Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фудель - Наследство Достоевского

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Psychology Psychotherapy, Philology Literature

Книга Сергея Иосифовича Фуделя «Наследство Достоевского» представляет собой глубокое духовно-философское эссе, написанное человеком, прошедшим через горнило сталинских лагерей и ссылок. Автор ставит перед собой задачу очистить образ великого писателя от наслоений чисто литературоведческого анализа и представить его как «служителя Слова», чье творчество является живым свидетельством о Христе в обезбоженном мире. Фудель убежден, что главное наследство Достоевского — это не просто литературные приемы или психологизм, а открытый им путь «верующего разума», способного видеть свет Воскресения даже в самых темных безднах человеческого падения.

В содержательной части труда автор сосредотачивается на ключевых узлах духовной биографии и творчества писателя: от «Мертвого дома» до «Братьев Карамазовых». Фудель детально анализирует концепцию «положительно прекрасного человека» на примере князя Мышкина и старца Зосимы, подчеркивая, что идеал Достоевского всегда глубоко укоренен в православной аскетике и литургической жизни Церкви. Особое внимание уделяется теме борьбы с «бесовством» — как в социальном, так и в индивидуальном плане. Автор показывает, что Достоевский пророчески предвидел трагедии XX века, вызванные отступлением от Бога, и предложил единственное лекарство — смирение и всепрощающую любовь, явленную в Личности Иисуса Христа.

Текст написан в удивительно тихом, созерцательном и при этом внутренне напряженном стиле, характерном для «потаенной» духовной литературы советского периода. Сергей Фудель пишет не как отстраненный критик, а как соучастник тех духовных борений, которые описывал Достоевский, что придает его словам особую авторитетность и искренность. Книга служит незаменимым путеводителем для тех, кто ищет в русской классике ответы на предельные вопросы бытия и хочет увидеть за сложными сюжетами романов сияние вечной истины. Это чтение-исповедь, призывающее нас не просто изучать наследство классика, но сделать его частью собственного духовного опыта.

Сергей Иосифович Фудель - Наследство Достоевского

3-е изд., испр. и доп.

М.: Русский путь, 2016. — 340 с.

ISBN 978-5-85887-458-4

Сергей Иосифович Фудель - Наследство Достоевского - Содержание

Л.И. Сараскина - «ДОСТОЕВСКИЙ ЖИЛ С НАМИ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ...»

НАСЛЕДСТВО ДОСТОЕВСКОГО

  • Глава I. ВЛАДЫЧЕСТВУЮЩАЯ ИДЕЯ

  • Глава II. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

  • Глава III. 40-е ГОДЫ И НАЧАЛО «ДВОЙНИКА»

  • Глава IV. ТЮРЬМА И ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

  • Глава V. ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА В СОВРЕМЕННОСТИ

  • Глава VI. ПОИСКИ ПРАВЕДНИКОВ

  • Глава VII. ПРАВЕДНИКИ ЦЕРКВИ

  • Глава VIII. ОБЩЕЕ ДЕЛО

  • Глава IX. ОПТИНА ПУСТЫНЬ

  • Глава X. БОРЬБА ЗА ЦЕРКОВЬ

  • Глава XI. ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВА

  • Глава XII. ОБРЕТЕННЫЙ ПОКОЙ

КОММЕНТАРИИ

Views 57
Rating 5.0 / 5
Added 09.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

