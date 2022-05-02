Иоанн Фундулис - Гомилетика: Учебное пособие

Данная книга принадлежит перу известного греческого литургиста Иоанна М. Фундулиса (1927-2007) и представляет собой курс лекций, прочитанный им на богословском факультете Фессалоникийского университета в период с 1968 по 1980 г. Книга выдержала несколько переизданий и является единственным трудом автора по гомилетике.

Иоанн М. Фундулис родился на острове Лесбос. Получив школьное образование на малой родине, он продолжил обучение на богословском факультете Афинского университета, который окончил с отличием в 1950 г. Там же он был оставлен помощником профессора археологии Георгия Сотириу. В Афинах Фундулис сотрудничал в качестве молодого специалиста со многими выдающимися профессорами той эпохи, например с Панайотисом Трембеласом, который особо оценил его способности и критический подход. Дальнейшее развитие академической деятельности И. Фундулиса проходило в крупных западных образовательных учреждениях: в Лёвенском католическом университете и Литургическом центре бенедиктинского монастыря Mont Cesar (1956-1959). Слушая лекции в Литургическом институте при Трирском университете, Фундулис в то же время занимался научной работой в Институте литургических исследований «Herwegen» при Лаахском аббатстве Святой Марии (1959-1960).

В1964 г. на богословском факультете Фессалоникийского университета И. Фундулис защитил докторскую диссертацию по теме «Суточное неусыпаемое славословие» под руководством профессора Е. Феодору.

В 1966 г. Иоанн Фундулис представил монографию для получения степени доцента по теме «Литургическая деятельность свт. Симеона Фессалоникийского: вклад в историю и теорию богослужения», после чего был избран доцентом кафедры литургики и гомилетики.

В 1969 г. Фундулис занял должность профессора кафедры литургики и гомилетики богословского факультета, а с 1970 по 1973 г. был его деканом. После разделения факультета профессор Фундулис избрал отделение пастырского и социального богословия и являлся его первым председателем с 1982 по 1984 г.

Почти пятнадцать лет (1989-2003) Фундулис служил богословской науке в качестве директора патриаршего Института патриотических исследований при монастыре Влатадон. В 1994 г., вместе с протоиереем Василием Каллиакманисом, он взял на себя ответственность за возобновление издания православного новостного журнала «'Ορθοδοξία».

Иоанн Фундулис - Гомилетика: Учебное пособие

Перевод с новогреческого игумена Дионисия (Шлёнова)

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. - 242 с.

ISBN 978-5-907449-06-0

Иоанн Фундулис - Гомилетика: Учебное пособие - Содержание

Список сокращений

Предисловие от Издательства Московской духовной академии

Слово к читателю

Введение

Глава первая. История проповеди

Глава вторая. Проповедь и её служитель

Глава третья. Темы и источники проповеди

Глава четвёртая. Жанры проповеди

Глава пятая. Оформление проповеди

Глава шестая. Написание и произнесение проповеди

Приложение I. Тексты

1. Первое послание апостола Павла к Коринфянам (14:1-33)

2. Правила святых апостолов. Канон 58

3. Правила Пято-Шестого Вселенского Собора (Трулльского). Канон 19

4. Правила Пято-Шестого Вселенского Собора (Трулльского). Канон 64

5. Правила Седьмого Вселенского Собора. Канон 2

6. Ориген. Против Цельса 3,39

7. Ориген. Против Цельса 6,57

8. Ориген. Толкование на Послание к Римлянам, книга 9,2 (Рим.12:3 и далее)

9. Свт. Иоанн Златоуст. Слово о священстве 4-е, 3

10. Свт. Иоанн Златоуст. Слово о священстве 4-е, 5-9

11. Свт. Иоанн Златоуст. Слово о священстве 5-е, 1-3,5, 7-8

12. Прп. Исидор Пелусиот. Письмо 65-е (Светлейшему Иераксу)

13. Свт. Симеон, архиепископ Фессалоникийский. Диалог во Христе против разнообразных ересей и обо всех священных обрядах и таинствах Церкви (отрывок)

14. Свт. Симеон, архиепископ Фессалоникийский. О божественной проповеди

Приложение II. Упражнения

Общие соображения

Упражнение 1. История проповеди

Упражнение 2. Современная проповедь

Упражнение 3. Практическое упражнение в проповеди

Библиография

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