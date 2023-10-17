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Галушко - История христианства

Кирилл Галушко – История христианства
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, History

Об истории христианства писать нелегко. Как, собственно, и об истории других мировых религий — ислама, буддизма — или же об истории таких влиятельных доктрин, как конфуцианство, индуизм, иудаизм или синтоизм. Эти религии и этические вероучения стали определяющими маркерами христианской, исламской, буддистской и прочих цивилизаций.

Изложить в одной книге все аспекты истории христианства, конечно, невозможно, тем более что автор не является богословом. Однако история религии — это не только ее внутренняя эволюция или доктринальные вопросы. Вероучения возникают и развиваются в определенном историческом, политическом и социальном контекстах. Они и сами изменяют общество, и одновременно вынужденно реагируют на перемены в этом обществе.

И понятно, что далеко не всегда религия способна быстро и адекватно реагировать на такие перемены. Религиозная доктрина по своей природе консервативна, и ее догматы являются именно тем, что дает ей некую целостность и стабильность. Смена на священных престолах многочисленных пап, патриархов, епископов обычно не приводит к таким бурным потрясениям, как смена монархов, президентов или лидеров политических партий.

И тем не менее в определенные исторические моменты изменения религиозной доктрины вносили существенные коррективы в местный политикум, вплоть до религиозных расколов и масштабных военных конфликтов. В качестве примеров можно привести Великую схизму XI века или Реформацию XVI века. Первая стала причиной продолжительных конфликтов между западной и восточной ветвями христианства и возникновения впоследствии униатских проектов восстановления единства. Вторая, породившая Контрреформацию, толкнула Европу в пучину религиозных войн, продлившихся с перерывами 150 лет.

В домодерное время от религиозных течений зависели характер и развитие политических партий и фракций, массовых народных движений и столкновений элит. Заплатила свою дань религиозным конфликтам и Украина. Выбор между разными ветвями христианства в XVI— XVIII веках стал причиной многочисленных войн, в основе которых были не только национальные, но и религиозные противоречия. В 1596 году у нас возникает своя уния, и одновременно православие выходит из продолжительного упадка. Российская империя в ответ превращает официальное православие в элемент идеологической машины и разворачивает борьбу против унии. Падение империи приводит к возрождению украинского православия, но советский режим безжалостно расправляется с этим движением. Российская православная церковь ставится под строгий контроль партии и органов госбезопасности. В новой путинской России церковь снова станет рупором государственной политики «духовных скреп» и вмешательства во внутренние дела соседей.

В независимой уже стране украинское православие будет искать свое место, пытаясь достичь некоего единства после череды расколов. Общественные дискуссии по поводу получения Томоса об автокефалии показали, что и в XXI веке конфессиональные вопросы вполне могут будоражить широкую общественность у нас в стране.

Нужно понимать, что христианство — это и религиозная доктрина, и социальный институт (церковь) с собственной иерархией, и некие весьма значительные материальные ресурсы, и воплощение идей в мире культуры и искусства, и светские общественно-политические течения, да и обыденная жизнь миллиардов верующих. И все это происходило и происходит в очень пестром поликонфессиональном мире.

Кирилл Галушко – История христианства

Харьков: «Клуб Семейного Досуга», 2021. — 416 с.: ил.

ISBN 978-617-12-8830-0

Кирилл Галушко – История христианства – Содержание

Введение

Часть I. Раннее христианство

  • Иудея на фоне Иисуса: историческая справка

  • Истоки: Ветхий Завет

  • Перезагрузка: Новый Завет

  • Ранняя евангельская традиция

  • Об имени Иисуса

  • Откуда родом Христос?

  • Иудейские восстания

  • Что скрывал Иосиф Флавий?

  • Биография Иисуса: источники

  • Жизненный путь Иисуса

  • Манифест Иисуса: Нагорная проповедь

  • Какова задача нового Мессии?

  • Между Иисусом и Христом

  • Воображаемая Палестина: теологические диспуты верующих и атеистов

  • Когда же было Рождество?

  • Родственники Иисуса

  • Проповедь и финал

  • Ученики и последователи

  • Гонения на Западе и на Востоке

  • Преодоление культа личности Диоклетиана и приход Константина

  • Решения Вселенских соборов

  • Путь эскапизма и аскетизма: монахи и анахореты

  • Пелагианство

  • Структура и иерархия церкви

  • Арианство. Продолжение теологических битв

  • Финал язычества

  • Отцы и папы

  • Цезарепапизм

Часть 2. Христианство до Великой схизмы XI века

  • Вызовы межвременья

  • Остготы, Византия и римская «религиозная демократия»

  • Хрупкий баланс. Иконоборчество

  • Новая христианская империя Карла Великого

  • Западная церковь встраивается в феодальную систему

  • Распад Франкской империи

Часть 3. Западная церковь

  • Очищение церкви от коррупции

  • Крестовые походы

  • Вормсский конкордат и борьба с Германской империей

  • Доминиканцы и францисканцы

  • Авиньонское пленение пап

  • Три папы на престоле.

  • Неудача Флорентийской унии церквей

  • Распутники, воины и меценаты

  • Реформация

  • Контрреформация

  • Пасхалии и календарные войны

  • Религиозные войны XVII века

  • Времена рационализма, либерализма и социализма

  • Католическая церковь в XX—XХI веках

  • Протестантские реформаторские течения

  • Лютеранство

  • Анабаптисты

  • Баптисты

  • Конгрегационалисты (пуритане)

  • Квакеры

  • Кальвинизм

Часть 4. Восточная церковь

  • Византия: императоры и патриархи

  • Кирилл и Мефодий

  • Крещение Руси

  • Разлад между Римом и Константинополем

  • Доктринальные и певческие вопросы

  • Ранняя Киевская церковь

  • Первый развод украинской и московской церквей. «Малая Россия»

  • Киев — второй Иерусалим

  • Восстановленная православная иерархия в Украине. Иов Борецкий и Петр Могила

  • Московская столетняя неканоничность и реформы Никона

  • Аннексия украинской православной церкви Москвой

  • Российское ведомство православного вероисповедания

  • Российское православие в бурях ХХ века и «украинский вопрос»

  • Украинская автокефальная православная церковь

  • Украинская греко-католическая церковь

Views 341
Rating 5.0 / 5
Added 17.10.2023
Author zenkevich
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5.0/5 (4)

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