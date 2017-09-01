Настоящее издание призвано как можно точнее воспроизвести публичные выступления Мишеля Фуко. Мы всячески старались представить их в чистом виде. Однако перевод устной речи в письменную форму подразумевает вмешательство издателя: как минимум, нужно ввести пунктуацию и деление на абзацы. Нашим принципом всегда было как можно точнее придерживаться произнесенных лекций.

Мишель Фуко - Психиатрическая власть - Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973—1974 учебном году

Пер. с фр. А. В. Шестакова. — СПб.: Наука, 2007. —450 с.

ISBN 978-5-02-026920-0

Мишель Фуко - Психиатрическая власть - Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973—1974 учебном году - Содержание

Франсуа Эвальд, Алессандро Фонтана. Вместо предисловия

КУРС ЛЕКЦИЙ ЗА 1973—1974 УЧЕБНЫЙ ГОД

Лекция от 7 ноября 1973 г.

Пространство лечебницы и дисциплинарный порядок. — Терапевтическая деятельность и «моральное лечение». — Сцены лечения. — Изменения, вводимые в настоящем курсе по сравнению с «Историей безумия»: 1) от анализа «представлений» к «аналитике власти»; 2) от «насилия» к «микрофизике власти»; 3) от «институциональных установлений» к «диспозициям» власти.

Лекция от 14 ноября 1973 г.

Сцена лечения: Георг III. От «макрофизики господства» к дисциплинарной «микрофизике власти». — Новая фигура безумца. — Краткая энциклопедия сцен исцеления. — Практика гипноза и истерия. — Психоаналитическая сцена; антипсихиатрическая сцена. — Мери Варне в Кингсли-холле. — Обращение с безумием и стратагема истины: Мейсон Кокс.

Лекция от 21 ноября 1973 г.

Генеалогия «дисциплинарной власти». «Власть-господство». Функция-субъект в рамках дисциплинарной власти и в рамках власти-господства. — Формы дисциплинарной власти: армия, полиция, профессионально-техническое образование, мастерская, школа. — Дисциплинарная власть как «нормализующая инстанция». — Технология дисциплинарной власти и образование «индивида». — Возникновение наук о человеке.

Лекция от 28 ноября 1973 г.

Элементы истории дисциплинарных диспозитивов: религиозные братства Средневековья; педагогическая колонизация молодежи; иезуитские миссии в Парагвае; армия; мастерские; рабочие городки. — Формализация дисциплинарных диспозитивов в модели «Паноптикума» Иеремии Бентама. — Семейный институт и возникновение пси-функции.

Лекция от 5 декабря 1973 г.

Лечебница и семья. От лишения прав к принудительному лечению. Разрыв между лечебницей и семьей. —Лечебница, как машина исцеления. — Типология «телесных аппаратов». — Безумец и ребенок. — Оздоровительные дома. —Дисциплинарные депозитивы и семейная власть.

Лекция от 12 декабря 1973 г.

Утверждение ребенка в качестве мишени психиатрического вмешательства. — Больнично-семейная утопия: лечебница в Клермон-ан-Уаз. — От психиатра как «двойственного наставника» реальности и истины (в протопсихиатрических практиках) к психиатру как «агенту интенсификации» реального. — Психиатрическая власть и дискурс истины. — Проблема симуляции и появление истеричек. — Вопрос о зарождении психоанализа.

Лекция от 19 декабря 1973 г.

Психиатрическая власть. — Лечение Франсуа Лере и его стратегические элементы: 1) дисбаланс власти; 2) новое использование языка; 3) внушение потребностей; 4) изречение истины. — Удовольствие от болезни. — Больничный диспозитив.

Лекция от 9 января 1974 г.

Психиатрическая власть и практика «руководства». — Обыгрывание «реальности» в лечебнице. — Лечебница как пространство, определенное медициной, и вопрос о его медицинском/ административном руководстве. — Марки психиатрического знания: а) техника опроса; б) игра лечения и наказания; в) клиническая презентация. — «Микрофизика власти» в лечебнице. — Возникновение пси-функции и невропатологии. — Три судьбы психиатрической власти.

Лекция от 16 января 1974 г.

Пути генерализации психиатрической власти и пси-хиатризация детства. — /. Теоретическая спецификация идиотии. Критерий развития. Возникновение психопатологии идиотии и умственной отсталости. Эдуар Сегюэн: инстинкт и аномалия. — II. Институциональное присоединение идиотии психиатрической властью. «Моральное лечение» идиотов: Сегюэн. Процесс принудительной госпитализации идиотов и стигматизация их как опасных. Обращение к понятию дегенеративности.

Лекция от 23 января 1974 г.

Психиатрическая власть и вопрос об истине: опрос и признание: магнетизм и гипноз; применение наркотиков. — Элементы истории истины: I. Истина-событие и ее формы: судебная, алхимическая и медицинская практики. — II. Переход к технологии доказательственной истины. Ее элементы: а) процедуры расследования; б) учреждение познающего субъекта; в) отход медицины от понятия кризиса; психиатрия и ее устои: дисциплинарное пространство лечебницы, обращение к патологической анатомии; связь между безумием и преступлением. — Психиатрическая власть и истерическое сопротивление.

Лекция от 30 января 1974 г.

Проблема диагноза в медицине и психиатрии. — Место тела в психиатрической нозологии: модель общего паралича. — Судьба понятия кризиса в медицине и психиатрии. — Выпытывание реальности в психиатрии и его формы: I. Опрос и признание. Ритуал клинической презентации. Примечание: «патологическая наследственность» и дегенеративность. — //. Наркотики. Моро де Тур и гашиш. Безумие и сновидение. — III. Магнетизм и гипноз. Открытие «неврологического тела».

Лекция от 6 февраля 1974 г.

Возникновение неврологического тела: Брока* и Дю-шен де Булонь. — Болезни, подлежащие дифференциальной либо абсолютной диагностике. — Модель «общего паралича» и неврозов. — Война с истерией: I. Организация симптоматологического «сценария». —II. Тактика «функционального манекена» и гипноз. Вопрос о симуляции. — III. Невроз и травма. Вторжение сексуального тела.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Жак Лагранж. КОНТЕКСТ КУРСА

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Мишель Фуко - Психиатрическая власть - Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1973—1974 учебном году - Вместо предисловия

Мишель Фуко преподавал в Коллеж де Франс с января 1971 года и до своей кончины в июне 1984 году, за исключением 1977 года, когда ему было предоставлено право воспользоваться полагающимся каждому профессору раз в семь лет отпуском. Его кафедра носила название «Кафедра истории систем мысли».

Она была создана 30 ноября 1969 года по инициативе Жю-ля Вюйемена и по решению общего собрания профессоров Коллеж де Франс вместо кафедры «Истории философской мысли», которой до своей смерти руководил Жан Ипполит. 12 марта 1970 года то же общее собрание избрало Мишеля Фуко на должность профессора новой кафедры. Фуко было 43 года.

2 декабря 1970 года он произнес свою инаугурационную лекцию.

Преподавание в Коллеж де Франс подчиняется особым правилам. Каждый профессор обязан прочесть 26 часов лекций в год (не более половины этого времени может быть отдано семинарам). Каждый год он должен выносить на суд слушателей оригинальное исследование, в связи с чем содержание курсов ежегодно меняется. Посещение лекций и семинаров совершенно свободное; не требуется ни записываться на эти курсы, ни писать итоговую письменную работу. Причем профессор также не волен лишать кого-либо права присутствовать на своих лекциях.4 В уставе Коллеж де Франс сказано, что профессора в нем имеют дело не со студентами, но со слушателями.

Лекции Мишеля Фуко читались по средам с начала января до конца марта каждого года. Аудитория, весьма многочисленная, состояла из студентов и преподавателей, исследователей и просто интересующихся, среди которых было немало иностранцев. Слушатели занимали сразу два амфитеатра Коллеж де Франс. Мишель Фуко часто сетовал на большое расстояние, разделявшее его и «публику», а также на скудные возможности общения, обусловленные формой лекции. Он мечтал о семинаре, в котором шла бы подлинная коллективная работа. В последние годы по окончании лекций он посвящал значительное время ответам на вопросы слушателей.

Вот как передал в 1975 году царившую на этих лекциях атмосферу корреспондент журнала «Nouvel Observateur» Жерар Петижан: «Фуко выходит на арену быстро и целеустремленно, он, словно ныряльщик, рассекает толпу, пробирается к своему стулу, раздвигает магнитофоны, чтобы разложить записи, снимает куртку, включает настольную лампу и, не теряя времени, начинает. Его сильный, внушительный голос распространяют микрофоны, единственная уступка современности в этом зале, который слабо озаряет свет, струящийся из стуковых плафонов. На триста мест приходится пятьсот прижавшихся друг к другу слушателей, довольствующихся малейшим свободным участком. [...] Ни тени ораторских эффектов. Все ясно и чрезвычайно убедительно. Никаких уступок импровизации. У Фуко есть двенадцать часов, чтобы объяснить во время публичных лекций смысл работы, проделанной им за последний год. И он до предела концентрирует материал, используя все поля, как те корреспонденты, которым нужно еще так много сказать, когда лист бумаги заканчивается. 19.15. Фуко прерывается. Студенты устремляются к его столу. Не для того, чтобы поговорить с ним, а чтобы остановить магнитофонную запись. Никаких вопросов. Фуко совершенно один в этой толпе». А вот комментарий самого Фуко: «Нужно было бы обсудить то, о чем я говорил. Иногда, когда лекция не удалась, может хватить пустяка, одного вопроса, чтобы все расставить по местам. Но этот вопрос никогда не звучит. Во Франции эффект группы делает всякую реальную дискуссию невозможной. И поскольку обратной связи нет, лекция театрализуется. Я — словно актер или акробат перед этими людьми. И когда я прекращаю говорить, приходит ощущение тотального одиночества...»