Ганин - История зарубежной литературы XVII—XVIII веков
Среди современных историков и исследователей культуры встречаются такие, кто с недоверием относится к существующим принципам периодизации истории человеческого общества. Одни из них полагают, что «человеческая природа во все времена стремится к постоянству» и поэтому поиски различий между следующими друг за другом поколениями принципиально бессмысленны. Другие же уверены, что изменения происходят не в соответствии с какой-то исторической логикой, а под влиянием отдельных ярких личностей, поэтому исторические периоды было бы разумнее называть именами подобных деятелей («Эпоха Бетховена», «Эпоха Наполеона» и т.п.). Однако данные идеи пока еще не оказали заметного влияния на историческую науку, и большинство гуманитарных дисциплин опирается на традиционную периодизацию.
Вместе с тем XVII век создает некоторые трудности при определении его специфики как самостоятельной культурно-исторической эпохи. На сложности указывает уже само терминологическое обозначение — «Семнадцатый век». Смежные эпохи носят названия «Возрождение» и «Просвещение», и уже в самих названиях заложено указание на содержание этих эпох и принципиальные идеологические установки. Термин же «Семнадцатый век» отмечает лишь положение на хронологической оси. Неоднократно предпринимались попытки подыскать другие обозначения для данного периода (эпоха Контррсформации, эпоха Абсолютизма, эпоха Барокко и др.), однако ни одно из них не прижилось, так как не отражало в полной мере характер эпохи. И все же, несмотря на противоречивость и неоднородность этого исторического отрезка, многие ученые указывают па переходность в качестве главной черты XVII столетия как культурноисторической эпохи.
В широкой исторической перспективе любая эпоха является переходной от одного исторического этапа к другому, но XVII век занимает в этом ряду особое положение: он выступает в качестве связующего звена между Возрождением и Просвещением. Многие тенденции в самых разных сферах жизни европейского общества, зародившиеся в недрах Ренессанса, получили логическое завершение и оформление лишь в XVIII в., поэтому «промежуточное» столетие стало временем радикальных перемен. Эти изменения затронули в первую очередь экономику: феодальные отношения активно вытеснялись капиталистическими, что повлекло усиление позиций буржуазии, которая стала претендовать на более влиятельную роль в западноевропейском обществе. В немалой степени борьба нового класса за место под солнцем послужила причиной социальных катаклизмов в различных странах — буржуазная революция в Англии, которая закончилась казнью короля Карла I, попытка государственного переворота во Франции в середине столетия, получившая название Фронды, крестьянские восстания, прокатившиеся по Италии и Испании.
Так как укрепление новых экономических отношений в странах Западной Европы происходило разными темпами, то и соотношение сил на международной арене также претерпело изменения в XVII столетии. Утратили былую экономическую мощь и политическое влияние Испания и Португалия, на авансцену европейской истории вышли Англия, Голландия и Франция, где капитализм развивался более динамично. Этот новый передел Западной Европы стал поводом для Тридцатилетней войны (1618—1648), одной из самых длительных и кровопролитных войн Нового времени. В этом военном конфликте, в котором Габсбурской Лиге, объединившей в основном католические страны (Испания, Австрия, католические княжества Германии), противостояли протестантские князья Германии, Франция, Швеция, Дания, поддержанные Англией и Голландией. По подсчетам историков только со стороны Габсбурской Лиги погибло более 7 млн человек из 20-миллионного населения. Не удивительно, что современники сравнивали это событие со Страшным судом. Описание ужасов Тридцатилетней войны часто встречается в произведениях немецкой литературы этого периода. Развернутую и весьма мрачную картину бедствий, которые обрушились на Германию в военные годы, представил Ганс Якоб Кристоффель Гриммельсгаузен в своем романе «Похождения Симплиция Симплициссимуса» (1669).
Ганин, В. Н. - История зарубежной литературы XVII—XVIII веков - Учебник для вузов
Под редакцией В. Н. Ганина. — Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 415с.— (Высшее образование).— Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-9916-5617-7
Ганин, В. Н. - История зарубежной литературы XVII—XVIII веков – Содержание
Предисловие
Раздел I. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА
- Глава 1. XVII век как особая культурно-историческая эпоха
- Глава 2. Литература Испании XVII века
- Глава 3. Английская литература XVII века
- Глава 4. Французская литература XVII века
- Глава 5. Немецкая литература XVII века
Раздел II. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
- Глава 6. Эпоха Просвещения
- Глава 7. Английская литература XVIII века
- Глава 8. Французская литература XVIII века
- Глава 9. Немецкая литература XVIII века
- Глава 10. Итальянская драматургия XVIII века
- Глава 11. Американское Просвещение
Большое спасибо!