Ганин - История зарубежной литературы XVII—XVIII веков

Среди современных историков и исследователей культуры встречаются такие, кто с недоверием относится к существующим принципам периодизации истории человеческого общества. Одни из них полагают, что «человеческая природа во все времена стремится к постоянству» и поэтому поиски различий между следующими друг за другом поколениями принципиально бессмысленны. Другие же уверены, что изменения происходят не в соответствии с какой-то исторической логикой, а под влиянием отдельных ярких личностей, поэтому исторические периоды было бы разумнее называть именами подобных деятелей («Эпоха Бетховена», «Эпоха Наполеона» и т.п.). Однако данные идеи пока еще не оказали заметного влияния на историческую науку, и большинство гуманитарных дисциплин опирается на традиционную периодизацию.

Вместе с тем XVII век создает некоторые трудности при определении его специфики как самостоятельной культурно-исторической эпохи. На сложности указывает уже само терминологическое обозначение — «Семнадцатый век». Смежные эпохи носят названия «Возрождение» и «Просвещение», и уже в самих названиях заложено указание на содержание этих эпох и принципиальные идеологические установки. Термин же «Семнадцатый век» отмечает лишь положение на хронологической оси. Неоднократно предпринимались попытки подыскать другие обозначения для данного периода (эпоха Контррсформации, эпоха Абсолютизма, эпоха Барокко и др.), однако ни одно из них не прижилось, так как не отражало в полной мере характер эпохи. И все же, несмотря на противоречивость и неоднородность этого исторического отрезка, многие ученые указывают па переходность в качестве главной черты XVII столетия как культурно­исторической эпохи.

В широкой исторической перспективе любая эпоха является переходной от одного исторического этапа к другому, но XVII век занимает в этом ряду особое положение: он выступает в качестве связующего звена между Возрождением и Просвещением. Многие тенденции в самых разных сферах жизни европейского общества, зародившиеся в недрах Ренессанса, получили логическое завершение и оформление лишь в XVIII в., поэтому «промежуточное» столетие стало временем радикальных перемен. Эти изменения затронули в первую очередь экономику: феодальные отношения активно вытеснялись капиталистическими, что повлекло усиление позиций буржуазии, которая стала претендовать на более влиятельную роль в западноевропейском обществе. В немалой степени борьба нового класса за место под солнцем послужила причиной социальных катаклизмов в различных странах — буржуазная революция в Англии, которая закончилась казнью короля Карла I, попытка государственного переворота во Франции в середине столетия, получившая название Фронды, крестьянские восстания, прокатившиеся по Италии и Испании.

Так как укрепление новых экономических отношений в странах Западной Европы происходило разными темпами, то и соотношение сил на международной арене также претерпело изменения в XVII столетии. Утратили былую экономическую мощь и политическое влияние Испания и Португалия, на авансцену европейской истории вышли Англия, Голландия и Франция, где капитализм развивался более динамично. Этот новый передел Западной Европы стал поводом для Тридцатилетней войны (1618—1648), одной из самых длительных и кровопролитных войн Нового времени. В этом военном конфликте, в котором Габсбурской Лиге, объединившей в основном католические страны (Испания, Австрия, католические княжества Германии), противостояли протестантские князья Германии, Франция, Швеция, Дания, поддержанные Англией и Голландией. По подсчетам историков только со стороны Габсбурской Лиги погибло более 7 млн человек из 20-миллионного населения. Не удивительно, что современники сравнивали это событие со Страшным судом. Описание ужасов Тридцатилетней войны часто встречается в произведениях немецкой литературы этого периода. Развернутую и весьма мрачную картину бедствий, которые обрушились на Германию в военные годы, представил Ганс Якоб Кристоффель Гриммельсгаузен в своем романе «Похождения Симплиция Симплициссимуса» (1669).

Ганин, В. Н. - История зарубежной литературы XVII—XVIII веков - Учебник для вузов

Под редакцией В. Н. Ганина. — Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 415с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-9916-5617-7

Ганин, В. Н. - История зарубежной литературы XVII—XVIII веков – Содержание

Предисловие

Раздел I. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Глава 1. XVII век как особая культурно-историческая эпоха

Глава 2. Литература Испании XVII века

Глава 3. Английская литература XVII века

Глава 4. Французская литература XVII века

Глава 5. Немецкая литература XVII века

Раздел II. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА