» использован по тотношению к Ветхому Завету (Танах), когда Павел говорит: «как написано...», а затем цитирует Псалом 50:6.