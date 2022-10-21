Шломо Ибн Габироль - Венец Царствия

Габироль - Венец Царствия
В моей молитве благодать И для мужей немалый прок. В ней краткий сказ о чудесах, Которые содеял Бог.
Сию красу моих молитв Венцом я Царствия нарек.
1
Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает.
Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и вечность, и великолепие, и земля, и небесный свод, \ Твое, Господи, царство, и вознесение во главу всего, и обилие, и почет, \ о Тебе творение горнее и дольное свидетельствует: Ты пребудешь, а оно прейдет.
Твоя— мощь, тайну которой не исследует нашей мысли ход, \ ибо Ты намного выше, чем мысли полет. \ Твой — тайник силы, и тайна, и оплот!
Твое — сокрытое имя, которого не ведает мудрость бренная, \ и сила, коей ни на чем поддержана вселенная, \ и способность вывести на свет все сокровенное.
Твоя — милость великая, что над творениями Твоими вершится, \ и благо, что хранимо для тех, кто Тебя страшится.
Твои — тайны, кои не вместит хваление и размышление, \ и жизнь, над которой не властно истребление, \ и возвышенный над всем возвышенным Престол правления, \ и в тайных горних сокрытое селение.
Твое — бытие, в тени света коего стало сущим все сущее, \ то, о котором мы говорили: «мы — в тени его живущие».
Твои — два мира, между которыми Ты поставил границу: \ мир деяний и мир, где воздаяние хранится.
Твое — воздаяние, кое ты сокрыл, дабы для праведников его припасти, \ и увидел Ты, что оно красиво, и стал его блюсти.
Ты — един, глава исчисления любого, \ и смысл всякого дела и слова, \ и всякого строения основа.
Ты — един, и тайна единства Твоего изумляет мудрых сердцами, \ ибо в чем она — не может быть постигнуто мудрецами.
Ты — един, и единство Твое не уменьшится и не прибудет, \ ни в недостатке, ни в избытке не будет.
Ты — един, но не как творение, поддающееся обретению и исчислению, \ ибо не постигнет Тебя изменение и разделение, \ и не описание, и не определение.
Ты един — и, ставя Тебе предел и закон, изнурилась песнь, что я вершу, / потому сказал я: буду наблюдать за путями моими, да языком моим не согрешу.
Ты — един, вознесся Ты и возвысился превыше всего дольнего и нижнего, \ и разве Ты как один, кто может упасть и не может подняться без помощи ближнего?
3
Ты — сущий, но присутствие Твое слухом ушей и зрением ока непостижимо, \ и «каким образом, почему, где» к Тебе неприложимо.
Ты — сущий, но Сам по Себе \ а не из-за другого при Тебе.
Ты — сущий, и Ты был прежде, чем времени начало, \ и пребываешь без того, чтобы место Тебя заключало.
Ты— сущий, и кто постигнет сокровенную тайну Твоего бытия? \ Глубоко, глубоко — кто изыщет, в чем тайна сия?
4
Ты — живый, но не от некоего из времен, \ и не от мига, что известен и определен.
Ты — живый, но не как тварная душа, что живет, дыша, \ ибо Ты — души душа.
Ты— живый, но не как жизнь человека, подобная дуновению, \ и конец его — червь и гниение.
Шломо Ибн Габироль - Венец Царствия
СПб.: Петербургское Воcтоковедение, 2021. — 288 с.
ISBN 978-5-85803-568-8
Шломо Ибн Габироль - Венец Царствия - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
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Биографический очерк
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Философия Ибн Габироля
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Об истории евреев Испании
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Еврейская поэзия предшествующих веков
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О метрике еврейской поэзии Испании
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Формальные особенности еврейской поэзии Испании
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О жанрах еврейской поэзии Испании
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Стиль «бади»
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Мозаичный стиль
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Религиозная поэзия
-
Венец Царствия
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Жанр «Венца Царствия»
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Влияния
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Рифмованная проза
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Структура поэмы
ВЕНЕЦ ЦАРСТВИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ: ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
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Я муж, что препоясался
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Мой голос прерывается от боли
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Мученье зло, недуг мой безнадёжен
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Ты, пожалев того, в чьем сердце горе
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На Высь взирая горнюю
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Смотри, алеет солнце в час вечерний
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Пой песню, о пчела, неспешным ладом
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Коль мимолетна радость молодая
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Коль вожделенна горняя услада
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И сердце пусто, и уму — граница
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Душа, не устрашась и не желая
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Люблю я как единственного, милый
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Шею склонив, и дух мой, и колено
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Шлю я мольбу к Тебе, лишь заблестит восход
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Шаддая, о единственная, денно
-
Шесть лет назначен срок рабу, и он уйдет
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Ожерелье (вступление)
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Отдам я душу в выкуп за оленя
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Амнон я страждущий, прошу призвать Тамар
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Я господин, и песня мне — рабыня
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Уймись и обуздай уста
-
Кто взвесит речь мою противу злата
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И не дивись, что муж, томимый плотью
-
Шмуэль! Хоть умер Бен Лабрат
-
А ты — голубка, лилия Шарона
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Возьми усладу, господин
-
Приник устами я к устам бокала
-
Взревели, как быки, небесны тучи
-
Взгляни, мой друг — похож на сад
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