Ганцфрид, Рав Шломо – Кицур Шульхан Арух

Кто бы мог предсказать, что именно книге р. Шломо Ганцфрида «Кицур Шуль-хан Арух» предстояло донести свет Синая до наших современников? На книжных полках в любой ешиве, в любом соблюдающем доме стоят сотни томов литературы по Галахе; среди авторов — известные всем и каждому Рамбам, рабби Йосеф Каро... Теперь мы можем поставить рядом с ними вот эту книгу в твердом, тисненном золотом переплете.

Две тысячи лет прошло с тех пор, как впервые наши мудрецы благословенной памяти доверили бумаге — тогда это была даже не бумага, а особым образом обработанная телячья кожа, — драгоценные слова Устной Торы, передававшиеся до того лишь изустно, от учителя к ученику. Тогда Рабейну га-Кадош, наш Святой Учитель рабби Йегуда га-Наси записал Мишну. Примерно полторы тысячи лет назад был завершен Талмуд — непревзойденный памятник еврейского гения, вдохновленного Святым Духом, в полном смысле этого слова Книга Книг.

Еще тысяча лет отделяет это произведение от труда другого нашего мудреца благословенной памяти, которого сравнивают с Моше-рабейну не только потому, что его также зовут Моше, — от «Яд га-Хазака» Рамбама. Это величайшее произведение начинается с ответов на наиболее сложные и запутанные вопросы теологии, вопросы основ веры, общих знаний о мире и Вс-вышнем. Однако главное содержание книги — поистине энциклопедически охваченная еврейская жизнь во всех ее проявлениях. С тех пор такой подход стал традиционным.

Окончательно эта традиция была закреплена в произведении ученика Рамбама рабби Йосефа Каро, название которого — «Шульхан Арух», то есть «Накрытый Стол». Эта книга изначально была задумана как максимально полная и подробная хрестоматия еврейской цивилизации. Еще каких-то триста лет — и вот появляется книга р. Шломо Ганцфрида «Кицур Шульхан Арух», «Малый Накрытый Стол» — тоже хрестоматия еврейской цивилизации, но уже нашего времени.

Еврейская цивилизация развивается динамично, и еврейские правоведы XIX - XX веков, такие как Виленский Гаон, реб Хаим Воложин, рабби Акива Эгер, Хофец Хаим, современные раввины-судьи, продолжают дело своих великих предшественников.В последние годы нам посчастливилось быть участниками процесса возрождения еврейства России. И несмотря на трудности и проблемы сегодняшней жизни, наши надежды соединены с будущим еврейских общин в этой стране. Осуществленное нами русское издание «Кицур Шульхан Арух» — это первая попытка дать русскоязычному читателю возможность ознакомиться в полной мере с этим важным и не известным ему в оригинале источником. Издание этой книги в России стало возможным благодаря демократизации нашего общества, рождению Российского Еврейского Конгресса во главе с его председателем Владимиром Александровичем Гусинским, спонсорской помощи Президента КЕРООР Бориса Исааковича Шпигеля, трудам Главного раввина Москвы и Главного раввина-судьи СНГ Пинхаса Гольдшмидта и трудам Главного раввина России Адольфа Соломоновича Шаевича.Любая еврейская община начинается с самого простого — совместной молитвы, Шаббата, кашрута. В большинстве еврейских общин российских городов, где об иудаизме знают совсем мало, налаживание этих основ еврейской жизни дается нелегко. Не хватает раввинов и учителей, нет даже элементарных представлений о самых простых и необходимых вещах... Поэтому задача, стоящая перед теми, кто желает прикоснуться к традициям нашего народа, присоединиться к своим собратьям по вере во всем мире, крайне непроста.

Рав Шломо Ганцфрид – Кицур Шульхан Арух

С приложением заповедей, действующих в Земле Израиля. – С краткими примечаниями на основе Мишна Брура к тем местам, где его мнение расходится с мнением автора Кицур Шульхан Арух. – Москва: Конгресс Еврейских Религиозных Организаций и Объединений в России, 1999. – 540 с.

Рав Шломо Ганцфрид – Кицур Шульхан Арух – Содержание

Главный раввин России Адольф Шаевич. Предисловие

Председатель Исполнительного Комитета КЕРООР

р. Зиновий Коган. Кто бы мог предсказать

Александр Кутуков. От переводчика

КИЦУР ШУЛЬХАН АРУХ

Глава 1. Законы утреннего пробуждения

Глава 2. Законы омовения рук

Глава 3. Законы о том, как одеваться и ходить

Глава 4. Законы поведения в туалете

Глава 5. Чистота места, в котором произносятся слова, связанные со святостью

Глава 6. Некоторые законы произнесения благословений, законы произнесения «Благословен Он и

благословенно Имя Его» и «амен»

Глава 7. Законы утренних благословений

Глава 8. Что запрещено делать до молитвы, начиная с рассвета

Глава 9. Законы цицит

Глава 10. Законы тфиллин

Глава 11. Законы мезузы

Глава 12. Подготовка тела к молитве и места, подходящие для молитвы

Глава 13. Законы святости синагоги и Бейт-Мидраша

Глава 14. Законы Псукей де-Зимра («Отрывков Восхваления»)

Глава 15. Законы Кадиш, Барху и как объединяются в миньян десять человек, и что будет, если часть

миньяна вышла, и законы о хазане

Глава 16. Законы о том, когда можно прерываться во время чтения благословений перед «Шма» и

самого «Шма»

Глава 17. Законы чтения «Шма»

Глава 18. Законы молитвы «Шмонэ Эсрэ»

Глава 19. Законы вставок в «Шмонэ Эсрэ»: «Посылающий ветер...»,«...росу и дождь...», «Нале ве-Яво»

и «Ответь нам»

Глава 20. Законы повторения хазаном «Шмонэ Эсрэ»

Глава 21. Закон о человеке, который не помолился, — как восполнить пропущенную молитву

Глава 22. Законы Таханун («мольбы о милости»)

Глава 23. Некоторые законы чтения Торы

Глава 24. Закон о том, что делать, если обнаружилась ошибка или некошерность в свитке Торы

Глава 25. Законы чтения «Ашрей», «У-ва ле-Цийон» и далее до конца молитвы

Глава 26. Законы Кадиша сироты

Глава 27. Законы изучения Торы

Глава 28. Законы свитка Торы и других святых книг

Глава 29. Качества, которые следует человеку воспитать в себе

Глава 30. Запрет сплетен, злоязычия, мести и затаенной злобы

Глава 31. Пусть все, что делает человек, он делает ради Небес

Глава 32. Забота о теле согласно его природе

Глава 33. Вещи, запрещенные из-за того, что они опасны

Глава 34. Законы милостыни

Глава 35. Законы халы

Глава 36. Законы высаливания мяса

Глава 37. Законы окунания посуды

Глава 38. Законы гойского хлеба, гойского варева и гойского молока

Глава 39. Закон о том, кто хочет поесть или попить до трапезы

Глава 40. Законы нетилат ядаим для трапезы

Глава 41. Законы разрезания хлеба и благословения «..дающий хлебу вырасти из земли»

Глава 42. Законы трапезы

Глава 43. Законы благословений на кушанья, которые съедают и выпивают во время трапезы

Глава 44. Законы омовения рук после трапезы (маим ахроним) и Биркат га-Мазон

Глава 45. Законы благословения Зимуна (приглашения к Биркат га-Мазон )

Глава 46. Законы о запрещенных кушаньях

Глава 47. Законы обычного нееврейского вина и кошерования посуды после него.

Глава 48. Законы благословений на пищу, изготовленную из пяти видов злаков

Глава 49. Законы благословения на вино и благословения «...Который добр и творит добро»

Глава 50. Общие правила произнесения благословения перед использованием чего-либо

Глава 51. Общие правила произнесения завершающего благословения

Глава 52. Законы произнесения благословений «...сотворивший плод дерева», «...сотворивший плод

земли» и «...по слову Которого существует все»

Глава 53. Законы соусов и напитков из фруктов и овощей

Глава 54. Законы основного и дополнительного кушаний

Глава 55. Какое благословение произносится прежде

Глава 56. Законы об ошибках в благословениях

Глава 57. Закон о том, кто благословил на еду или питье, а потом ему принесли еще

Глава 58. Законы благословения на запах

Глава 59. Законы благословения Времени (шэехейану) и благословения «...Который добр и творит

добро»

Глава 60. Благословения, произносимые при виде чего-либо

Глава 61. Благодарственная молитва за избавление от опасности и другие различные благословения

Глава 62. Законы купли-продажи

Глава 63. Запрет обманывать и обижать

Глава 64. Запрет торговать запрещенными вещами

Глава 65. Законы о процентах

Глава 66. Законы «давания денег в оборот»

Глава 67. Законы обетов и клятв

Глава 68. Закон о Дорожной молитве и о том, чего следует остерегаться в дороге

Глава 69. Законы молитвы Минха

Глава 70 Законы вечерней молитвы

Глава 71. Распорядок ночи

Глава 72. О величии святости Шаббата, и о том, что нарушающий Шаббат приравнивается к

идолопоклоннику, и законы подготовки к Шаббату

Глава 73. Каким образом разрешается до Шаббата поручить работу нееврею, а также одолжить ему

что-либо или сдать в аренду

Глава 74. Закон об отплывающих на корабле

Глава 75. Законы зажигания свечей

Глава 76. Законы молитв в Шаббат и Йом-Тов

Глава 77. Законы Кидуша и трапезы вечером и днем

Глава 78. Законы чтения свитка Торы в Шаббат и Йом-Тов и обязанность это делать

Глава79. Законы мафтира

Глава 80. Некоторые работы, запрещенные в Шаббат.

Глава 81. «Четыре владения» в Шаббат

Глава 82. Запрет переносить и выносить из одного владения в другое

Глава 83. О том, что стены помогают только в том случае, если окружают жилую территорию

Глава 84. Законы о том, что можно выносить в качестве одежды или украшений

Глава 85. Что делать, если в Шаббат начался пожар

Глава 86. Законы умывания

Глава 87. Чего следует остерегаться, занимаясь скотиной, зверями и птицами

Глава 88. Законы мукце в Шаббат

Глава 89. Законы «основания для запрещенной вещи»

Глава 90. О том, что можно делать в Шаббат, не выполняя работы, и о том, что можно сделать с

помощью нееврея

Глава 91. Закон о том, кто чувствует недомогание, и о неопасно больном

Глава 92. Закон об опасно больном и закон о том, кто вынужден совершить преступление

Глава 93. Законы о роженице

Глава 94. Законы эрув хацерот

Глава 95. Законы эрув тхумин

Глава 96. Законы вечерней молитвы и законы Гавдалы

Глава 97. Законы Рош Ходеш («Новомесячия») и Освящения луны

Глава 98. Законы Йом-Това

Глава 99. Законы мукце в Йом-Тов

Глава 100. Законы вознесения рук (благословения ко генов)

Глава 101. Законы о том, как в первый Йом-Тов готовить на второй Йом-Тов или на будний день

Глава 102. Законы эрув тавшилин

Глава 103. Законы «радости Йом-Това»

Глава 104. Законы Холь га-Моэда

Глава 105. Вещи, запрещенные из-за слишком больших хлопот

Глава 106. Законы торговли в Холь га-Моэд

Глава 107. Законы месяца Нисан

Глава 108. Законы пшеницы и муки для мацы

Глава 109. Законы о воде для мацы

Глава 110. Законы замешивания теста и выпекания мацы

Глава 111. Законы проверки и аннулирования хамеца

Глава 112. Какой хамец запрещено держать в доме в Песах, а какой разрешено

Глава 113. Законы кануна Песаха и выпечки мацы

Глава 114. Законы продажи хамеца. Примерный текст договора о продаже

Глава 115. Законы кануна Песаха, выпавшего на Шаббат

Глава 116. Законы кошерования посуды

Глава 117. Некоторые законы Песаха

Глава 118. Законы подготовки Седера

Глава 119. Как проводится Пасхальный Седер

Глава 120. Законы счета Омера и дней счета

Глава 121. Законы общественного поста

Глава 122. Законы, связанные со временем между Семнадцатым Таммуза и Девятым Ава

Глава 123. Законы кануна Девятого Ава

Глава 124. Законы Девятого Ава

Глава 125. Законы Девятого Ава, выпавшего на Шаббат или на воскресенье

Глава 126. Что необходимо делать в память о разрушении Храма

Глава 127. Законы личного поста

Глава 128. Законы месяца Элул

Глава 129. Законы Рош га-Шана

Глава 130. Законы Десяти дней раскаяния

Глава 131. Законы кануна Йом-Киппура

Глава 132. Законы ночи Йом-Киппура

Глава 133. Законы Йом-Киппура

Глава 134. Законы Сукки

Глава 135. Законы нахождения в Сукке

Глава 136. Законы лулава и остальных видов растений

Глава 137. Законы поднимания лулава и порядок Гакафот

Глава 138. Законы Ошана Раба, Шмини Ацерет и Симхат-Тора

Глава 139. Законы Хануки

Глава 140. Порядок «четырех отрывков»

Глава 141. Законы чтения Мегилы (свитка Эстер)

Глава 142. Законы посылания продуктовых посылок друзьям, подарков бедным и трапезы Пурима

Глава 143. Законы почитания отца и матери

Глава 144. Законы почитания учителя, старца, мудреца и когена

Глава 145. Законы женитьбы

Глава 146. Обычаи поста жениха и невесты

Глава 147. Законы хупы

Глава 148. Уединение после посвящения жены

Глава 149. Законы Биркат га-Мазон свадебной трапезы и заповедь радовать жениха и невесту

Глава 150. Законы скромного поведения

Глава 151. Законы запрета напрасного семяизвержения и что делать тому, с кем это случилось

Глава 152. Запрет уединения и других видов близости с женщинами

Глава 143. Законы ниды

Глава 154. Порядок установления весета и законы проверки до и после половой близости, весет по

дням, весет по промежуткам, весет по телесным признакам, комплексный весет

Глава 155. Законы отделения от жены накануне весета и разница между постоянным и непостоянным

весетом

Глава 156. Законы женщины, у которой появилась кровь из-за половой близости

Глава 157. Законы невесты, входящей под хулу

Глава 158. Законы женщины, которая родила или у которой был выкидыш

Глава 159. Законы надевания белого белья и счета чистых дней

Глава 160. Законы мытья перед окунанием

Глава 161. Законы «препятствия для воды» (хацица) при окунании

Глава 162. Законы окунания в микву.

Глава 163. Законы обрезания

Глава 164. Законы выкупа первенца

Глава 165. Законы воспитания детей и некоторые законы, относящиеся к преподавателю Торы

Глава 166. Запрет гадания, астрологии и колдовства

Глава 167. Законы идолопоклонства

Глава 168. Запрещенные изображения

Глава 169. Запрет наносить татуировку и царапать тело в знак скорби по мертвому

Глава 170. Запрет сбривать пеот на голове и на бороде

Глава 171. Запреты, связанные с требованием «Да не наденет мужчина платье женщины»

Глава 172. Законы нового урожая

Глава 173. Законы Орла (фруктов первых трех лет)

Глава 174. Законы запрещенных прививок деревьев (килаим деревьев)

Глава 175. Законы запрещенного объединения животных (килъей бгема)

Глава 176. Законы запрещенных смесей ткани (килъей бгадим)

Глава 177. Законы первенца чистой скотины

Глава 178. Законы первенца осла

Глава 179. Законы займов

Глава 180. Законы освобождения от долгов в седьмой год (Шмиты)

Глава 181. Законы об истце, ответчике и свидетелях

Глава 182. Законы воровства и грабежа

Глава 183- Законы имущественного ущерба

Глава 184. Законы телесного ущерба

Глава 185. Законы взятия в пользование и в аренду

Глава 186. Законы, запрещающие «заграждать рот быку»

Глава 187. Законы потерь и находок

Глава 188. Законы о вещи, данной на хранение

Глава 189. Законы о том, как нагрузить и разгрузить скотину

Глава 190. Законы заботы о теле и запрета «Не уничтожай...»

Глава 191. Запрет причинять страдания животным и запрет кастрации

Глава 192. Законы о больном и враче и о том, чем можно лечиться

Глава 193. Законы посещения больных

Глава 194. Законы о том, что делать при агонии и как охранять тело

Глава 195. Законы разрывания одежды

Глава 196. Законы онена (еще не похоронившего мертвого) в будний день, в Шаббат и в Йом-Тов

Глава 197. Законы о саване, очищении мертвого тела о запрете использовать мертвое тело

Глава 198. Законы выноса тела, похоронной процессии и оправдания суда

Глава 199. Законы, относящиеся к похоронам и кладбищу

Глава 200. Законы похорон в Йом-Тов

Глава 201. Закон о самоубийце и о других умерших злодеях

Глава 202. Законы ритуальной нечистоты (тума), относящиеся к когену

Глава 203. По какому умершему родственнику или ребенку соблюдают траур

Глава 204. Когда начинается траур

Глава 205. Законы первой трапезы соблюдающего траур (сеудат авраа)

Глава 206. Законы «недавнего известия» и «далекого известия»

Глава 207. Законы утешения скорбящих

Глава 208. О том, что соблюдающему траур запрещено работать

Глава 209. Запрет мыться, смазываться маслом, обуваться и запрет супружеской близости

Глава 210. Запрет изучать Тору и приветствовать

Глава 211. Что еще запрещено соблюдающему траур

Глава 212. Что запрещено как радостное после семи дней траура

Глава 213. О том, что соблюдающему траур запрещено жениться, и о том, что делать, если жених или

невеста должны начать соблюдать траур

Глава 214. Когда соблюдающий траур имеет право выйти из дома

Глава 215. О том, что не следует слишком скорбеть о мертвом

Глава 216. Законы части седьмого дня и части тридцатого дня и законы двенадцати месяцев траура

Глава 217. Законы о том, кто не соблюдал траура

Глава 218. Законы свидетельства, по которому наступает обязанность соблюдать траур

Глава 219. Законы траура в Шаббат и Йом-Тов

Глава 220. Закон о том, как праздник прерывает отсчет семи и тридцати дней траура

Глава 221. Законы поста в йорцайт

ДОПОЛНЕНИЯ (Заповеди, действующие в Земле Израиля)

ЗАКОНЫ ТРУМЫ И МААСЕРА

Глава 1. Тевель и как его исправить

Глава 2. Некоторые законы отделения части урожая

Глава 3. Законы отделенных долей урожая

Глава 4. В какие годы какая десятина отделяется

Глава 5. Выкуп маасер шени

Глава 6. Практическое отделение долей урожая

КИЛАИМ. СЕДЬМОЙ ГОД (ШМИТА). ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Шестьсот тринадцать заповедей

Тринадцать принципов иудаизма, составляющих основу нашего мировоззрения

Указатель