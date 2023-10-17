Галушко - История христианства
Об истории христианства писать нелегко. Как, собственно, и об истории других мировых религий — ислама, буддизма — или же об истории таких влиятельных доктрин, как конфуцианство, индуизм, иудаизм или синтоизм. Эти религии и этические вероучения стали определяющими маркерами христианской, исламской, буддистской и прочих цивилизаций.
Изложить в одной книге все аспекты истории христианства, конечно, невозможно, тем более что автор не является богословом. Однако история религии — это не только ее внутренняя эволюция или доктринальные вопросы. Вероучения возникают и развиваются в определенном историческом, политическом и социальном контекстах. Они и сами изменяют общество, и одновременно вынужденно реагируют на перемены в этом обществе.
И понятно, что далеко не всегда религия способна быстро и адекватно реагировать на такие перемены. Религиозная доктрина по своей природе консервативна, и ее догматы являются именно тем, что дает ей некую целостность и стабильность. Смена на священных престолах многочисленных пап, патриархов, епископов обычно не приводит к таким бурным потрясениям, как смена монархов, президентов или лидеров политических партий.
И тем не менее в определенные исторические моменты изменения религиозной доктрины вносили существенные коррективы в местный политикум, вплоть до религиозных расколов и масштабных военных конфликтов. В качестве примеров можно привести Великую схизму XI века или Реформацию XVI века. Первая стала причиной продолжительных конфликтов между западной и восточной ветвями христианства и возникновения впоследствии униатских проектов восстановления единства. Вторая, породившая Контрреформацию, толкнула Европу в пучину религиозных войн, продлившихся с перерывами 150 лет.
В домодерное время от религиозных течений зависели характер и развитие политических партий и фракций, массовых народных движений и столкновений элит. Заплатила свою дань религиозным конфликтам и Украина. Выбор между разными ветвями христианства в XVI— XVIII веках стал причиной многочисленных войн, в основе которых были не только национальные, но и религиозные противоречия. В 1596 году у нас возникает своя уния, и одновременно православие выходит из продолжительного упадка. Российская империя в ответ превращает официальное православие в элемент идеологической машины и разворачивает борьбу против унии. Падение империи приводит к возрождению украинского православия, но советский режим безжалостно расправляется с этим движением. Российская православная церковь ставится под строгий контроль партии и органов госбезопасности. В новой путинской России церковь снова станет рупором государственной политики «духовных скреп» и вмешательства во внутренние дела соседей.
В независимой уже стране украинское православие будет искать свое место, пытаясь достичь некоего единства после череды расколов. Общественные дискуссии по поводу получения Томоса об автокефалии показали, что и в XXI веке конфессиональные вопросы вполне могут будоражить широкую общественность у нас в стране.
Нужно понимать, что христианство — это и религиозная доктрина, и социальный институт (церковь) с собственной иерархией, и некие весьма значительные материальные ресурсы, и воплощение идей в мире культуры и искусства, и светские общественно-политические течения, да и обыденная жизнь миллиардов верующих. И все это происходило и происходит в очень пестром поликонфессиональном мире.
Кирилл Галушко – История христианства
Харьков: «Клуб Семейного Досуга», 2021. — 416 с.: ил.
ISBN 978-617-12-8830-0
Кирилл Галушко – История христианства – Содержание
Введение
Часть I. Раннее христианство
Иудея на фоне Иисуса: историческая справка
Истоки: Ветхий Завет
Перезагрузка: Новый Завет
Ранняя евангельская традиция
Об имени Иисуса
Откуда родом Христос?
Иудейские восстания
Что скрывал Иосиф Флавий?
Биография Иисуса: источники
Жизненный путь Иисуса
Манифест Иисуса: Нагорная проповедь
Какова задача нового Мессии?
Между Иисусом и Христом
Воображаемая Палестина: теологические диспуты верующих и атеистов
Когда же было Рождество?
Родственники Иисуса
Проповедь и финал
Ученики и последователи
Гонения на Западе и на Востоке
Преодоление культа личности Диоклетиана и приход Константина
Решения Вселенских соборов
Путь эскапизма и аскетизма: монахи и анахореты
Пелагианство
Структура и иерархия церкви
Арианство. Продолжение теологических битв
Финал язычества
Отцы и папы
Цезарепапизм
Часть 2. Христианство до Великой схизмы XI века
Вызовы межвременья
Остготы, Византия и римская «религиозная демократия»
Хрупкий баланс. Иконоборчество
Новая христианская империя Карла Великого
Западная церковь встраивается в феодальную систему
Распад Франкской империи
Часть 3. Западная церковь
Очищение церкви от коррупции
Крестовые походы
Вормсский конкордат и борьба с Германской империей
Доминиканцы и францисканцы
Авиньонское пленение пап
Три папы на престоле.
Неудача Флорентийской унии церквей
Распутники, воины и меценаты
Реформация
Контрреформация
Пасхалии и календарные войны
Религиозные войны XVII века
Времена рационализма, либерализма и социализма
Католическая церковь в XX—XХI веках
Протестантские реформаторские течения
Лютеранство
Анабаптисты
Баптисты
Конгрегационалисты (пуритане)
Квакеры
Кальвинизм
Часть 4. Восточная церковь
Византия: императоры и патриархи
Кирилл и Мефодий
Крещение Руси
Разлад между Римом и Константинополем
Доктринальные и певческие вопросы
Ранняя Киевская церковь
Первый развод украинской и московской церквей. «Малая Россия»
Киев — второй Иерусалим
Восстановленная православная иерархия в Украине. Иов Борецкий и Петр Могила
Московская столетняя неканоничность и реформы Никона
Аннексия украинской православной церкви Москвой
Российское ведомство православного вероисповедания
Российское православие в бурях ХХ века и «украинский вопрос»
Украинская автокефальная православная церковь
Украинская греко-католическая церковь
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