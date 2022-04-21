Фукуяма, Бродель - Триумф глобализма - Конец истории
Фрэнсис Фукуяма (родился в 1952 году) — американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения.
Фукуяма стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек», в которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой всемирного правительства.
Победа либерального глобализма знаменует собой окончание «исторических» конфликтов между государствами: «Фундаментально невоинственный характер либерального общественного строя очевиден в необычайно мирных отношениях, которые страны с таким строем поддерживают друг с другом.
Либеральные демократии демонстрируют мало недоверия или интереса к господству друг над другом. Они придерживаются одинаковых принципов всеобщего равенства и прав, и поэтому у них нет оснований оспаривать легитимность друг друга». Реальная политика (политика с позиции силы, по определению Фукуямы), соответственно, теряет свое значение. Основным источником взаимодействия между либеральными демократиями останется экономика.
Фрэнсис Фукуяма, Фернан Бродель - Триумф глобализма. Конец истории или начало?
(Философский поединок)
М.: Родина, 2018. - 240 с.
ISBN 978-5-907149-37-3
Фрэнсис Фукуяма, Фернан Бродель - Триумф глобализма. Конец истории или начало? - Содержание
Предисловие
Фрэнсис Фукуяма - Мировая либеральная революция
- Слабость сильных государств
- Век пессимизма
- Слабость сильных государств
- Крах Советского Союза
- Мировая либеральная революция
- Пассионарный гнев
- Универсальное и однородное государство
- Культура и демократия
- Корни труда
- Империи презрения, империи почитания
- В царстве свободы
- «Realpolitik»
- Национальные интересы
- Тихоокеанский Союз
- В царстве свободы
- Свободные и неравные
- Закат общественной жизни
- Войны духа
Фернан Бродель - Мировое и периферийное пространства
- Миры-экономики
- Пределы пространства
- Пространственная схема мир-экономики
- Нейтральные зоны
- Оболочка и инфраструктура
- Власть политическая и власть экономическая
- Империи
- Войны
No comments yet. Be the first!