Книга Г. Х. М. «Размышление о Втором пришествии Иисуса Христа» представляет собой глубокое духовное наставление, сосредоточенное на эсхатологических ожиданиях верующего сердца. Автор уходит от сухой академической полемики и вычислений дат, предлагая вместо этого молитвенное созерцание великого события — возвращения Спасителя. Основная мысль произведения заключается в том, что Второе пришествие является «блаженным упованием» Церкви, которое должно формировать повседневную жизнь христианина, его приоритеты и этический облик.

В своих размышлениях автор подчеркивает, что истинное ожидание Христа невозможно без внутреннего очищения и личной святости. Он анализирует библейские призывы к бодрствованию, указывая на то, что готовность к встрече с Господом проверяется не знанием графиков конца времен, а верностью в малом и любовью к Богу. Книга служит тихим, но настойчивым напоминанием о том, что земное странствование временно, и каждый прожитый день приближает верующего к моменту, когда он увидит Христа «лицом к лицу», что должно наполнять душу не страхом суда, а радостью долгожданной встречи.

Dillenburg: GBV, 1990. – 114 с.

Г. Х. М. – Размышление о Втором пришествии Иисуса Христа – Содержание