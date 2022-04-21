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Фукуяма, Бродель - Триумф глобализма - Конец истории

Фрэнсис Фукуяма, Фернан Бродель - Триумф глобализма. Конец истории или начало
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science
Фрэнсис Фукуяма (родился в 1952 году) — американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения.
Фукуяма стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек», в которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой всемирного правительства.
Победа либерального глобализма знаменует собой окончание «исторических» конфликтов между государствами: «Фундаментально невоинственный характер либерального общественного строя очевиден в необычайно мирных отношениях, которые страны с таким строем поддерживают друг с другом.
Либеральные демократии демонстрируют мало недоверия или интереса к господству друг над другом. Они придерживаются одинаковых принципов всеобщего равенства и прав, и поэтому у них нет оснований оспаривать легитимность друг друга». Реальная политика (политика с позиции силы, по определению Фукуямы), соответственно, теряет свое значение. Основным источником взаимодействия между либеральными демократиями останется экономика.

Фрэнсис Фукуяма, Фернан Бродель - Триумф глобализма. Конец истории или начало?

(Философский поединок)
М.: Родина, 2018. - 240 с.
ISBN 978-5-907149-37-3

Фрэнсис Фукуяма, Фернан Бродель - Триумф глобализма. Конец истории или начало? - Содержание

Предисловие
Фрэнсис Фукуяма - Мировая либеральная революция
  • Слабость сильных государств
  • Век пессимизма
  • Слабость сильных государств
  • Крах Советского Союза
  • Мировая либеральная революция
  • Пассионарный гнев
  • Универсальное и однородное государство
  • Культура и демократия
  • Корни труда
  • Империи презрения, империи почитания
  • В царстве свободы
  • «Realpolitik»
  • Национальные интересы
  • Тихоокеанский Союз
  • В царстве свободы
  • Свободные и неравные
  • Закат общественной жизни
  • Войны духа
Фернан Бродель - Мировое и периферийное пространства
  • Миры-экономики
  • Пределы пространства
  • Пространственная схема мир-экономики
  • Нейтральные зоны
  • Оболочка и инфраструктура
  • Власть политическая и власть экономическая
  • Империи
  • Войны
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Added 21.04.2022
Author brat christifid
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