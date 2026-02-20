Книга «Приоткрытая дверца» Ирины Галактиной — это сборник глубоких, лиричных и очень личных рассказов, которые приоткрывают перед читателем внутренний мир верующего человека. Автор приглашает нас заглянуть в те уголки души, где происходят самые важные встречи — встречи человека с Богом, совестью и подлинной любовью. Истории, собранные в книге, отличаются простотой изложения, но за этой простотой скрываются важные духовные истины и ответы на вечные вопросы.
В своих рассказах Ирина Галактина часто обращается к темам детства, семейных ценностей и Божьего промысла в повседневной жизни. Она мастерски описывает моменты, когда через обыденные события — случайную встречу, доброе слово или природную красоту — вдруг пробивается свет вечности. «Приоткрытая дверца» — это метафора надежды; автор показывает, что Бог всегда оставляет возможность для возвращения, исцеления и прощения, стоит лишь человеку проявить немного искреннего желания и веры.
Книга наполнена тихой радостью и утешением. Она помогает читателю заметить «чудеса в решете» — те малые благословения, которые мы часто пропускаем в спешке. Произведение Ирины Галактиной напоминает нам о том, что христианство — это не только свод правил, но прежде всего живые, теплые отношения с Отцом, Который всегда ждет у той самой дверцы.
Ирина Галактина - Приоткрытая дверца
Санкт-Петербург: Издательство «Мирт», 2022. – 112 с.
ISBN 978-5 -88869-344-5
Ирина Галактина - Приоткрытая дверца – Содержание
Предисловие
Часть I
Как я готовилась умирать
Детство
Уже не детство
Философская глава
Перемены
Особая глава
Заключение
Часть II
Снова за перо
Дорога к счастью
И снова воспоминания детства
Я говорю «до свидания»
