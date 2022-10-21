Шломо Ибн Габироль - Венец Царствия

В моей молитве благодать И для мужей немалый прок. В ней краткий сказ о чудесах, Которые содеял Бог.

Сию красу моих молитв Венцом я Царствия нарек.

1

Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает.

Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и вечность, и великолепие, и земля, и небесный свод, \ Твое, Господи, царство, и вознесение во главу всего, и обилие, и почет, \ о Тебе творение горнее и дольное свидетельствует: Ты пребудешь, а оно прейдет.

Твоя— мощь, тайну которой не исследует нашей мысли ход, \ ибо Ты намного выше, чем мысли полет. \ Твой — тайник силы, и тайна, и оплот!

Твое — сокрытое имя, которого не ведает мудрость бренная, \ и сила, коей ни на чем поддержана вселенная, \ и способность вывести на свет все сокровенное.

Твоя — милость великая, что над творениями Твоими вершится, \ и благо, что хранимо для тех, кто Тебя страшится.

Твои — тайны, кои не вместит хваление и размышление, \ и жизнь, над которой не властно истребление, \ и возвышенный над всем возвышенным Престол правления, \ и в тайных горних сокрытое селение.

Твое — бытие, в тени света коего стало сущим все сущее, \ то, о котором мы говорили: «мы — в тени его живущие».

Твои — два мира, между которыми Ты поставил границу: \ мир деяний и мир, где воздаяние хранится.

Твое — воздаяние, кое ты сокрыл, дабы для праведников его припасти, \ и увидел Ты, что оно красиво, и стал его блюсти.

Ты — един, глава исчисления любого, \ и смысл всякого дела и слова, \ и всякого строения основа.

Ты — един, и тайна единства Твоего изумляет мудрых сердцами, \ ибо в чем она — не может быть постигнуто мудрецами.

Ты — един, и единство Твое не уменьшится и не прибудет, \ ни в недостатке, ни в избытке не будет.

Ты — един, но не как творение, поддающееся обретению и исчислению, \ ибо не постигнет Тебя изменение и разделение, \ и не описание, и не определение.

Ты един — и, ставя Тебе предел и закон, изнурилась песнь, что я вершу, / потому сказал я: буду наблюдать за путями моими, да языком моим не согрешу.

Ты — един, вознесся Ты и возвысился превыше всего дольнего и нижнего, \ и разве Ты как один, кто может упасть и не может подняться без помощи ближнего?

3

Ты — сущий, но присутствие Твое слухом ушей и зрением ока непостижимо, \ и «каким образом, почему, где» к Тебе неприложимо.

Ты — сущий, но Сам по Себе \ а не из-за другого при Тебе.

Ты — сущий, и Ты был прежде, чем времени начало, \ и пребываешь без того, чтобы место Тебя заключало.

Ты— сущий, и кто постигнет сокровенную тайну Твоего бытия? \ Глубоко, глубоко — кто изыщет, в чем тайна сия?

4

Ты — живый, но не от некоего из времен, \ и не от мига, что известен и определен.

Ты — живый, но не как тварная душа, что живет, дыша, \ ибо Ты — души душа.

Ты— живый, но не как жизнь человека, подобная дуновению, \ и конец его — червь и гниение.