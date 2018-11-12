Имя священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, расстрелянного в 1922 году по приказу богоборческой власти, для жителей Санкт-Петербурга имеет особое значение. Это имя одного из самых близких по времени наставников нашего спасения. На нем, богомудром кормчем корабля Петроградской епархии Русской Православной Церкви, достойно встретившем натиск бурного революционного времени, сбылись слова св. апостола Павла: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8, 28).

Святителю пришлось возглавить Петроградскую Епархию в условиях, когда Церковь в одночасье была лишена всего: имущественных и юридических прав, казенных ассигнований, а главное, оказалась в условиях жесточайших преследований. Однако в тот короткий период (1918-1921) в условиях отделения от государства Церковь — среди кровавых на нее гонений — обрела внутреннюю духовную свободу первых веков христианства. Владыка не уставал повторять своей пастве: «К свободе призваны вы, братие, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти; но любовию служите друг другу» (Гал. 5,13). И в Петрограде, под омофором митрополита Вениамина, эта свобода принесла плод сторицей: и на приходском уровне, и в области духовного просвещения и богословского образования, и в деле объединения духовенства и мирян. Потому исторический опыт церковной жизни города на Неве в «Вениаминовскую эпоху» поистине бесценен. Не менее назидательно и письменное наследие митрополита Вениамина — выдающегося педагога, церковного администратора, проповедника и молитвенника.

В годину, когда большевикам удалось соблазнить и увлечь массы своими лживыми лозунгами, Петроградский святитель «лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение» (Евр. 11, 25). Многие десятилетия печать клеветы и забвения скрывала его кристально чистый образ. Слава Богу, это время ушло в невозвратное прошлое. Теперь, когда Церкви вновь предоставлена свобода, перед каждым встает задача принести «достойный плод покаяния» (Мф. 3, 8). Откликнемся же на призыв священномученика митрополита Вениамина «действовать, работать, не покладая рук», принимая «посильное и возможное, но деятельное и живое участие в жизни приходской, служа общему делу приходскому и живя его интересами».

Александр Константинович Галкин, Александр Александрович Бовкало - Избранник Божий и народа - Жизнеописание священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского СПб.: «Блокадный Храм», 2006. - 384 с: ил.

Александр Галкин, Александр Бовкало - Избранник Божий и народа - Жизнеописание священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского - Содержание

Предисловие

ИЗ РОДА КАЗАНСКИХ

ГОДЫ УЧЕНИЯ В ОЛОНИИ Первая школа В Олонецкой духовной семинарии

СТУДЕНТ-ПРОПОВЕДНИК

ПЕДАГОГ И ВОСПИТАТЕЛЬ

ВО ГЛАВЕ ДУХОВНОЙ ШКОЛЫ Ректор Самарской семинарии Ректор Санкт-Петербургской семинарии

НЕУТОМИМЫЙ ЕПИСКОП

ИЗБРАНИЕ НА СТОЛИЧНУЮ КАФЕДРУ

НА СОБОРЕ И С ПАСТВОЙ

ПЕРВЫЕ ГОНЕНИЯ

НА ПЕТРОГРАДСКУЮ ЦЕРКОВЬ

ПАСХА 1918-го

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ И ОБЩЕЦЕРКОВНЫЕ ТРУДЫ

ПРОСВЕЩЕНИЕ БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ

«НЕ СТЫДИСЬ, НО ПРОСЛАВЛЯЙ БОГА ЗА ТАКУЮ УЧАСТЬ»

В СОНМЕ СВЯТЫХ НОВОМУЧЕННИКОВ

Основные даты жизни, деятельности и прославления священномученика митрополита Вениамина (Казанского) Именной указатель Александр Галкин, Александр Бовкало - Избранник Божий и народа - Жизнеописание священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского - Из рода казанских

Священномученик митрополит Вениамин, в миру Василий Павлович Казанский, происходил из старинного духовного рода, который удалось пока проследить с конца XVIII века. Представители рода Казанских служили в местностях, ныне разделенных границами Карелии, Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей. По дореволюционному административно-территориальному делению весь этот край вокруг Онежского озера составлял Олонецкую губернию (Оло-нию) с центром в Петрозаводске.

Прадед святителя, пономарский сын Феодор Матвеев, был произведен в 1794 году митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Гавриилом (Петровым) в пономари к Казанской пустыни Вытегорского уезда Олонецкой губернии. Ее деревянный шатровый храм одиноко стоял на полпути между Каргополем и Вытегрой. Постоянных прихожан здесь никогда не имелось, но икона Казанской Божией Матери, принесенная еще монахами, основателями пустыни, привлекала в храм богомольцев. К.А. Докучаев-Басков в начале XX века удачно подметил, что Казанская пустынь самим своим местоположением «умиряла души человеческие, прохлаждала их от житейского зноя /.../. Все здесь взывает и гармонирует с тем, чтобы славить Творца "гласы преподобными"».

Служители пустынного храма жили «очень скудно» и получали пропитание только тем, что сами сеяли рожь, держали лошадей, овец, коров. Феодор Матвеев, освоивший грамоту дома, стал пономарем в возрасте 14 лет и прослужил в Казанской пустыни более полувека, до кончины 14 декабря 1847 года. Незадолго до смерти он похоронил свою жену Дарью Феодорову - в конце жизни она ослепла и скончалась 19 марта 1847 года. В Казанской пустыни вместе с родителями жили две их дочери, Агриппина и Евфимия, а сыновья уже смогли получить образование в духовных школах, которые стали открываться в Олонии с начала XIX века. В их стенах мальчикам и была дана фамилия Казанских - по месту служения отца.

Старший сын пономаря Феодора Матвеева - Иоанн (около 1801 - после 1871) - обучался в Каргопольском духовном училище. Первым местом его церковного служения стал Боросвидский приход. Он находился на реке Свидь, в 60 км к югу от Каргополя (ныне село Бор, или Давыдово Каргопольского района Архангельской области) и относился к Кирилловскому уезду Новгородской губернии. И.Ф. Казанский был посвящен в пономари к Георгиевской церкви на Свидском Бору викарием С.-Петербургской епархии епископом Ревельским Владимиром (Ужинским) 14 февраля 1820 года. В то время еще приходами и Новгородской, и Олонецкой.губерний управляли митрополиты С.-Петербургские. Но в 1828 году открылась самостоятельная Олонецкая епархия, и пономарь Иоанн Казанский, по-видимому, испросил перевода в нее: там служили все его родные. 5 апреля 1831 года первый епископ Олонецкий и Петрозаводский Игнатий (Семенов) рукоположил его во диакона к Христорождественской церкви Большешальского погоста близ Каргополя. На этом приходе о. Иоанн в 1840 году получил благословение Святейшего Синода с грамотой «за успешное обучение поселянских детей грамоте». В 1846 году он был перемещен в более населенный Тихмангский погост Вытегорского уезда, в 40 верстах от Каргополя по дороге к Вытегре, где и прослужил свыше четверти века. От жены Ульянии Николаевой (около 1805 - 9 февраля 1861) у него было 6 сыновей и 5 дочерей. Пятеро сыновей диакона Иоанна Казанского: Иван, Михаил, Алексей, Петр и Павел - священствовали в сельских приходах Олонии. С сыном старшего из них, Константином Ивановичем Казанским (16 мая 1858 - не ранее ноября 1925) не раз пересекались жизненные пути митрополита Вениамина.