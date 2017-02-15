Галеви - Сефер гa-кузари - Книга хазара - Чейсовская коллекция
Меня спросили, какие доводы есть у меня против спорящих с нами философов и богословов других религий, а также против отщепенцев, спорящих со многими [евреями]. И я вспомнил то, что слышал из доказательств [еврейского] мудреца, который был у царя Хазарии, принявшего еврейскую веру около четырехсот лет [тому назад]. Как засвидетельствовано и сказано в книгах хроник, несколько раз у него было видение, как будто ангел разговаривает с ним и говорит ему: “Твое намерение угодно пред Богом, но твои действия неугодны”. Он был очень старателен в обрядах хазарской религии, вплоть до того, что сам нес службу в святилищах и сам приносил жертвоприношения с чистым сердцем и совершенными намерениями. И как ни старательно он совершал эти действия, ночью вновь являлся ангел и говорил ему: “Твое намерение угодно, а действия неугодны”. И это привело к тому, что он начал исследовать другие религии и секты, и в конце концов он и множество других хазар перешли в еврейскую веру.
И многие из доводов того мудреца удовлетворяют меня и соответствуют моему мнению. Поэтому я посчитал нужным привести эти доводы такими, какими они были, “а мудрые поймут”.
Говорят, что хазарский царь, увидев в своем сне, что его намерение угодно пред Богом, а действия — неугодны, и получив в этом сновидении повеление найти действие, угодное пред Богом, спросил мнение философа на этот счет.
Рабби Йегуда Галеви - Сефер гa-кузари - Книга хазара - Книга ответа и доказательства по поводу унижаемой веры
Рабби Йегуда Галеви; перевод [с иврита и арабского], примечания и вступительная статья Ицхака Стрешинского
М.: Книжники ; Текст, — 2009. — 432 с. — (Чейсовская коллекция).
ISBN 978-5-9953-0046-5 ("Книжники")
ISBN 978-5-7516-0845-З ('Текст")
Рабби Йегуда Галеви - Сефер гa-кузари - Книга хазара - Книга ответа и доказательства по поводу унижаемой веры - Содержание
Биография рабби Йегуды Галеви в свете исследований хх века "Книга ответа и доказательства по поводу унижаемой веры" и ее переводы
О нашем переводе
СЕФЕР ГА-КУЗАРИ
Глава I Глава II Глава III Глава IV Глава V Заключение книги
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Выдержки из еврейско-хазарской переписки в X веке
- О еврейско-хазарской переписке, ее участниках и издателях
- Отрывок из письма Хасдая ибн Шапрута
- Отрывок из ответного письма хазарского царя Йосефа
Названия книг Танаха
Еврейский календарь
Глоссарий
Еврейские авторы, упомянутые в примечаниях
Указатель имен
Избранная библиография
Рабби Йегуда Галеви - Сефер гa-кузари - Книга хазара - Книга ответа и доказательства по поводу унижаемой веры - Биография рабби Йегуды Галеви в свете исследований ХХ века
О жизни рабби Йегуды Галеви - великого еврейского мыслителя, поэта, врача - до первой половины двадцатого века было известно немного. Историки и исследователи пытались восстановить подробности его биографии на основе сведений, содержащихся в его произведениях и в произведениях его современников, немногочисленной сохранившейся переписки с его друзьями и знакомыми, а также на основе народных преданий. Сейчас мы располагаем более достоверными и точными данными, хотя и в наше время остались вопросы, на которые невозможно дать исчерпывающие ответы, и можно лишь строить предположения. Среди тех, благодаря кому у нас появилась достоверная информация о жизни и деятельности рабби Йегуды Галеви, особое место занимают три израильских исследователя хх века: профессор Хаим Ширман (1904-1981), профессор Шломо-Дов Гойтейн (1900-1985) и профессор Эзра Флейшер (1928-2006).
Профессор Хаим Ширман впервые попытался восстановить жизненный путь рабби Йегуды Галеви в своей знаменитой статье "Жизнь Йегуды Галеви", опубликованной в 1938 году в ежеквартальном журнале "Тарбиц", посвященном научным исследованиям в области иудаизма. В своих более поздних работах он не раз возвращался к этой теме, внося исправления и дополнения в свете новых исследований.[1] Профессор Шломо-Дов Гой-тейн, известный израильский востоковед, исследовал и публиковал материалы Каирской генизы, среди которых он обнаружил материалы, проливающие свет на жизнь и деятельность рабби Йегуды Галеви. Среди них были и письма, написанные самим великим поэтом и мыслителем. Исследования на эту тему были опубликованы профессором Гойтейном в журнале "Тарбиц" и в других периодических изданиях и книгах.[2] Профессор Эзра Флейшер, ученик профессора Хаима Ширмана, продолжил путь упомянутых выше ученых. На основании опубликованных ими материалов и работ он сделал ряд важных выводов и открытий, касающихся биографии и творчества рабби Йегуды Галеви. Вместе с профессором Моше Гилем (р. в 1921 г.) профессор Эзра Флейшер выпустил капитальное исследование "Йегуда Галеви и люди его круга" (Иерусалим, 2001 г.), в котором опубликованы и прокомментированы 55 материалов Каирской генизы, и подводится итог всему, что известно на данный момент о биографии рабби Йегуды Галеви. Приведенные здесь биографические данные основываются на упомянутых выше исследованиях.
Рабби Йегуда бен Шмуэль Галеви (Ригаль), называемый по-арабски Абульхасан Аль-Лави, родился не позже 1075 года.[3] До X. Ширмана исследователи считали дату его рождения более поздней и называли местом его рождения Толедо.[4] Основанием того, что местом его рождения считали именно этот город, является упоминание имен рабби Йегуды Галеви и известного комментатора Танаха, мыслителя и поэта р. Авраг ама ибн Эзры (1089-1164) в одном из произведений р. Моше ибн Эзры. Согласно написанному в одних рукописях р. Моше ибн Эзры, можно предположить, что оба они из Толедо, а согласно написанному в других - из Туделы. X. Ширман считал, что правильнее - из Туделы, и кроме того, известно, что р. Аврагам ибн Эзра был уроженцем Туделы.
Однако, основываясь на произведениях р. Моше ибн Эзры и самого рабби Йегуды Галеви, можно прийти к выводу, что Галеви был уроженцем христианской Испании, тогда как и Толедо, и Тудела около 1075 года были под властью мусульман. Ширман делает предположение, что Йегуда Галеви еще в раннем возрасте перебрался в христианскую часть Испании и рос там и поэтому считался выходцем из христианской части. По мнению Э. Флейшера, р. Аврагам ибн Эзра и р. Йегуда Галеви не были уроженцами одного города, и р. Моше ибн Эзра имел в виду не то, что они оба родились в Туделе (или Толедо), а то, что они жили там. На основании этого Флейшер считает, что рабби Йегуда Галеви родился не в Туделе, а в христианской Испании, в городе, название которого нам неизвестно.
В то время культурный центр еврейства был в Андалусии, в мусульманской Испании, и Йегуда Галеви направился туда в юном возрасте. Еще когда он жил в христианской части, он отправил послание в стихотворной форме жившему в мусульманской Испании поэту и философу рабби Моше ибн Эзре, на которого оно произвело впечатление. Ибн Эзра написал Галеви ответное стихотворение-послание и пригласил юного поэта к себе. Ответ пришел к Йегуде Галеви, когда он уже добрался до Андалусии. Там, в компании других поэтов, ему удалось написать стихотворение, воспроизводящее по своему строению и рифмовке стихотворное произведение поэта р. Йосефа ибн Цадика. Это свое стихотворение Галеви посвятил пригласившему его р. Моше ибн Эзре и послал его ему в Гранаду. Их встреча в Гранаде состоялась до 1090 года. Рабби Йегуда Галеви посвятил рабби Моше ибн Эзре не менее двенадцати своих стихов. Он также поддерживал отношения с его братьями, особенно со старшим - Ицхаком ибн Эзрой, и познакомился с известными поэтами того времени. Рабби Йегуда Галеви покинул Гранаду, по-видимому, еще до вторжения туда в 1090 году приверженцев мусульманской секты Альморавидов (на арабском аль-мурабитин), после которого положение евреев Андалусии ухудшилось.
[1] Упомянем некоторые исследования профессора X. Ширмана о жизни и деятельности рабби Йегуды Галеви. Статьи: "Жизнь Йегуды Галеви", Тарбиц, № 9 (1938) и "Где родился Йегуда Галеви?", Тарбиц, № ю (1939)- Статья о жизни рабби Йегуды Галеви была опубликована заново, с изменениями и добавлениями в свете исследований Ш.-Д. Гойтейна, в первом томе сборника "К истории еврейской поэзии и драмы" (Иерусалим, 1979). Новые данные о рабби Йегуде Галеви содержатся также в книге X. Ширмана "История еврейской поэзии в средневековой Испании" (Иерусалим, 1995), дополненной и изданной после его смерти Э. Флейшером.
[2] Отметим некоторые исследования профессора Ш.-Д. Гойтейна о жизни и деятельности рабби Йегуды Галеви. Статьи: "Последняя история в жизни рабби Йегуды Галеви в свете документов генизы", "Рабби Йегуда Галеви в Испании в свете документов генизы", Тарбиц, № 24 (1955), "Автографы, написанные рукой рабби Йегуды Галеви", Тарбиц, № 25 (1956), "Прибыл ли рабби Йегуда Галеви к берегу Эрец-Исраэль?", Тарбиц, № 46 (i977)>
"Биография Йегуды Галеви в свете документов генизы", в кн.: "Йегуда Галеви: избранные критические статьи о его творчестве" (Тель-Авив, 1988). Профессор Гойтейн подводит итог своим исследованиям о рабби Йегуде Галеви в обобщающем историческом труде на английском "Средиземноморское общество" (Беркли-Лос-Анджелес-Лондон, 1988).
[3] Эта дата рождения установлена согласно биографии старшего современника рабби Йегуды Галеви, поэта и философа р. Моше ибн Эзры (ок. 1055 - ок. 1135)- Согласно принятой хронологии, рабби Моше ибн Эзра оставил Гранаду в 1090 году, и известно, что рабби Йегуда Галеви находился у него до этого. Трудно представить, что Галеви прибыл в Гранаду до того, как ему исполнилось 15 лет.
[4] Так, в "Еврейской энциклопедии" Брокгауза и Ефрона сообщается, что рабби Йегуда Галеви "родился в Южной Кастилии, в Толедо, между 1080-1086 годами (первая дата указана Гейгером и Гаркави, вторая С. Рапопортом и др.)". С. Дубнов пишет, что рабби Йегуда Галеви "родился в Толедо, около того времени, когда этот город был завоеван христианской Кастилией (1085)". ("История евреев в Европе", т. i, с. 261.)
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