Фуллер - Кун против Поппера

Стив Фуллер совершает радикальную переоценку исторического спора между Карлом Поппером и Томасом Куном. Автор утверждает, что победа куновской модели «нормальной науки» имела катастрофические последствия для интеллектуальной свободы. В то время как Поппер видел в науке инструмент постоянной критики и самообновления, Кун фактически легитимизировал узкую специализацию и конформизм научного сообщества.

Фуллер анализирует «душу науки» не как абстрактную истину, а как поле битвы за то, кто имеет право определять направление прогресса и нести ответственность за его плоды перед обществом.

Фуллер Стив - Кун против Поппера - Борьба за душу науки

Пер. с англ. Целищева В.В. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023.-272 с.

ISBN 978-5-88373-640-6

Фуллер Стив - Кун против Поппера – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ KUHN VS POPPER. Квантовая эпистемология перманентной революции в науке

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Поиск причин не-(состоявшегося) события

Глава 2. Кун и Поппер

Глава 3. Подозрения Поппера и оправдание Куна

Глава 4. Мы были здесь прежде

Глава 5. Диалектика как пульс научного прогресса

Глава 6. Последнее прости недопониманию

Глава 7. Почему ученые не уважают философов

Глава 8. Так почему же философы науки стоят за науку?

Глава 9. Возвращение подавленного Философы как тори-историки науки

Глава 10. Религиозное подсознание дебатов

Глава 11. Мы верим благодаря свидетельству или решению? Очень краткая история эпистемологии

Глава 12. Университет как отсутствие присутствия дебатов Куна-Поппера

Глава 13. Поппер и Адорно объединенные

Глава 14. Поппер и Адорно разделенные Рационалистские лефтисты, одержимые инсторицизмом

Глава 15. Как быть ответственным за идеи - путь Поппера

Глава 16. Провал теста Поппера на интеллектуальную ответственность Рорти о Хайдеггере

Глава 17. Является ли Томас Кун американским Хайдеггером?

СЛОВАРЬ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЧТЕНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ