Практическое руководство Джона Фюдера «Анализ социального окружения» отвечает на один из самых острых вопросов современного христианства: как церкви оставаться актуальной в быстро меняющемся мире? Автор утверждает, что блестящего знания Библии недостаточно, если служитель не знаком с контекстом, культурой и реальными нуждами людей, живущих за порогом храма. Книга призывает христиан стать «экзегетами не только текста, но и города».

Фюдер предлагает системную методику исследования района через ответы на базовые вопросы: Кто здесь живет? Где они собираются? Какие у них мечты и страхи? На примере личного опыта — от дружбы с бездомным «Зеленоглазым» в трущобах Лос-Анджелеса до работы в полиэтнических кварталах Чикаго — автор показывает, как искренний интерес к людям открывает двери для Благой Вести. Книга учит видеть в миграционных процессах и урбанизации не угрозу, а величайшую возможность для служения.

Особую ценность изданию придают практические приложения: готовые образцы опросников для изучения верований жителей, анкеты для университетских городков и примеры этнографических отчетов. Это настольное пособие для пасторов, миссионеров и активных прихожан, которые хотят, чтобы их община стала живым и полезным инструментом трансформации своего города.

Фюдер Д. — Анализ социального окружения: как сделать, чтобы ваша церковь принесла максимум пользы городскому сообществу

СПб.: Библия для всех, 2018. — 192 с.

ISBN 978-5-7454-1477-0

Джон Фюдер — Анализ социального окружения — Содержание