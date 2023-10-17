Галушко - История христианства

Об истории христианства писать нелегко. Как, собственно, и об истории других мировых религий — ислама, буддизма — или же об истории таких влиятельных доктрин, как конфуцианство, индуизм, иудаизм или синтоизм. Эти религии и этические вероучения стали определяющими маркерами христианской, исламской, буддистской и прочих цивилизаций.

Изложить в одной книге все аспекты истории христианства, конечно, невозможно, тем более что автор не является богословом. Однако история религии — это не только ее внутренняя эволюция или доктринальные вопросы. Вероучения возникают и развиваются в определенном историческом, политическом и социальном контекстах. Они и сами изменяют общество, и одновременно вынужденно реагируют на перемены в этом обществе.

И понятно, что далеко не всегда религия способна быстро и адекватно реагировать на такие перемены. Религиозная доктрина по своей природе консервативна, и ее догматы являются именно тем, что дает ей некую целостность и стабильность. Смена на священных престолах многочисленных пап, патриархов, епископов обычно не приводит к таким бурным потрясениям, как смена монархов, президентов или лидеров политических партий.

И тем не менее в определенные исторические моменты изменения религиозной доктрины вносили существенные коррективы в местный политикум, вплоть до религиозных расколов и масштабных военных конфликтов. В качестве примеров можно привести Великую схизму XI века или Реформацию XVI века. Первая стала причиной продолжительных конфликтов между западной и восточной ветвями христианства и возникновения впоследствии униатских проектов восстановления единства. Вторая, породившая Контрреформацию, толкнула Европу в пучину религиозных войн, продлившихся с перерывами 150 лет.

В домодерное время от религиозных течений зависели характер и развитие политических партий и фракций, массовых народных движений и столкновений элит. Заплатила свою дань религиозным конфликтам и Украина. Выбор между разными ветвями христианства в XVI— XVIII веках стал причиной многочисленных войн, в основе которых были не только национальные, но и религиозные противоречия. В 1596 году у нас возникает своя уния, и одновременно православие выходит из продолжительного упадка. Российская империя в ответ превращает официальное православие в элемент идеологической машины и разворачивает борьбу против унии. Падение империи приводит к возрождению украинского православия, но советский режим безжалостно расправляется с этим движением. Российская православная церковь ставится под строгий контроль партии и органов госбезопасности. В новой путинской России церковь снова станет рупором государственной политики «духовных скреп» и вмешательства во внутренние дела соседей.

В независимой уже стране украинское православие будет искать свое место, пытаясь достичь некоего единства после череды расколов. Общественные дискуссии по поводу получения Томоса об автокефалии показали, что и в XXI веке конфессиональные вопросы вполне могут будоражить широкую общественность у нас в стране.

Нужно понимать, что христианство — это и религиозная доктрина, и социальный институт (церковь) с собственной иерархией, и некие весьма значительные материальные ресурсы, и воплощение идей в мире культуры и искусства, и светские общественно-политические течения, да и обыденная жизнь миллиардов верующих. И все это происходило и происходит в очень пестром поликонфессиональном мире.

Кирилл Галушко – История христианства

Харьков: «Клуб Семейного Досуга», 2021. — 416 с.: ил.

ISBN 978-617-12-8830-0

Кирилл Галушко – История христианства – Содержание

Введение

Часть I. Раннее христианство

Иудея на фоне Иисуса: историческая справка

Истоки: Ветхий Завет

Перезагрузка: Новый Завет

Ранняя евангельская традиция

Об имени Иисуса

Откуда родом Христос?

Иудейские восстания

Что скрывал Иосиф Флавий?

Биография Иисуса: источники

Жизненный путь Иисуса

Манифест Иисуса: Нагорная проповедь

Какова задача нового Мессии?

Между Иисусом и Христом

Воображаемая Палестина: теологические диспуты верующих и атеистов

Когда же было Рождество?

Родственники Иисуса

Проповедь и финал

Ученики и последователи

Гонения на Западе и на Востоке

Преодоление культа личности Диоклетиана и приход Константина

Решения Вселенских соборов

Путь эскапизма и аскетизма: монахи и анахореты

Пелагианство

Структура и иерархия церкви

Арианство. Продолжение теологических битв

Финал язычества

Отцы и папы

Цезарепапизм

Часть 2. Христианство до Великой схизмы XI века

Вызовы межвременья

Остготы, Византия и римская «религиозная демократия»

Хрупкий баланс. Иконоборчество

Новая христианская империя Карла Великого

Западная церковь встраивается в феодальную систему

Распад Франкской империи

Часть 3. Западная церковь

Очищение церкви от коррупции

Крестовые походы

Вормсский конкордат и борьба с Германской империей

Доминиканцы и францисканцы

Авиньонское пленение пап

Три папы на престоле.

Неудача Флорентийской унии церквей

Распутники, воины и меценаты

Реформация

Контрреформация

Пасхалии и календарные войны

Религиозные войны XVII века

Времена рационализма, либерализма и социализма

Католическая церковь в XX—XХI веках

Протестантские реформаторские течения

Лютеранство

Анабаптисты

Баптисты

Конгрегационалисты (пуритане)

Квакеры

Кальвинизм

Часть 4. Восточная церковь