Гальцин - Протея

В этой книге под «современным язычеством» будет пониматься комплекс религиозных и духовных идентичностей и практик Нового и новейшего времени. В русскоязычном публичном пространстве этот феномен чаще всего определяется термином «неоязычество», который (совершенно справедливо) подчеркивает современный, новаторский и революционный характер подобных практик и идентичностей, одновременно дистанцируя «современное культурное явление» от того (якобы «настоящего») язычества, под которым понимаются либо уже не существующие религиозности (античная, древнегерманская, древнеславянская и проч.), либо чужие практики и воззрения. Русскоязычному читателю лучше всего известно современное славянское язычество (иногда под именем «родноверие»), притом зачастую благодаря освещению этого феномена средствами массовой информации в скандально-сенсационном ключе, нередко согласно определенной политико-религиозной повестке дня. В настоящей книге предпринимается попытка взглянуть на современное язычество, существующее сегодня по всей Земле, как на единую современную религиозность, обладающую своей спецификой и своей непростой и долгой историей.

Дмитрий Гальцин - Лики Протея: история современного язычества как религиозной идентичности

под общ. ред. Д. М. Ильиной. — СПб.: Издательство РХГА, 2020. — 296 с.

Серия «Ариадна». Научные исследования эзотеризма и мистицизма. Вып. 5.

ISBN 978-5-907309-10-4

Дмитрий Гальцин - Лики Протея: история современного язычества как религиозной идентичности - Содержание

1. Вместо введения: рождение язычества

2. Современное язычество как религиозная идентичность и поле академического изучения

3. Синкретическое язычество

Синкретическое язычество от поздней античности до XVIII в

Друидизм ХѴІІІ-ХХІ вв

Англо-американское синкретическое язычество 1960-х — 1970-х гг. и складывание языческой идентичности

Языческая идентичность (1990-е — 2000-е гг.) и межконфессиональная активность язычников

4. Реконструкционистское язычество

Становление германского язычества. Фёлькиш

Послевоенное германское язычество. Асатру

Реконструкционизм и его границы. Культурная апроприация

5. Мистические и протестные течения в современном язычестве XXI в

Религиозный политеизм

Языческая апокалиптика

Личное служение богам

Полемика о гендере в западном язычестве

Послесловие: комментарий к эпиграфу

Список источников и литературы

Именной указатель

Summary

Содержание