Габаррон-Гарсия, Флоран - Народная история психоанализа

Вот уже несколько десятилетий, как психоанализ стал по большей части глубоко и откровенно реакционным. В последнее время список его охранительных позиций пополняется всё быстрее, взбираясь всё выше по шкале глупости, невежества и самообмана.

Это началось во времена ажиотажа вокруг вопросов безопасности, когда были заклеймены «молодежные банды в униформах», переставшие уважать «знание» и «авторитет». После легализации договора о совместном проживании и ведении домашнего хозяйства (PACS), а затем гомосексуального брака, усыновления детей в гомосексуальных парах и вспомогательных репродуктивных технологий широкий медийный резонанс получили и другие тезисы, распространяемые некоторыми психоаналитиками: они утверждали, что подорваны сами основы желания и что это означает приближение антропологической катастрофы. Критика «патроцентристского» общества, признание гомосексуального желания и завоевание новых, сопровождающих эти формы признания прав — всё это, если их послушать, предвещает конец самого «человеческого бытия на Земле». Защитники этого апокалиптического взгляда нашли ему новое подтверждение в недавних социально-политических событиях, обильно ими прокомментированных. По их словам, движение #Metoo означает то, что «неофеминизм, не понимающий различий», ведет к созданию больного общества безотцовщины и беспредела, в котором воспитание детей будет обречено на неудачу и на безумие, а культура застрянет в тупике. Затем те же комментарии высказывались по поводу протестов желтых жилетов — некоторые анализировали их в категориях «инфантильного нарциссического всемогущества» и «расторможения влечений к смерти». Государство, увязшее во вседозволенности, давно лишилось, по их мнению, мужского авторитета: дети «большой матери» более не понимают ограничений, необходимых для совместной жизни. Наконец, вот и главный перл в этом цветнике, или великом собрании глупостей: после гендерных исследований ответственным за укрепление тоталитарной мысли, угрожающей «Мышлению» и «нашей Культуре», объявляется «интерсекционистский» подход, обосновавшийся в университете. В то время, когда в публичном пространстве продолжает распространяться расизм, причиной зла, подтачивающего наше общество и угрожающего ему внутренним взрывом, объявляются не социальные неравенства, но идеологическая власть интеллектуалов и университетских ученых деколониального и/или постколониального направления, которые якобы склоняют к коммунитаризму и подготавливают тоталитаризм.

Все эти позиции, надевающие маску показной смелости и отчаянного «противостояния конформизму» — и подчас преподносящие себя в качестве ни много ни мало критики неолиберализма, — обладают, несмотря на все свои расхождения, одной общей чертой: все они выступают против конкретного политического равенства. В действительности, они — не что иное, как свидетельство поколения, ставшего в своей массе охранительным. Поколение это, враждебное и дотошное, яростно сопротивляющееся утверждению новых прав, в культурном плане пессимистическое, а в антропологическом — упадническое, всеми фибрами души ненавидит политическое равенство, которое, по словам некоторых из его светочей, выражает не что иное, как «пожелание смерти»! В своей горячности оно более не может терпеть критики, разоблачающей угнетение, осуществляемое его же собственным миром.

Габаррон-Гарсия, Флоран - Народная история психоанализа

Пер. с франц. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2025. — 208 с. : илл. — 18+

ISBN 978-5-91103-829-8.

Габаррон-Гарсия, Флоран - Народная история психоанализа – Содержание

Введение

I Фрейд смотрит на Восток. Вера Шмидт и психоанализ в Стране Советов

II Вильгельм Райх: от венской поликлиники к берлинскому Сексполу

III Будущее фрейдовского пессимизма

IV Мари Лангер: от Вены 1930-х до Латинской Америки 1970-х

V От каталонской коммуны до клиники Ла Борд

VI Возрождение революционного психоанализа в Германии: опыт Гейдельберга в 1970-е

Заключение. Именем чего является Эрнест Джонс? К другому психоанализу

Виктор Мазин. Флоран Габаррон-Гарсия и народный психоанализ