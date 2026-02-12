Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фуллер Томас - Небесное и земное

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Philology Literature

Книга «Небесное и земное» представляет собой первое масштабное издание на русском языке трудов выдающегося английского историка, теолога и острослова XVII века Томаса Фуллера. Этот автор, живший в эпоху Английской революции, прославился своим уникальным стилем, в котором глубокая христианская мудрость сочетается с тонким британским юмором и афористичностью. Фуллер обладал редким даром говорить о сложных вопросах веры и морали легко и доступно, за что его высоко ценили Кольридж и Лам.

В данный сборник вошли наиболее значимые произведения мыслителя, включая фрагменты его знаменитых работ «Святое государство и порочное государство», а также его размышления о «добром и злом временах». Тексты Фуллера — это не сухие догматы, а живые портреты человеческих добродетелей и пороков, представленные через призму повседневной жизни. Он исследует гармонию между духовными устремлениями («небесным») и практическими обязанностями человека в миру («земным»).

Издание выпущено в серии Pax Britannica и снабжено подробными комментариями востоковеда и переводчика Андрея Фесюна, который проделал огромную работу по адаптации барочного английского слога для современного читателя. Книга станет открытием для всех любителей классической английской эссеистики, истории и философии.

Томас Фуллер — Небесное и земное

Сост. М. Котова; Пер. с англ. А. Г. Фесюн. - М.: Серебряные нити, 2025. — 514 с.
ISBN 978-5-00165-972-3

Томас Фуллер — Небесное и земное - Содержание

  • Предисловие: Жизненный путь «достойного Томаса Фуллера» и его место в английской литературе.

  • Святое и порочное: Типология человеческих характеров, от образцового суверена до коварного предателя.

  • Добрые помыслы в дурные времена: Краткие молитвы и размышления, написанные во время Гражданской войны в Англии.

  • Афоризмы и сентенции: Собрание мудрых мыслей о браке, дружбе, образовании и религии.

  • Биографические очерки: Исторические портреты выдающихся британцев.

Views 135
Rating
Added 12.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

