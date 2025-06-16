Гагаев — Педагогика русской богословской мысли
Бог преобразовывает всякую тварь. Бог возвышает конечное, временное, ставшее, сложившееся и в этом мертвенное, ограниченное до живого, обращенного к вечному, тому, что живет в грядущем, вневременном, неформализуемом, открытом всему и вся... Бог полнит отдельное общим. Бог вводит отдельное в общее соборное бытие. Бог персонифицирует (поддерживает «самовластие» человека) все и вся и в этом дает жизни полноту и целостность.
Бог есть истинная жизнь нашего мира.
Следующая онтологическая интуиция, отчетливо представленная в трудах русских богословов, формулируется так: Бог создал наш мир и не оставил его. Бог пребывает в нашем мире. Бог «сотворил небо и землю... и в них обитает и почивает». «Бог Божеством Своим наполняет небо и землю и весь мир, и ни одного места без Бога быть и существовать не может». Бог присутствует в мире в виде «особенных непосредственных воздействий», удерживающими наше бытие в движении, цель которого ведома лишь «Ему единому».
Присутствие Бога в мире (бытии) предопределяет бесконечные возможности его (мира). Все и вся возможно в нашем из миров, потому как не одни мы в нем, но с Богом. Все и вся может произойти в нашем конечном — временном, становящемся, формализуемом и пр. — мире. Все в нем может открыться, возникнуть, произойти, создаться и пр. Мир может расшириться, углубиться. И главное — все оживает в мире. Все приходит к себе как живому, тому, что стремится к согласию, добру, сознанию себя самого, исканию совестливого бытия и пр.
Все может произойти в мире, если это будет соотноситься с замыслом его Создателя.
Пребывая в мире, Бог востребует от человека (разумной и «самовластной» субстанции) деяний доброй воли. Сотворенный им мир, с одной стороны, есть мир для человека, с другой — по попущению Бога — мир, требующий восстановления.
Мир — для человека. Означает это то, что мир един. У него одна природа. И природа человеческая. Человек — средина нашего мира.
А. А. Гагаев, П. А. Гагаев — Педагогика русской богословской мысли
2-е издание
Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2023. — 191 с.
ISBN 978-5-369-01512-4 (РИОР)
ISBN 978-5-16-011672-3 (ИНФРА-М, печатное издание)
ISBN 978-5-16-104045-4 (ИНФРА-М, онлайн)
Серия: Научная мысль
DOI: 10.12737/l4610
А. А. Гагаев, П. А. Гагаев — Педагогика русской богословской мысли — Содержание
- Введение
- 1. Методология осмысления богословских трудов
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2. Философия русского богословия
- 2.1. Онтология русской богословской мысли
- 2.2. Антропология русской богословской мысли
- 2.3. Аксиология русского богословия
- 2.4. Гносеология русского богословия
- 2.5. Психология русского богословия
- 2.6. Эстетика русской богословской мысли
- Драматичность богословской мысли
- Вдохновенность (стояние пред Богом)
- Смиренность и истовость
- Самостояние
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3. Педагогика русской богословской мысли
- 3.1. Учитель
- 3.2. Ученик
- 3.3. Воспитание (и метод)
- 3.4. Образование (и метод)
- Онтология русского взгляда на мироздание
- Антропология русского взгляда на мироздание
- Аксиология русского взгляда на мироздание
- Гносеология русского взгляда на мироздание
- Психология русского взгляда на мироздание
- 3.5. Родители и дети
- 3.6. Русский богословский текст и учительное мышление человека
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4. Русские духовные писатели о воспитании
- 4.1. Святитель Иоанн Златоуст
- 4.2. Митрополит Иларион
- 4.3. Преподобный Сергий Радонежский
- 4.4. Преподобный Нил Сорский
- 4.5. Иосиф Волоцкий
- 4.6. Святитель Димитрий Ростовский
- 4.7. Святитель Тихон Задонский
- 4.8. Святитель Паисий Величковский
- 4.9. А. С. Хомяков
- 4.10. Преподобный Серафим Саровский
- 4.11. Митрополит Филарет Московский
- 4.12. Святитель Феофан Затворник
- 4.13. Святитель Игнатий Брянчанинов
- 4.14. Архимандрит Феодор (Бухарев)
- 4.15. Протопоп Аввакум
- 4.16. Русское старчество
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5. Богословский текст как врачующая душу духовность
- 5.1. Богословский текст как субъектная реальность
- 5.2. Богословский текст как педагогическая реальность
- Заключение
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Приложения
- Православие и наука
- Об изучении основ православной культуры в отечественной школе
- Об основаниях отечественной школы как социокультурного института
- О соотношении религиозного чувства и научного познания (психологический аспект)
- Метод воспитания и образования в православии (тезисы к осмыслению проблемы)
- Литература
Большое спасибо!