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Фуллер - Кун против Поппера

Фуллер - Кун против Поппера
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology

Стив Фуллер совершает радикальную переоценку исторического спора между Карлом Поппером и Томасом Куном. Автор утверждает, что победа куновской модели «нормальной науки» имела катастрофические последствия для интеллектуальной свободы. В то время как Поппер видел в науке инструмент постоянной критики и самообновления, Кун фактически легитимизировал узкую специализацию и конформизм научного сообщества.

Фуллер анализирует «душу науки» не как абстрактную истину, а как поле битвы за то, кто имеет право определять направление прогресса и нести ответственность за его плоды перед обществом.

Фуллер Стив - Кун против Поппера - Борьба за душу науки

Пер. с англ. Целищева В.В. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023.-272 с.

ISBN 978-5-88373-640-6

Фуллер Стив - Кун против Поппера – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ KUHN VS POPPER. Квантовая эпистемология перманентной революции в науке

ВВЕДЕНИЕ

  • Глава 1. Поиск причин не-(состоявшегося) события

  • Глава 2. Кун и Поппер

  • Глава 3. Подозрения Поппера и оправдание Куна

  • Глава 4. Мы были здесь прежде

  • Глава 5. Диалектика как пульс научного прогресса

  • Глава 6. Последнее прости недопониманию

  • Глава 7. Почему ученые не уважают философов

  • Глава 8. Так почему же философы науки стоят за науку?

  • Глава 9. Возвращение подавленного Философы как тори-историки науки

  • Глава 10. Религиозное подсознание дебатов

  • Глава 11. Мы верим благодаря свидетельству или решению? Очень краткая история эпистемологии

  • Глава 12. Университет как отсутствие присутствия дебатов Куна-Поппера

  • Глава 13. Поппер и Адорно объединенные

  • Глава 14. Поппер и Адорно разделенные Рационалистские лефтисты, одержимые инсторицизмом

  • Глава 15. Как быть ответственным за идеи - путь Поппера

  • Глава 16. Провал теста Поппера на интеллектуальную ответственность Рорти о Хайдеггере

  • Глава 17. Является ли Томас Кун американским Хайдеггером?

СЛОВАРЬ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЧТЕНИЕ

УКАЗАТЕЛЬ

Views 335
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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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