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Гагаев — Педагогика русской богословской мысли

Гагаев — Педагогика русской богословской мысли
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Бог преобразовывает всякую тварь. Бог возвышает конечное, временное, ставшее, сложившееся и в этом мертвенное, ограниченное до живого, обращенного к вечному, тому, что живет в грядущем, вневременном, неформализуемом, открытом всему и вся... Бог полнит отдельное общим. Бог вводит отдельное в общее соборное бытие. Бог персонифицирует (поддерживает «самовластие» человека) все и вся и в этом дает жизни полноту и целостность.

Бог есть истинная жизнь нашего мира.

Следующая онтологическая интуиция, отчетливо представленная в трудах русских богословов, формулируется так: Бог создал наш мир и не оставил его. Бог пребывает в нашем мире. Бог «сотворил небо и землю... и в них обитает и почивает». «Бог Божеством Своим наполняет небо и землю и весь мир, и ни одного места без Бога быть и существовать не может». Бог присутствует в мире в виде «особенных непосредственных воздействий», удерживающими наше бытие в движении, цель которого ведома лишь «Ему единому».

Присутствие Бога в мире (бытии) предопределяет бесконечные возможности его (мира). Все и вся возможно в нашем из миров, потому как не одни мы в нем, но с Богом. Все и вся может произойти в нашем конечном — временном, становящемся, формализуемом и пр. — мире. Все в нем может открыться, возникнуть, произойти, создаться и пр. Мир может расшириться, углубиться. И главное — все оживает в мире. Все приходит к себе как живому, тому, что стремится к согласию, добру, сознанию себя самого, исканию совестливого бытия и пр.

Все может произойти в мире, если это будет соотноситься с замыслом его Создателя.

Пребывая в мире, Бог востребует от человека (разумной и «самовластной» субстанции) деяний доброй воли. Сотворенный им мир, с одной стороны, есть мир для человека, с другой — по попущению Бога — мир, требующий восстановления.

Мир — для человека. Означает это то, что мир един. У него одна природа. И природа человеческая. Человек — средина нашего мира.

А. А. Гагаев, П. А. Гагаев — Педагогика русской богословской мысли

2-е издание
Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2023. — 191 с.
ISBN 978-5-369-01512-4 (РИОР)
ISBN 978-5-16-011672-3 (ИНФРА-М, печатное издание)
ISBN 978-5-16-104045-4 (ИНФРА-М, онлайн)
Серия: Научная мысль
DOI: 10.12737/l4610

А. А. Гагаев, П. А. Гагаев — Педагогика русской богословской мысли — Содержание

  • Введение
  • 1. Методология осмысления богословских трудов
  • 2. Философия русского богословия
    • 2.1. Онтология русской богословской мысли
    • 2.2. Антропология русской богословской мысли
    • 2.3. Аксиология русского богословия
    • 2.4. Гносеология русского богословия
    • 2.5. Психология русского богословия
    • 2.6. Эстетика русской богословской мысли
    • Драматичность богословской мысли
    • Вдохновенность (стояние пред Богом)
    • Смиренность и истовость
    • Самостояние
  • 3. Педагогика русской богословской мысли
    • 3.1. Учитель
    • 3.2. Ученик
    • 3.3. Воспитание (и метод)
    • 3.4. Образование (и метод)
    • Онтология русского взгляда на мироздание
    • Антропология русского взгляда на мироздание
    • Аксиология русского взгляда на мироздание
    • Гносеология русского взгляда на мироздание
    • Психология русского взгляда на мироздание
    • 3.5. Родители и дети
    • 3.6. Русский богословский текст и учительное мышление человека
  • 4. Русские духовные писатели о воспитании
    • 4.1. Святитель Иоанн Златоуст
    • 4.2. Митрополит Иларион
    • 4.3. Преподобный Сергий Радонежский
    • 4.4. Преподобный Нил Сорский
    • 4.5. Иосиф Волоцкий
    • 4.6. Святитель Димитрий Ростовский
    • 4.7. Святитель Тихон Задонский
    • 4.8. Святитель Паисий Величковский
    • 4.9. А. С. Хомяков
    • 4.10. Преподобный Серафим Саровский
    • 4.11. Митрополит Филарет Московский
    • 4.12. Святитель Феофан Затворник
    • 4.13. Святитель Игнатий Брянчанинов
    • 4.14. Архимандрит Феодор (Бухарев)
    • 4.15. Протопоп Аввакум
    • 4.16. Русское старчество
  • 5. Богословский текст как врачующая душу духовность
    • 5.1. Богословский текст как субъектная реальность
    • 5.2. Богословский текст как педагогическая реальность
  • Заключение
  • Приложения
    • Православие и наука
    • Об изучении основ православной культуры в отечественной школе
    • Об основаниях отечественной школы как социокультурного института
    • О соотношении религиозного чувства и научного познания (психологический аспект)
    • Метод воспитания и образования в православии (тезисы к осмыслению проблемы)
  • Литература
Views 188
Rating 4.8 / 5
Added 16.06.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.8/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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