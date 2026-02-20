Книга «Приоткрытая дверца» Ирины Галактиной — это сборник глубоких, лиричных и очень личных рассказов, которые приоткрывают перед читателем внутренний мир верующего человека. Автор приглашает нас заглянуть в те уголки души, где происходят самые важные встречи — встречи человека с Богом, совестью и подлинной любовью. Истории, собранные в книге, отличаются простотой изложения, но за этой простотой скрываются важные духовные истины и ответы на вечные вопросы.

В своих рассказах Ирина Галактина часто обращается к темам детства, семейных ценностей и Божьего промысла в повседневной жизни. Она мастерски описывает моменты, когда через обыденные события — случайную встречу, доброе слово или природную красоту — вдруг пробивается свет вечности. «Приоткрытая дверца» — это метафора надежды; автор показывает, что Бог всегда оставляет возможность для возвращения, исцеления и прощения, стоит лишь человеку проявить немного искреннего желания и веры.

Книга наполнена тихой радостью и утешением. Она помогает читателю заметить «чудеса в решете» — те малые благословения, которые мы часто пропускаем в спешке. Произведение Ирины Галактиной напоминает нам о том, что христианство — это не только свод правил, но прежде всего живые, теплые отношения с Отцом, Который всегда ждет у той самой дверцы.

Ирина Галактина - Приоткрытая дверца

Санкт-Петербург: Издательство «Мирт», 2022. – 112 с.

ISBN 978-5 -88869-344-5

Ирина Галактина - Приоткрытая дверца – Содержание

Предисловие

Часть I

Как я готовилась умирать

Детство

Уже не детство

Философская глава

Перемены

Особая глава

Заключение

Часть II