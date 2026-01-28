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Фюдер - Анализ социального окружения

Фюдер - Анализ социального окружения
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational, Sociology Political Science

Практическое руководство Джона Фюдера «Анализ социального окружения» отвечает на один из самых острых вопросов современного христианства: как церкви оставаться актуальной в быстро меняющемся мире? Автор утверждает, что блестящего знания Библии недостаточно, если служитель не знаком с контекстом, культурой и реальными нуждами людей, живущих за порогом храма. Книга призывает христиан стать «экзегетами не только текста, но и города».

Фюдер предлагает системную методику исследования района через ответы на базовые вопросы: Кто здесь живет? Где они собираются? Какие у них мечты и страхи? На примере личного опыта — от дружбы с бездомным «Зеленоглазым» в трущобах Лос-Анджелеса до работы в полиэтнических кварталах Чикаго — автор показывает, как искренний интерес к людям открывает двери для Благой Вести. Книга учит видеть в миграционных процессах и урбанизации не угрозу, а величайшую возможность для служения.

Особую ценность изданию придают практические приложения: готовые образцы опросников для изучения верований жителей, анкеты для университетских городков и примеры этнографических отчетов. Это настольное пособие для пасторов, миссионеров и активных прихожан, которые хотят, чтобы их община стала живым и полезным инструментом трансформации своего города.

Фюдер Д. — Анализ социального окружения: как сделать, чтобы ваша церковь принесла максимум пользы городскому сообществу

СПб.: Библия для всех, 2018. — 192 с.
ISBN 978-5-7454-1477-0

Джон Фюдер — Анализ социального окружения — Содержание

  • Введение: насколько актуальна ваша церковь?

  • Глава 1. Анализ другой культуры: Опыт работы с латиноамериканским сообществом; 10 советов по кросс-культурному анализу.

  • Главы 2–7. Стратегия исследования: «Что?», «Почему?», «Кто?», «Где?», «Когда?» и «Как?». Практические примеры: от молодежного служения до партнерства со школами.

  • ПРИЛОЖЕНИЯ (Инструментарий):

  • 1. Сбор биографических сведений.

  • 2–3. Как составить качественный опрос: категории и примеры вопросов.

  • 4–6. Образцы опросников: мировоззрение, осознанные потребности, студенческая среда.

  • 7. Примеры этнографических отчетов.

Views 234
Rating 5.0 / 5
Added 28.01.2026
Author brat Vadim
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