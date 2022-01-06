Приветствую Вас уважаемый читатель Именем Господа нашего Иисуса Христа ! Прежде чем мы перейдем непосредственно к рассмотрению темы, хотелось бы поговорить о мотивах и целях данного изложения. Этот труд писался не для того, чтобы очернить светлую память человека Божьего - Уилльяма Марриона Бранхама. Также моим мотивом не является дискредитация брата Бранхама, хотя некоторые могут так подумать. Всё это делается с одной лишь целью, чтобы верующие «в Послании» имели трезвый взгляд на жизнь и учение этого Божьего служителя. Для тех, кто не знаком с упоминаемой фразой, поясню, что происхождение названия «в Послании», имеет прямое отношение к записанным на плёнки проповедям Уилльяма Бранхама, которые рассматриваются как заключительное «Послание» конца времён, дарованное Богом, чтобы открыть все сокрытые тайны и привести людей к восхищающей вере. В свою очередь, сам Уилльям Бранхам представляется как последний истинный пророк со времён первых апостолов, который подобно ветхозаветным пророкам принёс Слово Божье прямо из присутствия Божьего.

Находясь среди последователей «Послания» продолжительное время, я столкнулся с разнообразием движений и учений. Хотя, по сути это должна быть одна единая группа верующих, ведь «Послание» всего одно, а в реальности это далеко не так. В действительности, верующие разбиты на множество разрозненных движений, причём каждое из них считает правильным только своё, в то время как все другие заблуждаются. С годами пришло осознание ошибочности многих учений, проповедуемых в среде групп «в Послании». В то время я полагал, что вся проблема подобных разномнений скрывается за неправильным пониманием сказанного братом Бранхамом. Но к своему удивлению, я обнаружил, что причина всей этой неразберихи не только в разномыслии последователей, но также и в источнике, из которого верующие черпают своё вдохновение. Дело в том, что учение Уилльяма Бранхама не оставалось стабильным и неизменным на протяжении его жизни, но наоборот, в его понимании и проповедях наблюдаются постоянные изменения. К тому же в учении брата Бранхама присутствует большое количество противоречий, которые условно можно разделить на два типа.

Евгений Фёдоров - Объективный взгляд на служение У. Бранхама

Посвящается верующим «В послании», 2021 г.

Евгений Фёдоров - Объективный взгляд на служение У. Бранхама - Содержание