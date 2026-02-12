Фуллер Томас - Небесное и земное

Книга «Небесное и земное» представляет собой первое масштабное издание на русском языке трудов выдающегося английского историка, теолога и острослова XVII века Томаса Фуллера. Этот автор, живший в эпоху Английской революции, прославился своим уникальным стилем, в котором глубокая христианская мудрость сочетается с тонким британским юмором и афористичностью. Фуллер обладал редким даром говорить о сложных вопросах веры и морали легко и доступно, за что его высоко ценили Кольридж и Лам.

В данный сборник вошли наиболее значимые произведения мыслителя, включая фрагменты его знаменитых работ «Святое государство и порочное государство», а также его размышления о «добром и злом временах». Тексты Фуллера — это не сухие догматы, а живые портреты человеческих добродетелей и пороков, представленные через призму повседневной жизни. Он исследует гармонию между духовными устремлениями («небесным») и практическими обязанностями человека в миру («земным»).

Издание выпущено в серии Pax Britannica и снабжено подробными комментариями востоковеда и переводчика Андрея Фесюна, который проделал огромную работу по адаптации барочного английского слога для современного читателя. Книга станет открытием для всех любителей классической английской эссеистики, истории и философии.

Сост. М. Котова; Пер. с англ. А. Г. Фесюн. - М.: Серебряные нити, 2025. — 514 с.

ISBN 978-5-00165-972-3

