Бог преобразовывает всякую тварь. Бог возвышает конечное, временное, ставшее, сложившееся и в этом мертвенное, ограниченное до живого, обращенного к вечному, тому, что живет в грядущем, вневременном, неформализуемом, открытом всему и вся... Бог полнит отдельное общим. Бог вводит отдельное в общее соборное бытие. Бог персонифицирует (поддерживает «самовластие» человека) все и вся и в этом дает жизни полноту и целостность.

Бог есть истинная жизнь нашего мира.

Следующая онтологическая интуиция, отчетливо представленная в трудах русских богословов, формулируется так: Бог создал наш мир и не оставил его. Бог пребывает в нашем мире. Бог «сотворил небо и землю... и в них обитает и почивает». «Бог Божеством Своим наполняет небо и землю и весь мир, и ни одного места без Бога быть и существовать не может». Бог присутствует в мире в виде «особенных непосредственных воздействий», удерживающими наше бытие в движении, цель которого ведома лишь «Ему единому».

Присутствие Бога в мире (бытии) предопределяет бесконечные возможности его (мира). Все и вся возможно в нашем из миров, потому как не одни мы в нем, но с Богом. Все и вся может произойти в нашем конечном — временном, становящемся, формализуемом и пр. — мире. Все в нем может открыться, возникнуть, произойти, создаться и пр. Мир может расшириться, углубиться. И главное — все оживает в мире. Все приходит к себе как живому, тому, что стремится к согласию, добру, сознанию себя самого, исканию совестливого бытия и пр.

Все может произойти в мире, если это будет соотноситься с замыслом его Создателя.

Пребывая в мире, Бог востребует от человека (разумной и «самовластной» субстанции) деяний доброй воли. Сотворенный им мир, с одной стороны, есть мир для человека, с другой — по попущению Бога — мир, требующий восстановления.

Мир — для человека. Означает это то, что мир един. У него одна природа. И природа человеческая. Человек — средина нашего мира.

А. А. Гагаев, П. А. Гагаев — Педагогика русской богословской мысли

2-е издание

Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2023. — 191 с.

ISBN 978-5-369-01512-4 (РИОР)

ISBN 978-5-16-011672-3 (ИНФРА-М, печатное издание)

ISBN 978-5-16-104045-4 (ИНФРА-М, онлайн)

Серия: Научная мысль

DOI: 10.12737/l4610

А. А. Гагаев, П. А. Гагаев — Педагогика русской богословской мысли — Содержание