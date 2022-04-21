Фрэнсис Фукуяма (родился в 1952 году) — американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения.

Фукуяма стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек», в которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всем мире может свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой всемирного правительства.

Победа либерального глобализма знаменует собой окончание «исторических» конфликтов между государствами: «Фундаментально невоинственный характер либерального общественного строя очевиден в необычайно мирных отношениях, которые страны с таким строем поддерживают друг с другом.

Либеральные демократии демонстрируют мало недоверия или интереса к господству друг над другом. Они придерживаются одинаковых принципов всеобщего равенства и прав, и поэтому у них нет оснований оспаривать легитимность друг друга». Реальная политика (политика с позиции силы, по определению Фукуямы), соответственно, теряет свое значение. Основным источником взаимодействия между либеральными демократиями останется экономика.

Фрэнсис Фукуяма, Фернан Бродель - Триумф глобализма. Конец истории или начало?

(Философский поединок)

М.: Родина, 2018. - 240 с.

ISBN 978-5-907149-37-3

Фрэнсис Фукуяма, Фернан Бродель - Триумф глобализма. Конец истории или начало? - Содержание

Предисловие

Фрэнсис Фукуяма - Мировая либеральная революция

Слабость сильных государств

Век пессимизма

Слабость сильных государств

Крах Советского Союза

Мировая либеральная революция

Пассионарный гнев

Универсальное и однородное государство

Культура и демократия

Корни труда

Империи презрения, империи почитания

В царстве свободы

«Realpolitik»

Национальные интересы

Тихоокеанский Союз

В царстве свободы

Свободные и неравные

Закат общественной жизни

Войны духа

Фернан Бродель - Мировое и периферийное пространства