Иоанн Фундулис - Гомилетика: Учебное пособие

Фундулис - Гомилетика - Учебное пособие
Данная книга принадлежит перу известного греческого литургиста Иоанна М. Фундулиса (1927-2007) и представляет собой курс лекций, прочитанный им на богословском факультете Фессалоникийского университета в период с 1968 по 1980 г. Книга выдержала несколько переизданий и является единственным трудом автора по гомилетике.
Иоанн М. Фундулис родился на острове Лесбос. Получив школьное образование на малой родине, он продолжил обучение на богословском факультете Афинского университета, который окончил с отличием в 1950 г. Там же он был оставлен помощником профессора археологии Георгия Сотириу. В Афинах Фундулис сотрудничал в качестве молодого специалиста со многими выдающимися профессорами той эпохи, например с Панайотисом Трембеласом, который особо оценил его способности и критический подход. Дальнейшее развитие академической деятельности И. Фундулиса проходило в крупных западных образовательных учреждениях: в Лёвенском католическом университете и Литургическом центре бенедиктинского монастыря Mont Cesar (1956-1959). Слушая лекции в Литургическом институте при Трирском университете, Фундулис в то же время занимался научной работой в Институте литургических исследований «Herwegen» при Лаахском аббатстве Святой Марии (1959-1960).
В1964 г. на богословском факультете Фессалоникийского университета И. Фундулис защитил докторскую диссертацию по теме «Суточное неусыпаемое славословие» под руководством профессора Е. Феодору.
В 1966 г. Иоанн Фундулис представил монографию для получения степени доцента по теме «Литургическая деятельность свт. Симеона Фессалоникийского: вклад в историю и теорию богослужения», после чего был избран доцентом кафедры литургики и гомилетики.
В 1969 г. Фундулис занял должность профессора кафедры литургики и гомилетики богословского факультета, а с 1970 по 1973 г. был его деканом. После разделения факультета профессор Фундулис избрал отделение пастырского и социального богословия и являлся его первым председателем с 1982 по 1984 г.
Почти пятнадцать лет (1989-2003) Фундулис служил богословской науке в качестве директора патриаршего Института патриотических исследований при монастыре Влатадон. В 1994 г., вместе с протоиереем Василием Каллиакманисом, он взял на себя ответственность за возобновление издания православного новостного журнала «'Ορθοδοξία».
Иоанн Фундулис - Гомилетика: Учебное пособие
Перевод с новогреческого игумена Дионисия (Шлёнова)
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2021. - 242 с.
ISBN 978-5-907449-06-0
Иоанн Фундулис - Гомилетика: Учебное пособие - Содержание
Список сокращений
Предисловие от Издательства Московской духовной академии
Слово к читателю
- Введение
- Глава первая. История проповеди
- Глава вторая. Проповедь и её служитель
- Глава третья. Темы и источники проповеди
- Глава четвёртая. Жанры проповеди
- Глава пятая. Оформление проповеди
- Глава шестая. Написание и произнесение проповеди
Приложение I. Тексты
- 1. Первое послание апостола Павла к Коринфянам (14:1-33)
- 2. Правила святых апостолов. Канон 58
- 3. Правила Пято-Шестого Вселенского Собора (Трулльского). Канон 19
- 4. Правила Пято-Шестого Вселенского Собора (Трулльского). Канон 64
- 5. Правила Седьмого Вселенского Собора. Канон 2
- 6. Ориген. Против Цельса 3,39
- 7. Ориген. Против Цельса 6,57
- 8. Ориген. Толкование на Послание к Римлянам, книга 9,2 (Рим.12:3 и далее)
- 9. Свт. Иоанн Златоуст. Слово о священстве 4-е, 3
- 10. Свт. Иоанн Златоуст. Слово о священстве 4-е, 5-9
- 11. Свт. Иоанн Златоуст. Слово о священстве 5-е, 1-3,5, 7-8
- 12. Прп. Исидор Пелусиот. Письмо 65-е (Светлейшему Иераксу)
- 13. Свт. Симеон, архиепископ Фессалоникийский. Диалог во Христе против разнообразных ересей и обо всех священных обрядах и таинствах Церкви (отрывок)
- 14. Свт. Симеон, архиепископ Фессалоникийский. О божественной проповеди
Приложение II. Упражнения
- Общие соображения
- Упражнение 1. История проповеди
- Упражнение 2. Современная проповедь
- Упражнение 3. Практическое упражнение в проповеди
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